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Klinische Entscheidungsunterstützung Horizont-Trends

Horizont-Trends

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Diese waagerecht geteilte Kombi-Anzeige zeigt Horizont-Trends unterhalb der Echtzeit-Kurven an. Der Anwender erhält so mehr Informationen, die ihn in der klinischen Entscheidungsfindung unterstützen. Horizont-Trends sind in jeden Philips IntelliVue Patientenmonitor integriert.

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Eigenschaften
Trendanzeigeoption

Trendanzeigeoption zur schnellen Erkennung von Abweichungen

Als eine Trend-Anzeigeoption für IntelliVue Patientenmonitore stellen Horizont-Trends Veränderungen der Vitalparameter-Werte grafisch dar, so dass Abweichungen eindeutig auf einen Blick erkannt werden.

Trendanzeigeoption zur schnellen Erkennung von Abweichungen

Als eine Trend-Anzeigeoption für IntelliVue Patientenmonitore stellen Horizont-Trends Veränderungen der Vitalparameter-Werte grafisch dar, so dass Abweichungen eindeutig auf einen Blick erkannt werden.

Trendanzeigeoption zur schnellen Erkennung von Abweichungen

Als eine Trend-Anzeigeoption für IntelliVue Patientenmonitore stellen Horizont-Trends Veränderungen der Vitalparameter-Werte grafisch dar, so dass Abweichungen eindeutig auf einen Blick erkannt werden.
Horizont-Trend-Parameter

Horizont-Trend-Parameter genügen verschiedenen Anforderungen

Der Abweichungsbalken veranschaulicht das Delta zwischen dem aktuellen Messwert und dem vom Anwender festgelegten Referenzwert. Der Trendpfeil zeigt den allgemeinen Trend der Werte über die letzten zwei, fünf oder zehn Minuten. Das Trend-Diagramm (optional) zeigt die Trends über die letzten 30 Minuten bis 12 Stunden.

Horizont-Trend-Parameter genügen verschiedenen Anforderungen

Der Abweichungsbalken veranschaulicht das Delta zwischen dem aktuellen Messwert und dem vom Anwender festgelegten Referenzwert. Der Trendpfeil zeigt den allgemeinen Trend der Werte über die letzten zwei, fünf oder zehn Minuten. Das Trend-Diagramm (optional) zeigt die Trends über die letzten 30 Minuten bis 12 Stunden.

Horizont-Trend-Parameter genügen verschiedenen Anforderungen

Der Abweichungsbalken veranschaulicht das Delta zwischen dem aktuellen Messwert und dem vom Anwender festgelegten Referenzwert. Der Trendpfeil zeigt den allgemeinen Trend der Werte über die letzten zwei, fünf oder zehn Minuten. Das Trend-Diagramm (optional) zeigt die Trends über die letzten 30 Minuten bis 12 Stunden.
Deutliche Darstellung

Deutliche Darstellung erleichtert Erkennen von Änderungen

Klarheit auf einen Blick: Die Horizont-Trend-Funktion liefert fast sofort anschauliche Informationen, in welchem Bereich sich die Parameter eines Patienten relativ zum Referenzwert oder zu den Zielwerten bewegen und in welche Richtung sich der Trend insgesamt entwickelt. So müssen die aktuellen Messwerte nicht mehr zeitaufwändig in einer Patientenakte mit früheren Werten verglichen werden – Veränderungen werden, sobald sie auftreten, deutlich dargestellt.

Deutliche Darstellung erleichtert Erkennen von Änderungen

Klarheit auf einen Blick: Die Horizont-Trend-Funktion liefert fast sofort anschauliche Informationen, in welchem Bereich sich die Parameter eines Patienten relativ zum Referenzwert oder zu den Zielwerten bewegen und in welche Richtung sich der Trend insgesamt entwickelt. So müssen die aktuellen Messwerte nicht mehr zeitaufwändig in einer Patientenakte mit früheren Werten verglichen werden – Veränderungen werden, sobald sie auftreten, deutlich dargestellt.

Deutliche Darstellung erleichtert Erkennen von Änderungen

Klarheit auf einen Blick: Die Horizont-Trend-Funktion liefert fast sofort anschauliche Informationen, in welchem Bereich sich die Parameter eines Patienten relativ zum Referenzwert oder zu den Zielwerten bewegen und in welche Richtung sich der Trend insgesamt entwickelt. So müssen die aktuellen Messwerte nicht mehr zeitaufwändig in einer Patientenakte mit früheren Werten verglichen werden – Veränderungen werden, sobald sie auftreten, deutlich dargestellt.
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