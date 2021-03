L’antenne Petite extrémité dS est conçue pour s’adapter à des patients de poids différents. Elle possède un diamètre interne de 20 cm pour s’adapter à la taille des petites extrémités telles que les coudes, les poignées, les mains, les genoux de petite taille et les épaules. L’antenne s’adapte au plus près de l’anatomie pour une imagerie haute résolution du cartilage et de l’os. Une conception enveloppante flexible permet un positionnement facile et une bonne adaptation anatomique de l’antenne. Un matelas dédié qui maintient le patient et l’antenne est fourni afin de favoriser le confort du patient et de réduire les mouvements.