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Mit Live 3D TEE können Kardiologen, Herzchirurgen, Anästhesisten, interventionelle Kardiologen und Echokardiographie-Anwender Herzstrukturen und -funktionen in Echtzeit betrachten. Die Methode ist schnell, reproduzierbar und quantifizierbar.
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Struktur und Funktion
Struktur und Funktion
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Visualisierung
Visualisierung
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Darstellung der gesamten Klappe
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Live 3D TEE – klinisch bewährt
Live 3D TEE – klinisch bewährt
Live 3D TEE – klinisch bewährt
Daten und Perspektiven
Daten und Perspektiven
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Erhöhte Visibilität
Erhöhte Visibilität
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Überwachung
Überwachung
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Nutzung von TEE
Nutzung von TEE
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Verbesserte Kommunikation
Verbesserte Kommunikation
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Live-Visualisierung
Live-Visualisierung
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Höherer Durchsatz durch einfache Bedienung
Höherer Durchsatz durch einfache Bedienung
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Struktur und Funktion
Struktur und Funktion
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Visualisierung
Visualisierung
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Darstellung der gesamten Klappe
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Live 3D TEE – klinisch bewährt
Live 3D TEE – klinisch bewährt
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Daten und Perspektiven
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Erhöhte Visibilität
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Überwachung
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Nutzung von TEE
Nutzung von TEE
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Verbesserte Kommunikation
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Live-Visualisierung
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Höherer Durchsatz durch einfache Bedienung
Höherer Durchsatz durch einfache Bedienung
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