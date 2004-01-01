Repères visuels clairs pour faciliter l’identification des variations

Avec les tendances Horizon vous disposez de la simplicité de visualisation d’un seul coup d’œil. Elles mettent en relation les mesures d’un patient et les valeurs de référence ou valeurs cibles quasi instantanément, ou présentent l’évolution générale des mesures. Il n’est donc plus nécessaire de comparer les mesures actuelles avec les mesures précédentes sur un graphique, ce qui représente un gain de temps sensible. En outre, grâce aux repères visuels, les variations de l’état d’un patient sont identifiables instantanément.