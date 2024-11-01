Das IntelliSite Image Management System (IMS) dient zur Verbesserung der Effizienz und Effektivität Ihres Pathologielabors. Durch das offene und skalierbare Design lässt es sich optimal in Ihren Arbeitsablauf und Ihre IT-Infrastrukturumgebung integrieren.
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Wir bieten skalierbare, abgestufte Server-/Speicheroptionen, die mit Ihren Anforderungen wachsen. Dank IMS können virtuelle, laborübergreifende Netzwerke einfach über das Hinzufügen von neuen Standorten und Benutzern erstellt werden. Das System kann unkompliziert mit mehreren Labor-Informationssystemen und verschiedenster Hardware verbunden werden. Sie haben die Wahl zwischen leistungsoptimierter Speicherung, kapazitätsoptimierter Speicherung und langfristiger Archivierung.
Anwenderspezifische Skalierbarkeit
Wir bieten skalierbare, abgestufte Server-/Speicheroptionen, die mit Ihren Anforderungen wachsen. Dank IMS können virtuelle, laborübergreifende Netzwerke einfach über das Hinzufügen von neuen Standorten und Benutzern erstellt werden. Das System kann unkompliziert mit mehreren Labor-Informationssystemen und verschiedenster Hardware verbunden werden. Sie haben die Wahl zwischen leistungsoptimierter Speicherung, kapazitätsoptimierter Speicherung und langfristiger Archivierung.
Anwenderspezifische Skalierbarkeit
Wir bieten skalierbare, abgestufte Server-/Speicheroptionen, die mit Ihren Anforderungen wachsen. Dank IMS können virtuelle, laborübergreifende Netzwerke einfach über das Hinzufügen von neuen Standorten und Benutzern erstellt werden. Das System kann unkompliziert mit mehreren Labor-Informationssystemen und verschiedenster Hardware verbunden werden. Sie haben die Wahl zwischen leistungsoptimierter Speicherung, kapazitätsoptimierter Speicherung und langfristiger Archivierung.
Wir bieten skalierbare, abgestufte Server-/Speicheroptionen, die mit Ihren Anforderungen wachsen. Dank IMS können virtuelle, laborübergreifende Netzwerke einfach über das Hinzufügen von neuen Standorten und Benutzern erstellt werden. Das System kann unkompliziert mit mehreren Labor-Informationssystemen und verschiedenster Hardware verbunden werden. Sie haben die Wahl zwischen leistungsoptimierter Speicherung, kapazitätsoptimierter Speicherung und langfristiger Archivierung.
Vielfältige Integrationsmöglichkeiten || KBA1
Vielfältige Integrationsmöglichkeiten
Das IntelliSite IMS lässt sich gut mit Ihrer aktuellen Bildanalysesoftware integrieren und wir entwickeln Verbindungsoptionen zu Ihrem Labor-Informationssystem und zu verschiedenen Krankenhaus-Informationssystemen. Außerdem arbeiten wir mit branchenführenden Image-Analyse-Anbietern zusammen, um eine individuelle Lösung zu konzipieren. Der Bildexport im TIFF-Format gestattet eine einfache systemübergreifende Weitergabe.
Vielfältige Integrationsmöglichkeiten
Das IntelliSite IMS lässt sich gut mit Ihrer aktuellen Bildanalysesoftware integrieren und wir entwickeln Verbindungsoptionen zu Ihrem Labor-Informationssystem und zu verschiedenen Krankenhaus-Informationssystemen. Außerdem arbeiten wir mit branchenführenden Image-Analyse-Anbietern zusammen, um eine individuelle Lösung zu konzipieren. Der Bildexport im TIFF-Format gestattet eine einfache systemübergreifende Weitergabe.
Vielfältige Integrationsmöglichkeiten
Das IntelliSite IMS lässt sich gut mit Ihrer aktuellen Bildanalysesoftware integrieren und wir entwickeln Verbindungsoptionen zu Ihrem Labor-Informationssystem und zu verschiedenen Krankenhaus-Informationssystemen. Außerdem arbeiten wir mit branchenführenden Image-Analyse-Anbietern zusammen, um eine individuelle Lösung zu konzipieren. Der Bildexport im TIFF-Format gestattet eine einfache systemübergreifende Weitergabe.
Das IntelliSite IMS lässt sich gut mit Ihrer aktuellen Bildanalysesoftware integrieren und wir entwickeln Verbindungsoptionen zu Ihrem Labor-Informationssystem und zu verschiedenen Krankenhaus-Informationssystemen. Außerdem arbeiten wir mit branchenführenden Image-Analyse-Anbietern zusammen, um eine individuelle Lösung zu konzipieren. Der Bildexport im TIFF-Format gestattet eine einfache systemübergreifende Weitergabe.
Harmonisierung zwischen mehreren Stan... || KBA1
Harmonisierung zwischen mehreren Standorten
Das IMS ist eine echte Unternehmenslösung. Eine Konfiguration für mehrere Standorte (Hub-and-Spoke-Installation) ist üblich. Dabei können die einzelnen Standorte, die jeweils ein eigenes IMS betreiben, auf ein zentrales Bildarchiv zugreifen. Die IntelliSite Pathologielösung bietet eine sofort einsatzbereite Installation, die Hardware, Software, webbasierte Dienste und Anwenderschulungen umfasst. Das gesamte Paket wird vom Philips Kundendienst unterstützt.
Harmonisierung zwischen mehreren Standorten
Das IMS ist eine echte Unternehmenslösung. Eine Konfiguration für mehrere Standorte (Hub-and-Spoke-Installation) ist üblich. Dabei können die einzelnen Standorte, die jeweils ein eigenes IMS betreiben, auf ein zentrales Bildarchiv zugreifen. Die IntelliSite Pathologielösung bietet eine sofort einsatzbereite Installation, die Hardware, Software, webbasierte Dienste und Anwenderschulungen umfasst. Das gesamte Paket wird vom Philips Kundendienst unterstützt.
Harmonisierung zwischen mehreren Standorten
Das IMS ist eine echte Unternehmenslösung. Eine Konfiguration für mehrere Standorte (Hub-and-Spoke-Installation) ist üblich. Dabei können die einzelnen Standorte, die jeweils ein eigenes IMS betreiben, auf ein zentrales Bildarchiv zugreifen. Die IntelliSite Pathologielösung bietet eine sofort einsatzbereite Installation, die Hardware, Software, webbasierte Dienste und Anwenderschulungen umfasst. Das gesamte Paket wird vom Philips Kundendienst unterstützt.
Das IMS ist eine echte Unternehmenslösung. Eine Konfiguration für mehrere Standorte (Hub-and-Spoke-Installation) ist üblich. Dabei können die einzelnen Standorte, die jeweils ein eigenes IMS betreiben, auf ein zentrales Bildarchiv zugreifen. Die IntelliSite Pathologielösung bietet eine sofort einsatzbereite Installation, die Hardware, Software, webbasierte Dienste und Anwenderschulungen umfasst. Das gesamte Paket wird vom Philips Kundendienst unterstützt.
Wir bieten skalierbare, abgestufte Server-/Speicheroptionen, die mit Ihren Anforderungen wachsen. Dank IMS können virtuelle, laborübergreifende Netzwerke einfach über das Hinzufügen von neuen Standorten und Benutzern erstellt werden. Das System kann unkompliziert mit mehreren Labor-Informationssystemen und verschiedenster Hardware verbunden werden. Sie haben die Wahl zwischen leistungsoptimierter Speicherung, kapazitätsoptimierter Speicherung und langfristiger Archivierung.
Anwenderspezifische Skalierbarkeit
Wir bieten skalierbare, abgestufte Server-/Speicheroptionen, die mit Ihren Anforderungen wachsen. Dank IMS können virtuelle, laborübergreifende Netzwerke einfach über das Hinzufügen von neuen Standorten und Benutzern erstellt werden. Das System kann unkompliziert mit mehreren Labor-Informationssystemen und verschiedenster Hardware verbunden werden. Sie haben die Wahl zwischen leistungsoptimierter Speicherung, kapazitätsoptimierter Speicherung und langfristiger Archivierung.
Anwenderspezifische Skalierbarkeit
Wir bieten skalierbare, abgestufte Server-/Speicheroptionen, die mit Ihren Anforderungen wachsen. Dank IMS können virtuelle, laborübergreifende Netzwerke einfach über das Hinzufügen von neuen Standorten und Benutzern erstellt werden. Das System kann unkompliziert mit mehreren Labor-Informationssystemen und verschiedenster Hardware verbunden werden. Sie haben die Wahl zwischen leistungsoptimierter Speicherung, kapazitätsoptimierter Speicherung und langfristiger Archivierung.
Wir bieten skalierbare, abgestufte Server-/Speicheroptionen, die mit Ihren Anforderungen wachsen. Dank IMS können virtuelle, laborübergreifende Netzwerke einfach über das Hinzufügen von neuen Standorten und Benutzern erstellt werden. Das System kann unkompliziert mit mehreren Labor-Informationssystemen und verschiedenster Hardware verbunden werden. Sie haben die Wahl zwischen leistungsoptimierter Speicherung, kapazitätsoptimierter Speicherung und langfristiger Archivierung.
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Vielfältige Integrationsmöglichkeiten
Das IntelliSite IMS lässt sich gut mit Ihrer aktuellen Bildanalysesoftware integrieren und wir entwickeln Verbindungsoptionen zu Ihrem Labor-Informationssystem und zu verschiedenen Krankenhaus-Informationssystemen. Außerdem arbeiten wir mit branchenführenden Image-Analyse-Anbietern zusammen, um eine individuelle Lösung zu konzipieren. Der Bildexport im TIFF-Format gestattet eine einfache systemübergreifende Weitergabe.
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Das IntelliSite IMS lässt sich gut mit Ihrer aktuellen Bildanalysesoftware integrieren und wir entwickeln Verbindungsoptionen zu Ihrem Labor-Informationssystem und zu verschiedenen Krankenhaus-Informationssystemen. Außerdem arbeiten wir mit branchenführenden Image-Analyse-Anbietern zusammen, um eine individuelle Lösung zu konzipieren. Der Bildexport im TIFF-Format gestattet eine einfache systemübergreifende Weitergabe.
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Das IntelliSite IMS lässt sich gut mit Ihrer aktuellen Bildanalysesoftware integrieren und wir entwickeln Verbindungsoptionen zu Ihrem Labor-Informationssystem und zu verschiedenen Krankenhaus-Informationssystemen. Außerdem arbeiten wir mit branchenführenden Image-Analyse-Anbietern zusammen, um eine individuelle Lösung zu konzipieren. Der Bildexport im TIFF-Format gestattet eine einfache systemübergreifende Weitergabe.
Das IntelliSite IMS lässt sich gut mit Ihrer aktuellen Bildanalysesoftware integrieren und wir entwickeln Verbindungsoptionen zu Ihrem Labor-Informationssystem und zu verschiedenen Krankenhaus-Informationssystemen. Außerdem arbeiten wir mit branchenführenden Image-Analyse-Anbietern zusammen, um eine individuelle Lösung zu konzipieren. Der Bildexport im TIFF-Format gestattet eine einfache systemübergreifende Weitergabe.
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Harmonisierung zwischen mehreren Standorten
Das IMS ist eine echte Unternehmenslösung. Eine Konfiguration für mehrere Standorte (Hub-and-Spoke-Installation) ist üblich. Dabei können die einzelnen Standorte, die jeweils ein eigenes IMS betreiben, auf ein zentrales Bildarchiv zugreifen. Die IntelliSite Pathologielösung bietet eine sofort einsatzbereite Installation, die Hardware, Software, webbasierte Dienste und Anwenderschulungen umfasst. Das gesamte Paket wird vom Philips Kundendienst unterstützt.
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Das IMS ist eine echte Unternehmenslösung. Eine Konfiguration für mehrere Standorte (Hub-and-Spoke-Installation) ist üblich. Dabei können die einzelnen Standorte, die jeweils ein eigenes IMS betreiben, auf ein zentrales Bildarchiv zugreifen. Die IntelliSite Pathologielösung bietet eine sofort einsatzbereite Installation, die Hardware, Software, webbasierte Dienste und Anwenderschulungen umfasst. Das gesamte Paket wird vom Philips Kundendienst unterstützt.
Harmonisierung zwischen mehreren Standorten
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Das IMS ist eine echte Unternehmenslösung. Eine Konfiguration für mehrere Standorte (Hub-and-Spoke-Installation) ist üblich. Dabei können die einzelnen Standorte, die jeweils ein eigenes IMS betreiben, auf ein zentrales Bildarchiv zugreifen. Die IntelliSite Pathologielösung bietet eine sofort einsatzbereite Installation, die Hardware, Software, webbasierte Dienste und Anwenderschulungen umfasst. Das gesamte Paket wird vom Philips Kundendienst unterstützt.
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