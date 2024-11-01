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MicroTEE on the iE33 system provides critical information to help diagnose and treat tiny patients. Now surgeons and interventionalists can obtain important cardiac function information before, during, and after interventional procedures.
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For the most critical newborns, microTEE gives key insights
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Versatile imaging designed to enhance critical care
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Proven results make a clinical difference
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