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Diese waagerecht geteilte Kombi-Anzeige zeigt Horizont-Trends unterhalb der Echtzeit-Kurven an. Der Anwender erhält so mehr Informationen, die ihn in der klinischen Entscheidungsfindung unterstützen. Horizont-Trends sind in jeden Philips IntelliVue Patientenmonitor integriert.
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Trendanzeigeoption zur schnellen Erkennung von Abweichungen
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Horizont-Trend-Parameter genügen verschiedenen Anforderungen
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Deutliche Darstellung erleichtert Erkennen von Änderungen
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Trendanzeigeoption zur schnellen Erkennung von Abweichungen
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Horizont-Trend-Parameter genügen verschiedenen Anforderungen
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Deutliche Darstellung erleichtert Erkennen von Änderungen
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