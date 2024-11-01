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With Live 3D TEE, cardiologists, cardiac surgeons, anesthesiologists, interventional cardiologists, and echocardiographers can see cardiac structure and function all in real-time. It's quick, reproducible, and quantifiable.
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