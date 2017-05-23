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Live 3D TEE

3D-Ultraschalldiagnostik

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Mit Live 3D TEE können Kardiologen, Herzchirurgen, Anästhesisten, interventionelle Kardiologen und Echokardiographie-Anwender Herzstrukturen und -funktionen in Echtzeit betrachten. Die Methode ist schnell, reproduzierbar und quantifizierbar.

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Eigenschaften
Struktur und Funktion || Wichtige Einblicke für Kardiol

Struktur und Funktion

Möglichkeit zur Anzeige von Herzstrukturen und -funktionen in Aktion, auch bei schwer schallbaren Patienten

Struktur und Funktion

Möglichkeit zur Anzeige von Herzstrukturen und -funktionen in Aktion, auch bei schwer schallbaren Patienten

Struktur und Funktion

Möglichkeit zur Anzeige von Herzstrukturen und -funktionen in Aktion, auch bei schwer schallbaren Patienten
Visualisierung || Hoher Nutzen für interventione

Visualisierung

Visualisierung für Implantationen

Visualisierung

Visualisierung für Implantationen

Visualisierung

Visualisierung für Implantationen
Darstellung der gesamten Klappe || Vorteile für Chirurgen und Anä

Darstellung der gesamten Klappe

Möglichkeit zur Anzeige der gesamten Klappe aus mehreren Blickwinkeln, während das Herz schlägt

Darstellung der gesamten Klappe

Möglichkeit zur Anzeige der gesamten Klappe aus mehreren Blickwinkeln, während das Herz schlägt

Darstellung der gesamten Klappe

Möglichkeit zur Anzeige der gesamten Klappe aus mehreren Blickwinkeln, während das Herz schlägt
Live 3D TEE – klinisch bewährt || Führend bei Live-3D-TEE-Schulu

Live 3D TEE – klinisch bewährt

Philips xMATRIX Live 3D TEE wurde 2007 eingeführt und hat sich seitdem bei über einer Million Untersuchungen und Eingriffen klinisch bewährt.

Live 3D TEE – klinisch bewährt

Philips xMATRIX Live 3D TEE wurde 2007 eingeführt und hat sich seitdem bei über einer Million Untersuchungen und Eingriffen klinisch bewährt.

Live 3D TEE – klinisch bewährt

Philips xMATRIX Live 3D TEE wurde 2007 eingeführt und hat sich seitdem bei über einer Million Untersuchungen und Eingriffen klinisch bewährt.
Daten und Perspektiven || Wichtige Einblicke für Kardiol

Daten und Perspektiven

Zugriff auf Daten und Perspektiven, die transthorakal nicht verfügbar sind

Daten und Perspektiven

Zugriff auf Daten und Perspektiven, die transthorakal nicht verfügbar sind

Daten und Perspektiven

Zugriff auf Daten und Perspektiven, die transthorakal nicht verfügbar sind
Erhöhte Visibilität || Hoher Nutzen für interventione

Erhöhte Visibilität

Erhöhte Visibilität bei geführten Eingriffen

Erhöhte Visibilität

Erhöhte Visibilität bei geführten Eingriffen

Erhöhte Visibilität

Erhöhte Visibilität bei geführten Eingriffen
Überwachung || Vorteile für Chirurgen und Anä

Überwachung

Überwachung vor, während und nach dem Eingriff

Überwachung

Überwachung vor, während und nach dem Eingriff

Überwachung

Überwachung vor, während und nach dem Eingriff
Nutzung von TEE || Führend bei Live-3D-TEE-Schulu

Nutzung von TEE

Philips bietet eine Auswahl an Ultraschallsystemen mit Live 3D TEE einschließlich mobiler Systeme.

Nutzung von TEE

Philips bietet eine Auswahl an Ultraschallsystemen mit Live 3D TEE einschließlich mobiler Systeme.

Nutzung von TEE

Philips bietet eine Auswahl an Ultraschallsystemen mit Live 3D TEE einschließlich mobiler Systeme.
Verbesserte Kommunikation || Wichtige Einblicke für Kardiol

Verbesserte Kommunikation

Bessere Kommunikation mit Chirurgen, Patienten und deren Angehörigen

Verbesserte Kommunikation

Bessere Kommunikation mit Chirurgen, Patienten und deren Angehörigen

Verbesserte Kommunikation

Bessere Kommunikation mit Chirurgen, Patienten und deren Angehörigen
Live-Visualisierung || Hoher Nutzen für interventione

Live-Visualisierung

Möglichkeit der Live-Visualisierung während der Nachuntersuchung, um das Ergebnis nach einem Eingriff eindeutig zu beurteilen

Live-Visualisierung

Möglichkeit der Live-Visualisierung während der Nachuntersuchung, um das Ergebnis nach einem Eingriff eindeutig zu beurteilen

Live-Visualisierung

Möglichkeit der Live-Visualisierung während der Nachuntersuchung, um das Ergebnis nach einem Eingriff eindeutig zu beurteilen
Höherer Durchsatz durch einfache Bedi... || Vorteile für Chirurgen und Anä

Höherer Durchsatz durch einfache Bedienung

Einfache Quantifizierung der Mitralklappe mit objektiven Daten

Höherer Durchsatz durch einfache Bedienung

Einfache Quantifizierung der Mitralklappe mit objektiven Daten

Höherer Durchsatz durch einfache Bedienung

Einfache Quantifizierung der Mitralklappe mit objektiven Daten
  • Struktur und Funktion || Wichtige Einblicke für Kardiol
  • Visualisierung || Hoher Nutzen für interventione
  • Darstellung der gesamten Klappe || Vorteile für Chirurgen und Anä
  • Live 3D TEE – klinisch bewährt || Führend bei Live-3D-TEE-Schulu
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Struktur und Funktion || Wichtige Einblicke für Kardiol

Struktur und Funktion

Möglichkeit zur Anzeige von Herzstrukturen und -funktionen in Aktion, auch bei schwer schallbaren Patienten

Struktur und Funktion

Möglichkeit zur Anzeige von Herzstrukturen und -funktionen in Aktion, auch bei schwer schallbaren Patienten

Struktur und Funktion

Möglichkeit zur Anzeige von Herzstrukturen und -funktionen in Aktion, auch bei schwer schallbaren Patienten
Visualisierung || Hoher Nutzen für interventione

Visualisierung

Visualisierung für Implantationen

Visualisierung

Visualisierung für Implantationen

Visualisierung

Visualisierung für Implantationen
Darstellung der gesamten Klappe || Vorteile für Chirurgen und Anä

Darstellung der gesamten Klappe

Möglichkeit zur Anzeige der gesamten Klappe aus mehreren Blickwinkeln, während das Herz schlägt

Darstellung der gesamten Klappe

Möglichkeit zur Anzeige der gesamten Klappe aus mehreren Blickwinkeln, während das Herz schlägt

Darstellung der gesamten Klappe

Möglichkeit zur Anzeige der gesamten Klappe aus mehreren Blickwinkeln, während das Herz schlägt
Live 3D TEE – klinisch bewährt || Führend bei Live-3D-TEE-Schulu

Live 3D TEE – klinisch bewährt

Philips xMATRIX Live 3D TEE wurde 2007 eingeführt und hat sich seitdem bei über einer Million Untersuchungen und Eingriffen klinisch bewährt.

Live 3D TEE – klinisch bewährt

Philips xMATRIX Live 3D TEE wurde 2007 eingeführt und hat sich seitdem bei über einer Million Untersuchungen und Eingriffen klinisch bewährt.

Live 3D TEE – klinisch bewährt

Philips xMATRIX Live 3D TEE wurde 2007 eingeführt und hat sich seitdem bei über einer Million Untersuchungen und Eingriffen klinisch bewährt.
Daten und Perspektiven || Wichtige Einblicke für Kardiol

Daten und Perspektiven

Zugriff auf Daten und Perspektiven, die transthorakal nicht verfügbar sind

Daten und Perspektiven

Zugriff auf Daten und Perspektiven, die transthorakal nicht verfügbar sind

Daten und Perspektiven

Zugriff auf Daten und Perspektiven, die transthorakal nicht verfügbar sind
Erhöhte Visibilität || Hoher Nutzen für interventione

Erhöhte Visibilität

Erhöhte Visibilität bei geführten Eingriffen

Erhöhte Visibilität

Erhöhte Visibilität bei geführten Eingriffen

Erhöhte Visibilität

Erhöhte Visibilität bei geführten Eingriffen
Überwachung || Vorteile für Chirurgen und Anä

Überwachung

Überwachung vor, während und nach dem Eingriff

Überwachung

Überwachung vor, während und nach dem Eingriff

Überwachung

Überwachung vor, während und nach dem Eingriff
Nutzung von TEE || Führend bei Live-3D-TEE-Schulu

Nutzung von TEE

Philips bietet eine Auswahl an Ultraschallsystemen mit Live 3D TEE einschließlich mobiler Systeme.

Nutzung von TEE

Philips bietet eine Auswahl an Ultraschallsystemen mit Live 3D TEE einschließlich mobiler Systeme.

Nutzung von TEE

Philips bietet eine Auswahl an Ultraschallsystemen mit Live 3D TEE einschließlich mobiler Systeme.
Verbesserte Kommunikation || Wichtige Einblicke für Kardiol

Verbesserte Kommunikation

Bessere Kommunikation mit Chirurgen, Patienten und deren Angehörigen

Verbesserte Kommunikation

Bessere Kommunikation mit Chirurgen, Patienten und deren Angehörigen

Verbesserte Kommunikation

Bessere Kommunikation mit Chirurgen, Patienten und deren Angehörigen
Live-Visualisierung || Hoher Nutzen für interventione

Live-Visualisierung

Möglichkeit der Live-Visualisierung während der Nachuntersuchung, um das Ergebnis nach einem Eingriff eindeutig zu beurteilen

Live-Visualisierung

Möglichkeit der Live-Visualisierung während der Nachuntersuchung, um das Ergebnis nach einem Eingriff eindeutig zu beurteilen

Live-Visualisierung

Möglichkeit der Live-Visualisierung während der Nachuntersuchung, um das Ergebnis nach einem Eingriff eindeutig zu beurteilen
Höherer Durchsatz durch einfache Bedi... || Vorteile für Chirurgen und Anä

Höherer Durchsatz durch einfache Bedienung

Einfache Quantifizierung der Mitralklappe mit objektiven Daten

Höherer Durchsatz durch einfache Bedienung

Einfache Quantifizierung der Mitralklappe mit objektiven Daten

Höherer Durchsatz durch einfache Bedienung

Einfache Quantifizierung der Mitralklappe mit objektiven Daten

Dokumentation

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