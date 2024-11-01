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MicroTEE

Echolösung für Patienten jeden Alters

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Dank der Fortschritte in Diagnostik, Chirurgie und Behandlung erreichen viele Kleinkinder mit angeborenem Herzfehler das Erwachsenenalter und können ein aktives Leben führen.

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MicroTEE

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Das intelligente Echokardiographiesystem iE33 von Philips bietet hohe Leistung und diagnostische Echtzeit-Bildgebung – von der fetalen Echokardiographie bis hin zur Echokardiographie bei Erwachsenen – und liefert zusätzliche diagnostische Informationen, die das Patientenmanagement beeinflussen können.

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Das intelligente Echokardiographiesystem iE33 von Philips bietet hohe Leistung und diagnostische Echtzeit-Bildgebung – von der fetalen Echokardiographie bis hin zur Echokardiographie bei Erwachsenen – und liefert zusätzliche diagnostische Informationen, die das Patientenmanagement beeinflussen können.

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Das intelligente Echokardiographiesystem iE33 von Philips bietet hohe Leistung und diagnostische Echtzeit-Bildgebung – von der fetalen Echokardiographie bis hin zur Echokardiographie bei Erwachsenen – und liefert zusätzliche diagnostische Informationen, die das Patientenmanagement beeinflussen können.
Informationen für Diagnose und Behandlung

Informationen für Diagnose und Behandlung

Der neue MicroTEE Schallkopf für das Echokardiographiesystem iE33 liefert wichtige Informationen für Diagnose und Behandlung bei Säuglingen und Kleinkindern, bei denen eine transösophageale Echokardiographie bisher häufig nicht möglich war. Nun können Chirurgen und interventionelle Kardiologen vor und nach einem Eingriff sowie während interventioneller Verfahren wichtige Informationen über die Herzfunktion erfassen.

Informationen für Diagnose und Behandlung

Der neue MicroTEE Schallkopf für das Echokardiographiesystem iE33 liefert wichtige Informationen für Diagnose und Behandlung bei Säuglingen und Kleinkindern, bei denen eine transösophageale Echokardiographie bisher häufig nicht möglich war. Nun können Chirurgen und interventionelle Kardiologen vor und nach einem Eingriff sowie während interventioneller Verfahren wichtige Informationen über die Herzfunktion erfassen.

Informationen für Diagnose und Behandlung

Der neue MicroTEE Schallkopf für das Echokardiographiesystem iE33 liefert wichtige Informationen für Diagnose und Behandlung bei Säuglingen und Kleinkindern, bei denen eine transösophageale Echokardiographie bisher häufig nicht möglich war. Nun können Chirurgen und interventionelle Kardiologen vor und nach einem Eingriff sowie während interventioneller Verfahren wichtige Informationen über die Herzfunktion erfassen.
Informationen für Diagnose und Behandlung 2

Informationen für Diagnose und Behandlung 2

Der MicroTEE Schallkopf unterstützt 2D, Doppler, Farbdoppler, Harmonic Imaging, M-Mode-Betrieb und 2D-Analyse und stellt ein wichtiges Hilfsmittel bei der Untersuchung von Säuglingen und Kleinkindern dar. Der MicroTEE ist eine Ergänzung des Live 3D TEE Schallkopfes für Kinder und Erwachsene sowie des MiniMultiplane TEE Schallkopfes für Kleinkinder.

Informationen für Diagnose und Behandlung 2

Der MicroTEE Schallkopf unterstützt 2D, Doppler, Farbdoppler, Harmonic Imaging, M-Mode-Betrieb und 2D-Analyse und stellt ein wichtiges Hilfsmittel bei der Untersuchung von Säuglingen und Kleinkindern dar. Der MicroTEE ist eine Ergänzung des Live 3D TEE Schallkopfes für Kinder und Erwachsene sowie des MiniMultiplane TEE Schallkopfes für Kleinkinder.

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Der MicroTEE Schallkopf unterstützt 2D, Doppler, Farbdoppler, Harmonic Imaging, M-Mode-Betrieb und 2D-Analyse und stellt ein wichtiges Hilfsmittel bei der Untersuchung von Säuglingen und Kleinkindern dar. Der MicroTEE ist eine Ergänzung des Live 3D TEE Schallkopfes für Kinder und Erwachsene sowie des MiniMultiplane TEE Schallkopfes für Kleinkinder.
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Das intelligente Echokardiographiesystem iE33 von Philips bietet hohe Leistung und diagnostische Echtzeit-Bildgebung – von der fetalen Echokardiographie bis hin zur Echokardiographie bei Erwachsenen – und liefert zusätzliche diagnostische Informationen, die das Patientenmanagement beeinflussen können.

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Informationen für Diagnose und Behandlung

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Der neue MicroTEE Schallkopf für das Echokardiographiesystem iE33 liefert wichtige Informationen für Diagnose und Behandlung bei Säuglingen und Kleinkindern, bei denen eine transösophageale Echokardiographie bisher häufig nicht möglich war. Nun können Chirurgen und interventionelle Kardiologen vor und nach einem Eingriff sowie während interventioneller Verfahren wichtige Informationen über die Herzfunktion erfassen.

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Der neue MicroTEE Schallkopf für das Echokardiographiesystem iE33 liefert wichtige Informationen für Diagnose und Behandlung bei Säuglingen und Kleinkindern, bei denen eine transösophageale Echokardiographie bisher häufig nicht möglich war. Nun können Chirurgen und interventionelle Kardiologen vor und nach einem Eingriff sowie während interventioneller Verfahren wichtige Informationen über die Herzfunktion erfassen.

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Der neue MicroTEE Schallkopf für das Echokardiographiesystem iE33 liefert wichtige Informationen für Diagnose und Behandlung bei Säuglingen und Kleinkindern, bei denen eine transösophageale Echokardiographie bisher häufig nicht möglich war. Nun können Chirurgen und interventionelle Kardiologen vor und nach einem Eingriff sowie während interventioneller Verfahren wichtige Informationen über die Herzfunktion erfassen.
Informationen für Diagnose und Behandlung 2

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Der MicroTEE Schallkopf unterstützt 2D, Doppler, Farbdoppler, Harmonic Imaging, M-Mode-Betrieb und 2D-Analyse und stellt ein wichtiges Hilfsmittel bei der Untersuchung von Säuglingen und Kleinkindern dar. Der MicroTEE ist eine Ergänzung des Live 3D TEE Schallkopfes für Kinder und Erwachsene sowie des MiniMultiplane TEE Schallkopfes für Kleinkinder.

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Der MicroTEE Schallkopf unterstützt 2D, Doppler, Farbdoppler, Harmonic Imaging, M-Mode-Betrieb und 2D-Analyse und stellt ein wichtiges Hilfsmittel bei der Untersuchung von Säuglingen und Kleinkindern dar. Der MicroTEE ist eine Ergänzung des Live 3D TEE Schallkopfes für Kinder und Erwachsene sowie des MiniMultiplane TEE Schallkopfes für Kleinkinder.

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Der MicroTEE Schallkopf unterstützt 2D, Doppler, Farbdoppler, Harmonic Imaging, M-Mode-Betrieb und 2D-Analyse und stellt ein wichtiges Hilfsmittel bei der Untersuchung von Säuglingen und Kleinkindern dar. Der MicroTEE ist eine Ergänzung des Live 3D TEE Schallkopfes für Kinder und Erwachsene sowie des MiniMultiplane TEE Schallkopfes für Kleinkinder.

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