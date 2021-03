Antenne en forme de botte de ski conçue pour une couverture optimale et une visualisation haute résolution des structures cartilagineuses détaillées de la cheville et du pied dans son intégralité, jusqu’aux orteils. Également disponible pour les grandes tailles de pied. La conception de l’antenne et la disposition des éléments permet d’obtenir une imagerie du pied entier avec un champ d’acquisition large ou au contraire, une imagerie à champ d’acquisition étroit haute résolution pour les articulations de la cheville. Pour favoriser le confort du patient, l’antenne s’incline en position verticale et le pied peut être positionné en extension (jusqu’à 20 degrés) vers la plante.