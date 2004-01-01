L’écran est partagé horizontalement : les tendances Horizon sont représentées au-dessous des courbes en temps réel, afin de faciliter la prise de décision clinique. Chaque moniteur patient Philips IntelliVue affiche des tendances Horizon.
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Option d’affichage des tendances pour une détection rapide des variations
L’option d’affichage des tendances Horizon, disponible sur les moniteurs patient IntelliVue, fournit une représentation graphique des variations des paramètres vitaux afin d’identifier instantanément les variations.
Option d’affichage des tendances pour une détection rapide des variations
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Option d’affichage des tendances pour une détection rapide des variations
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Paramètres des tendances Horizon
Paramètres des tendances Horizon : la réponse à différentes situations cliniques
La barre d’écart affiche la valeur de la mesure actuelle par rapport à une ligne de base définie par le clinicien. L’indicateur de tendance présente l’évolution générale des mesures d’un patient au cours des deux, cinq ou dix dernières minutes. Les tendances graphiques (en option) fournissent les tendances sur une période allant des 30 dernières minutes aux 12 dernières heures.
Paramètres des tendances Horizon : la réponse à différentes situations cliniques
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Paramètres des tendances Horizon : la réponse à différentes situations cliniques
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Repères visuels clairs
Repères visuels clairs pour faciliter l’identification des variations
Avec les tendances Horizon vous disposez de la simplicité de visualisation d’un seul coup d’œil. Elles mettent en relation les mesures d’un patient et les valeurs de référence ou valeurs cibles quasi instantanément, ou présentent l’évolution générale des mesures. Il n’est donc plus nécessaire de comparer les mesures actuelles avec les mesures précédentes sur un graphique, ce qui représente un gain de temps sensible. En outre, grâce aux repères visuels, les variations de l’état d’un patient sont identifiables instantanément.
Repères visuels clairs pour faciliter l’identification des variations
Avec les tendances Horizon vous disposez de la simplicité de visualisation d’un seul coup d’œil. Elles mettent en relation les mesures d’un patient et les valeurs de référence ou valeurs cibles quasi instantanément, ou présentent l’évolution générale des mesures. Il n’est donc plus nécessaire de comparer les mesures actuelles avec les mesures précédentes sur un graphique, ce qui représente un gain de temps sensible. En outre, grâce aux repères visuels, les variations de l’état d’un patient sont identifiables instantanément.
Repères visuels clairs pour faciliter l’identification des variations
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Paramètres des tendances Horizon
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Repères visuels clairs
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Les gammes de Moniteurs IntelliVue et SureSign sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par le VDE 0366 et TÜV SÜD 0123. Ils sont destinés au monitorage des patients. Les actes effectués avec les Moniteurs Philips sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement la documentation d’utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
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