SmartCT Soft Tissue offre une technique d’acquisition CBCT (Cone Beam CT) complétée par un guidage pas à pas, des outils de visualisation 3D et de mesure avancés, tous accessibles sur l’écran tactile depuis la table. Pour vous aider dans le processus d’acquisition des images CBCT dès la première fois et à rationaliser votre processus de travail, vous êtes guidé à travers les étapes clés. Une fois l’acquisition CBCT réalisée avec succès, l’image 3D acquise est automatiquement affichée dans l’outil de visualisation 3D SmartCT avec les paramètres de rendu appropriés et les outils de mesure 3D adaptés au protocole 3D sélectionné.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
Merci de votre intérêt pour Philips. Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de nos différents services.
Philips AG Healthcare
Tel: 0800 80 3000
Philips SA Healthcare
Tel: 0800 80 3001
Médiathèque
Caractéristiques
Obtenez un guidage étape par étape pour simplifier l’acquisition CBCT
Obtenez un guidage étape par étape pour simplifier l’acquisition CBCT
Pour aider tous les utilisateurs cliniques à obtenir des images 3D de grande qualité, quel que soit leur niveau d’expérience, SmartCT Soft Tissue fournit un guidage étape par étape et des aides visuelles pendant l’acquisition. Cela inclut la configuration de la salle, l’isocentrage du système, ainsi que la suggestion d’un protocole d’injection de produit de contraste et d’acquisition radiologique adapté[1].
Obtenez un guidage étape par étape pour simplifier l’acquisition CBCT
Pour aider tous les utilisateurs cliniques à obtenir des images 3D de grande qualité, quel que soit leur niveau d’expérience, SmartCT Soft Tissue fournit un guidage étape par étape et des aides visuelles pendant l’acquisition. Cela inclut la configuration de la salle, l’isocentrage du système, ainsi que la suggestion d’un protocole d’injection de produit de contraste et d’acquisition radiologique adapté[1].
Obtenez un guidage étape par étape pour simplifier l’acquisition CBCT
Pour aider tous les utilisateurs cliniques à obtenir des images 3D de grande qualité, quel que soit leur niveau d’expérience, SmartCT Soft Tissue fournit un guidage étape par étape et des aides visuelles pendant l’acquisition. Cela inclut la configuration de la salle, l’isocentrage du système, ainsi que la suggestion d’un protocole d’injection de produit de contraste et d’acquisition radiologique adapté[1].
Obtenez un guidage étape par étape pour simplifier l’acquisition CBCT
Obtenez un guidage étape par étape pour simplifier l’acquisition CBCT
Pour aider tous les utilisateurs cliniques à obtenir des images 3D de grande qualité, quel que soit leur niveau d’expérience, SmartCT Soft Tissue fournit un guidage étape par étape et des aides visuelles pendant l’acquisition. Cela inclut la configuration de la salle, l’isocentrage du système, ainsi que la suggestion d’un protocole d’injection de produit de contraste et d’acquisition radiologique adapté[1].
Interagissez avec l’image CBCT depuis la table
Interagissez avec l’image CBCT depuis la table
Une fois l’acquisition effectuée, SmartCT Soft Tissue affiche automatiquement l’image CBCT sur l’écran tactile et le FlexVision en quelques secondes pour un contrôle immédiat depuis la table[2].
Interagissez avec l’image CBCT depuis la table
Une fois l’acquisition effectuée, SmartCT Soft Tissue affiche automatiquement l’image CBCT sur l’écran tactile et le FlexVision en quelques secondes pour un contrôle immédiat depuis la table[2].
Interagissez avec l’image CBCT depuis la table
Une fois l’acquisition effectuée, SmartCT Soft Tissue affiche automatiquement l’image CBCT sur l’écran tactile et le FlexVision en quelques secondes pour un contrôle immédiat depuis la table[2].
Une fois l’acquisition effectuée, SmartCT Soft Tissue affiche automatiquement l’image CBCT sur l’écran tactile et le FlexVision en quelques secondes pour un contrôle immédiat depuis la table[2].
Outils avancés de visualisation et de mesure 3D au niveau de la table
Outils avancés de visualisation et de mesure 3D au niveau de la table
Il suffit d’utiliser les mêmes gestes que sur une tablette pour effectuer des mesures avancées et accéder à des visualisations détaillées sur l’écran tactile, depuis la table, afin d’étudier la pathologie en détail. Les images 3D obtenues à l’aide de la solution SmartCT permettent d’accéder à des informations qui ne sont pas visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires sont susceptibles de modifier le diagnostic, la planification ou le traitement, contribuant à de meilleurs résultats pour les patients[3-5].
Outils avancés de visualisation et de mesure 3D au niveau de la table
Il suffit d’utiliser les mêmes gestes que sur une tablette pour effectuer des mesures avancées et accéder à des visualisations détaillées sur l’écran tactile, depuis la table, afin d’étudier la pathologie en détail. Les images 3D obtenues à l’aide de la solution SmartCT permettent d’accéder à des informations qui ne sont pas visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires sont susceptibles de modifier le diagnostic, la planification ou le traitement, contribuant à de meilleurs résultats pour les patients[3-5].
Outils avancés de visualisation et de mesure 3D au niveau de la table
Il suffit d’utiliser les mêmes gestes que sur une tablette pour effectuer des mesures avancées et accéder à des visualisations détaillées sur l’écran tactile, depuis la table, afin d’étudier la pathologie en détail. Les images 3D obtenues à l’aide de la solution SmartCT permettent d’accéder à des informations qui ne sont pas visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires sont susceptibles de modifier le diagnostic, la planification ou le traitement, contribuant à de meilleurs résultats pour les patients[3-5].
Outils avancés de visualisation et de mesure 3D au niveau de la table
Outils avancés de visualisation et de mesure 3D au niveau de la table
Il suffit d’utiliser les mêmes gestes que sur une tablette pour effectuer des mesures avancées et accéder à des visualisations détaillées sur l’écran tactile, depuis la table, afin d’étudier la pathologie en détail. Les images 3D obtenues à l’aide de la solution SmartCT permettent d’accéder à des informations qui ne sont pas visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires sont susceptibles de modifier le diagnostic, la planification ou le traitement, contribuant à de meilleurs résultats pour les patients[3-5].
CBCT Open pour une visualisation plus large
CBCT Open pour une visualisation plus large
SmartCT Soft Tissue offre la possibilité d’acquérir une image CBCT en utilisant une trajectoire ouverte avec des positions de départ et d’arrêt de +55° à -185°, respectivement. Ce protocole ouvre l’arceau sur le côté gauche du patient, ce qui permet une translation plus importante de la table d’angiographie dans cette direction. L’isocentre de l’arceau est ainsi décalé sur le côté droit du patient. Cela permet de visualiser des régions d’intérêt excentrées (comme la périphérie du foie) avec un balayage unique [6]. La trajectoire ouverte peut également faciliter l’imagerie des patients plus corpulents.
CBCT Open pour une visualisation plus large
SmartCT Soft Tissue offre la possibilité d’acquérir une image CBCT en utilisant une trajectoire ouverte avec des positions de départ et d’arrêt de +55° à -185°, respectivement. Ce protocole ouvre l’arceau sur le côté gauche du patient, ce qui permet une translation plus importante de la table d’angiographie dans cette direction. L’isocentre de l’arceau est ainsi décalé sur le côté droit du patient. Cela permet de visualiser des régions d’intérêt excentrées (comme la périphérie du foie) avec un balayage unique [6]. La trajectoire ouverte peut également faciliter l’imagerie des patients plus corpulents.
CBCT Open pour une visualisation plus large
SmartCT Soft Tissue offre la possibilité d’acquérir une image CBCT en utilisant une trajectoire ouverte avec des positions de départ et d’arrêt de +55° à -185°, respectivement. Ce protocole ouvre l’arceau sur le côté gauche du patient, ce qui permet une translation plus importante de la table d’angiographie dans cette direction. L’isocentre de l’arceau est ainsi décalé sur le côté droit du patient. Cela permet de visualiser des régions d’intérêt excentrées (comme la périphérie du foie) avec un balayage unique [6]. La trajectoire ouverte peut également faciliter l’imagerie des patients plus corpulents.
SmartCT Soft Tissue offre la possibilité d’acquérir une image CBCT en utilisant une trajectoire ouverte avec des positions de départ et d’arrêt de +55° à -185°, respectivement. Ce protocole ouvre l’arceau sur le côté gauche du patient, ce qui permet une translation plus importante de la table d’angiographie dans cette direction. L’isocentre de l’arceau est ainsi décalé sur le côté droit du patient. Cela permet de visualiser des régions d’intérêt excentrées (comme la périphérie du foie) avec un balayage unique [6]. La trajectoire ouverte peut également faciliter l’imagerie des patients plus corpulents.
CBCT Dual phase CBCT pour l’imagerie du foie
CBCT Dual phase CBCT pour l’imagerie du foie
L’acquisition CBCT (Cone Beam CT) Dual Phase est une fonctionnalité avancée de SmartCT Soft Tissue, qui permet d’effectuer automatiquement deux acquisitions CBCT sur le système Azurion avec un intervalle défini par l’utilisateur et une seule injection de produit de contraste. Les images haute résolution et à contraste élevé sont reconstruites en quelques secondes afin de faciliter la prise de décisions rapides pendant les procédures. La fonctionnalité est couramment utilisée pour la chimio-embolisation transartérielle (TACE) : la première phase correspond à la phase artérielle et la deuxième phase (retardée) montre l’absorption du produit de contraste dans les lésions[7,8].
CBCT Dual phase CBCT pour l’imagerie du foie
L’acquisition CBCT (Cone Beam CT) Dual Phase est une fonctionnalité avancée de SmartCT Soft Tissue, qui permet d’effectuer automatiquement deux acquisitions CBCT sur le système Azurion avec un intervalle défini par l’utilisateur et une seule injection de produit de contraste. Les images haute résolution et à contraste élevé sont reconstruites en quelques secondes afin de faciliter la prise de décisions rapides pendant les procédures. La fonctionnalité est couramment utilisée pour la chimio-embolisation transartérielle (TACE) : la première phase correspond à la phase artérielle et la deuxième phase (retardée) montre l’absorption du produit de contraste dans les lésions[7,8].
CBCT Dual phase CBCT pour l’imagerie du foie
L’acquisition CBCT (Cone Beam CT) Dual Phase est une fonctionnalité avancée de SmartCT Soft Tissue, qui permet d’effectuer automatiquement deux acquisitions CBCT sur le système Azurion avec un intervalle défini par l’utilisateur et une seule injection de produit de contraste. Les images haute résolution et à contraste élevé sont reconstruites en quelques secondes afin de faciliter la prise de décisions rapides pendant les procédures. La fonctionnalité est couramment utilisée pour la chimio-embolisation transartérielle (TACE) : la première phase correspond à la phase artérielle et la deuxième phase (retardée) montre l’absorption du produit de contraste dans les lésions[7,8].
L’acquisition CBCT (Cone Beam CT) Dual Phase est une fonctionnalité avancée de SmartCT Soft Tissue, qui permet d’effectuer automatiquement deux acquisitions CBCT sur le système Azurion avec un intervalle défini par l’utilisateur et une seule injection de produit de contraste. Les images haute résolution et à contraste élevé sont reconstruites en quelques secondes afin de faciliter la prise de décisions rapides pendant les procédures. La fonctionnalité est couramment utilisée pour la chimio-embolisation transartérielle (TACE) : la première phase correspond à la phase artérielle et la deuxième phase (retardée) montre l’absorption du produit de contraste dans les lésions[7,8].
CBCT Dual Phase pour l’imagerie cérébrale
CBCT Dual Phase pour l’imagerie cérébrale
CBCT Dual phase est une application de plus en plus utilisée pour le diagnostic des accidents vasculaires cérébraux (AVC). Une acquisition CBCT non injectée facilite la visualisation des tissus mous.
CBCT Dual Phase pour l’imagerie cérébrale
CBCT Dual phase est une application de plus en plus utilisée pour le diagnostic des accidents vasculaires cérébraux (AVC). Une acquisition CBCT non injectée facilite la visualisation des tissus mous.
CBCT Dual Phase pour l’imagerie cérébrale
CBCT Dual phase est une application de plus en plus utilisée pour le diagnostic des accidents vasculaires cérébraux (AVC). Une acquisition CBCT non injectée facilite la visualisation des tissus mous.
CBCT Dual phase est une application de plus en plus utilisée pour le diagnostic des accidents vasculaires cérébraux (AVC). Une acquisition CBCT non injectée facilite la visualisation des tissus mous.
SmartCT Dual Viewer pour visualiser et comparer les volumes
SmartCT Dual Viewer pour visualiser et comparer les volumes
SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le médecin dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.
SmartCT Dual Viewer pour visualiser et comparer les volumes
SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le médecin dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.
SmartCT Dual Viewer pour visualiser et comparer les volumes
SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le médecin dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.
SmartCT Dual Viewer pour visualiser et comparer les volumes
SmartCT Dual Viewer pour visualiser et comparer les volumes
SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le médecin dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.
Obtenez un guidage étape par étape pour simplifier l’acquisition CBCT
Interagissez avec l’image CBCT depuis la table
Outils avancés de visualisation et de mesure 3D au niveau de la table
Obtenez un guidage étape par étape pour simplifier l’acquisition CBCT
Obtenez un guidage étape par étape pour simplifier l’acquisition CBCT
Pour aider tous les utilisateurs cliniques à obtenir des images 3D de grande qualité, quel que soit leur niveau d’expérience, SmartCT Soft Tissue fournit un guidage étape par étape et des aides visuelles pendant l’acquisition. Cela inclut la configuration de la salle, l’isocentrage du système, ainsi que la suggestion d’un protocole d’injection de produit de contraste et d’acquisition radiologique adapté[1].
Obtenez un guidage étape par étape pour simplifier l’acquisition CBCT
Pour aider tous les utilisateurs cliniques à obtenir des images 3D de grande qualité, quel que soit leur niveau d’expérience, SmartCT Soft Tissue fournit un guidage étape par étape et des aides visuelles pendant l’acquisition. Cela inclut la configuration de la salle, l’isocentrage du système, ainsi que la suggestion d’un protocole d’injection de produit de contraste et d’acquisition radiologique adapté[1].
Obtenez un guidage étape par étape pour simplifier l’acquisition CBCT
Pour aider tous les utilisateurs cliniques à obtenir des images 3D de grande qualité, quel que soit leur niveau d’expérience, SmartCT Soft Tissue fournit un guidage étape par étape et des aides visuelles pendant l’acquisition. Cela inclut la configuration de la salle, l’isocentrage du système, ainsi que la suggestion d’un protocole d’injection de produit de contraste et d’acquisition radiologique adapté[1].
Obtenez un guidage étape par étape pour simplifier l’acquisition CBCT
Obtenez un guidage étape par étape pour simplifier l’acquisition CBCT
Pour aider tous les utilisateurs cliniques à obtenir des images 3D de grande qualité, quel que soit leur niveau d’expérience, SmartCT Soft Tissue fournit un guidage étape par étape et des aides visuelles pendant l’acquisition. Cela inclut la configuration de la salle, l’isocentrage du système, ainsi que la suggestion d’un protocole d’injection de produit de contraste et d’acquisition radiologique adapté[1].
Interagissez avec l’image CBCT depuis la table
Interagissez avec l’image CBCT depuis la table
Une fois l’acquisition effectuée, SmartCT Soft Tissue affiche automatiquement l’image CBCT sur l’écran tactile et le FlexVision en quelques secondes pour un contrôle immédiat depuis la table[2].
Interagissez avec l’image CBCT depuis la table
Une fois l’acquisition effectuée, SmartCT Soft Tissue affiche automatiquement l’image CBCT sur l’écran tactile et le FlexVision en quelques secondes pour un contrôle immédiat depuis la table[2].
Interagissez avec l’image CBCT depuis la table
Une fois l’acquisition effectuée, SmartCT Soft Tissue affiche automatiquement l’image CBCT sur l’écran tactile et le FlexVision en quelques secondes pour un contrôle immédiat depuis la table[2].
Une fois l’acquisition effectuée, SmartCT Soft Tissue affiche automatiquement l’image CBCT sur l’écran tactile et le FlexVision en quelques secondes pour un contrôle immédiat depuis la table[2].
Outils avancés de visualisation et de mesure 3D au niveau de la table
Outils avancés de visualisation et de mesure 3D au niveau de la table
Il suffit d’utiliser les mêmes gestes que sur une tablette pour effectuer des mesures avancées et accéder à des visualisations détaillées sur l’écran tactile, depuis la table, afin d’étudier la pathologie en détail. Les images 3D obtenues à l’aide de la solution SmartCT permettent d’accéder à des informations qui ne sont pas visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires sont susceptibles de modifier le diagnostic, la planification ou le traitement, contribuant à de meilleurs résultats pour les patients[3-5].
Outils avancés de visualisation et de mesure 3D au niveau de la table
Il suffit d’utiliser les mêmes gestes que sur une tablette pour effectuer des mesures avancées et accéder à des visualisations détaillées sur l’écran tactile, depuis la table, afin d’étudier la pathologie en détail. Les images 3D obtenues à l’aide de la solution SmartCT permettent d’accéder à des informations qui ne sont pas visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires sont susceptibles de modifier le diagnostic, la planification ou le traitement, contribuant à de meilleurs résultats pour les patients[3-5].
Outils avancés de visualisation et de mesure 3D au niveau de la table
Il suffit d’utiliser les mêmes gestes que sur une tablette pour effectuer des mesures avancées et accéder à des visualisations détaillées sur l’écran tactile, depuis la table, afin d’étudier la pathologie en détail. Les images 3D obtenues à l’aide de la solution SmartCT permettent d’accéder à des informations qui ne sont pas visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires sont susceptibles de modifier le diagnostic, la planification ou le traitement, contribuant à de meilleurs résultats pour les patients[3-5].
Outils avancés de visualisation et de mesure 3D au niveau de la table
Outils avancés de visualisation et de mesure 3D au niveau de la table
Il suffit d’utiliser les mêmes gestes que sur une tablette pour effectuer des mesures avancées et accéder à des visualisations détaillées sur l’écran tactile, depuis la table, afin d’étudier la pathologie en détail. Les images 3D obtenues à l’aide de la solution SmartCT permettent d’accéder à des informations qui ne sont pas visibles sur les images DSA. Ces informations supplémentaires sont susceptibles de modifier le diagnostic, la planification ou le traitement, contribuant à de meilleurs résultats pour les patients[3-5].
CBCT Open pour une visualisation plus large
CBCT Open pour une visualisation plus large
SmartCT Soft Tissue offre la possibilité d’acquérir une image CBCT en utilisant une trajectoire ouverte avec des positions de départ et d’arrêt de +55° à -185°, respectivement. Ce protocole ouvre l’arceau sur le côté gauche du patient, ce qui permet une translation plus importante de la table d’angiographie dans cette direction. L’isocentre de l’arceau est ainsi décalé sur le côté droit du patient. Cela permet de visualiser des régions d’intérêt excentrées (comme la périphérie du foie) avec un balayage unique [6]. La trajectoire ouverte peut également faciliter l’imagerie des patients plus corpulents.
CBCT Open pour une visualisation plus large
SmartCT Soft Tissue offre la possibilité d’acquérir une image CBCT en utilisant une trajectoire ouverte avec des positions de départ et d’arrêt de +55° à -185°, respectivement. Ce protocole ouvre l’arceau sur le côté gauche du patient, ce qui permet une translation plus importante de la table d’angiographie dans cette direction. L’isocentre de l’arceau est ainsi décalé sur le côté droit du patient. Cela permet de visualiser des régions d’intérêt excentrées (comme la périphérie du foie) avec un balayage unique [6]. La trajectoire ouverte peut également faciliter l’imagerie des patients plus corpulents.
CBCT Open pour une visualisation plus large
SmartCT Soft Tissue offre la possibilité d’acquérir une image CBCT en utilisant une trajectoire ouverte avec des positions de départ et d’arrêt de +55° à -185°, respectivement. Ce protocole ouvre l’arceau sur le côté gauche du patient, ce qui permet une translation plus importante de la table d’angiographie dans cette direction. L’isocentre de l’arceau est ainsi décalé sur le côté droit du patient. Cela permet de visualiser des régions d’intérêt excentrées (comme la périphérie du foie) avec un balayage unique [6]. La trajectoire ouverte peut également faciliter l’imagerie des patients plus corpulents.
SmartCT Soft Tissue offre la possibilité d’acquérir une image CBCT en utilisant une trajectoire ouverte avec des positions de départ et d’arrêt de +55° à -185°, respectivement. Ce protocole ouvre l’arceau sur le côté gauche du patient, ce qui permet une translation plus importante de la table d’angiographie dans cette direction. L’isocentre de l’arceau est ainsi décalé sur le côté droit du patient. Cela permet de visualiser des régions d’intérêt excentrées (comme la périphérie du foie) avec un balayage unique [6]. La trajectoire ouverte peut également faciliter l’imagerie des patients plus corpulents.
CBCT Dual phase CBCT pour l’imagerie du foie
CBCT Dual phase CBCT pour l’imagerie du foie
L’acquisition CBCT (Cone Beam CT) Dual Phase est une fonctionnalité avancée de SmartCT Soft Tissue, qui permet d’effectuer automatiquement deux acquisitions CBCT sur le système Azurion avec un intervalle défini par l’utilisateur et une seule injection de produit de contraste. Les images haute résolution et à contraste élevé sont reconstruites en quelques secondes afin de faciliter la prise de décisions rapides pendant les procédures. La fonctionnalité est couramment utilisée pour la chimio-embolisation transartérielle (TACE) : la première phase correspond à la phase artérielle et la deuxième phase (retardée) montre l’absorption du produit de contraste dans les lésions[7,8].
CBCT Dual phase CBCT pour l’imagerie du foie
L’acquisition CBCT (Cone Beam CT) Dual Phase est une fonctionnalité avancée de SmartCT Soft Tissue, qui permet d’effectuer automatiquement deux acquisitions CBCT sur le système Azurion avec un intervalle défini par l’utilisateur et une seule injection de produit de contraste. Les images haute résolution et à contraste élevé sont reconstruites en quelques secondes afin de faciliter la prise de décisions rapides pendant les procédures. La fonctionnalité est couramment utilisée pour la chimio-embolisation transartérielle (TACE) : la première phase correspond à la phase artérielle et la deuxième phase (retardée) montre l’absorption du produit de contraste dans les lésions[7,8].
CBCT Dual phase CBCT pour l’imagerie du foie
L’acquisition CBCT (Cone Beam CT) Dual Phase est une fonctionnalité avancée de SmartCT Soft Tissue, qui permet d’effectuer automatiquement deux acquisitions CBCT sur le système Azurion avec un intervalle défini par l’utilisateur et une seule injection de produit de contraste. Les images haute résolution et à contraste élevé sont reconstruites en quelques secondes afin de faciliter la prise de décisions rapides pendant les procédures. La fonctionnalité est couramment utilisée pour la chimio-embolisation transartérielle (TACE) : la première phase correspond à la phase artérielle et la deuxième phase (retardée) montre l’absorption du produit de contraste dans les lésions[7,8].
L’acquisition CBCT (Cone Beam CT) Dual Phase est une fonctionnalité avancée de SmartCT Soft Tissue, qui permet d’effectuer automatiquement deux acquisitions CBCT sur le système Azurion avec un intervalle défini par l’utilisateur et une seule injection de produit de contraste. Les images haute résolution et à contraste élevé sont reconstruites en quelques secondes afin de faciliter la prise de décisions rapides pendant les procédures. La fonctionnalité est couramment utilisée pour la chimio-embolisation transartérielle (TACE) : la première phase correspond à la phase artérielle et la deuxième phase (retardée) montre l’absorption du produit de contraste dans les lésions[7,8].
CBCT Dual Phase pour l’imagerie cérébrale
CBCT Dual Phase pour l’imagerie cérébrale
CBCT Dual phase est une application de plus en plus utilisée pour le diagnostic des accidents vasculaires cérébraux (AVC). Une acquisition CBCT non injectée facilite la visualisation des tissus mous.
CBCT Dual Phase pour l’imagerie cérébrale
CBCT Dual phase est une application de plus en plus utilisée pour le diagnostic des accidents vasculaires cérébraux (AVC). Une acquisition CBCT non injectée facilite la visualisation des tissus mous.
CBCT Dual Phase pour l’imagerie cérébrale
CBCT Dual phase est une application de plus en plus utilisée pour le diagnostic des accidents vasculaires cérébraux (AVC). Une acquisition CBCT non injectée facilite la visualisation des tissus mous.
CBCT Dual phase est une application de plus en plus utilisée pour le diagnostic des accidents vasculaires cérébraux (AVC). Une acquisition CBCT non injectée facilite la visualisation des tissus mous.
SmartCT Dual Viewer pour visualiser et comparer les volumes
SmartCT Dual Viewer pour visualiser et comparer les volumes
SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le médecin dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.
SmartCT Dual Viewer pour visualiser et comparer les volumes
SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le médecin dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.
SmartCT Dual Viewer pour visualiser et comparer les volumes
SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le médecin dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.
SmartCT Dual Viewer pour visualiser et comparer les volumes
SmartCT Dual Viewer pour visualiser et comparer les volumes
SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le médecin dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.
SmartCT R3.0 est soumis à autorisation réglementaire et peut ne pas être disponible sur tous les Marchés. Contactez votre représentant commercial pour plus de détails.
1. Il incombe à l’opérateur de sélectionner le produit de contraste approprié en fonction de l’application clinique. Pour plus d’informations sur les indications d’utilisation du produit de contraste, reportez-vous aux instructions d’utilisation du produit de contraste applicables.
2. Les reconstructions 3D peuvent prendre plus de temps avec des paramètres de résolution supérieure.
3. Ribo et al, Direct Transfer to Angiosuite to Reduce Door-To-Puncture Time in Thrombectomy for Acute Stroke, J Neurointerv Surg , 2018, 10 (3), 221-224
4. Fagan et al., MultiModality 3-dimensional image integration for Congenital Cardiac Catheterization. Methodist Debakey Cardiovasc J. 2014, 10 (2), 68-76
5. Hirotaka Hasegawa et al. Integration of rotational angiography enables better dose planning in Gamma Knife radiosurgery for brain arteriovenous malformations. J Neurosurg. (Suppl) 129:17-25, 2018
6. Schernthaner et al., Feasibility of a Modified Cone-Beam CT Rotation Trajectory to Improve Liver Periphery Visualization during Transarterial Chemoembolization, Radiology, 2015carcinoma: comparison with intravenous contrast-enhanced, biphasic, dynamic MDCT. European Radiology. 22(4):872-9. DOI: 10.1007/s00330-011-2324-y
7. Higashihara, H., Osuga, K., Onishi, H., Nakamoto, A., Tsuboyama, T., Maeda, N., … Tomiyama, N. (2012). Diagnostic accuracy of C-arm CT during selective transcatheter angiography for hepatocellular carcinoma: comparison with intravenous contrast-enhanced, biphasic, dynamic MDCT. European Radiology. 22(4):872-9. DOI: 10.1007/s00330-011-2324-y.
8. Loffroy, R., Lin, M., Rao, P., Bhagat, N., Noordhoek, N., Radaelli, A., ... Geschwind, J.F. (2012). Comparing the detectability of hepatocellular carcinoma by C-arm dualphase cone-beam computed tomography during hepatic arteriography with conventional contrast-enhanced magnetic resonance imaging. CardioVascular and Interventional Radiology. 35(1):97-104. DOI: 10.1007/s00270-011-0118-x
9. Miyayama, S., Yamashiro, M., Hashimoto, M. et al. Comparison of Local Control in Transcatheter Arterial Chemoembolization of Hepatocellular Carcinoma ≤6 cm With or Without Intraprocedural Monitoring of the Embolized Area Using Cone-Beam Computed Tomography. Cardiovasc Intervent Radiol 37, 388–395
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.