Patientensicherheit in der Intensiv- & Notfallmedizin

Mit Live 3D TEE können Kardiologen, Herzchirurgen, Anästhesisten, interventionelle Kardiologen und Echokardiographie-Anwender Herzstrukturen und -funktionen in Echtzeit betrachten. Die Methode ist schnell, reproduzierbar und quantifizierbar.

Möglichkeit der Live-Visualisierung während der Nachuntersuchung, um das Ergebnis nach einem Eingriff eindeutig zu beurteilen

Möglichkeit der Live-Visualisierung während der Nachuntersuchung, um das Ergebnis nach einem Eingriff eindeutig zu beurteilen

Möglichkeit der Live-Visualisierung während der Nachuntersuchung, um das Ergebnis nach einem Eingriff eindeutig zu beurteilen

Bessere Kommunikation mit Chirurgen, Patienten und deren Angehörigen

Bessere Kommunikation mit Chirurgen, Patienten und deren Angehörigen

Bessere Kommunikation mit Chirurgen, Patienten und deren Angehörigen

Philips bietet eine Auswahl an Ultraschallsystemen mit Live 3D TEE einschließlich mobiler Systeme.

Philips bietet eine Auswahl an Ultraschallsystemen mit Live 3D TEE einschließlich mobiler Systeme.

Philips bietet eine Auswahl an Ultraschallsystemen mit Live 3D TEE einschließlich mobiler Systeme.

Überwachung vor, während und nach dem Eingriff

Überwachung vor, während und nach dem Eingriff

Überwachung vor, während und nach dem Eingriff

Zugriff auf Daten und Perspektiven, die transthorakal nicht verfügbar sind

Zugriff auf Daten und Perspektiven, die transthorakal nicht verfügbar sind

Zugriff auf Daten und Perspektiven, die transthorakal nicht verfügbar sind

Philips xMATRIX Live 3D TEE wurde 2007 eingeführt und hat sich seitdem bei über einer Million Untersuchungen und Eingriffen klinisch bewährt.

Philips xMATRIX Live 3D TEE wurde 2007 eingeführt und hat sich seitdem bei über einer Million Untersuchungen und Eingriffen klinisch bewährt.

Philips xMATRIX Live 3D TEE wurde 2007 eingeführt und hat sich seitdem bei über einer Million Untersuchungen und Eingriffen klinisch bewährt.

Möglichkeit zur Anzeige der gesamten Klappe aus mehreren Blickwinkeln, während das Herz schlägt

Möglichkeit zur Anzeige der gesamten Klappe aus mehreren Blickwinkeln, während das Herz schlägt

Möglichkeit zur Anzeige der gesamten Klappe aus mehreren Blickwinkeln, während das Herz schlägt

Möglichkeit zur Anzeige von Herzstrukturen und -funktionen in Aktion, auch bei schwer schallbaren Patienten

Möglichkeit zur Anzeige von Herzstrukturen und -funktionen in Aktion, auch bei schwer schallbaren Patienten

Möglichkeit zur Anzeige von Herzstrukturen und -funktionen in Aktion, auch bei schwer schallbaren Patienten

Sagen Sie uns Ihre Meinung zu unserer Website

Wir freuen uns über Ihr Feedback

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.