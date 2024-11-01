Évolutivité adaptée

Nos options de stockage/serveur évolutives, à plusieurs niveaux, s’adaptent à vos besoins. De plus, IMS permet de créer des réseaux virtuels interlaboratoires simplement en ajoutant de nouveaux sites et utilisateurs. Le système s’interface facilement avec les nombreux SIL ainsi qu’avec une vaste gamme de matériel informatique. Vous pouvez définir les performances de stockage, la capacité de stockage ou le stockage à long-terme répondant à vos besoins.