SmartCT Dual Viewer – Solution de comparaison et fusion de volumes 3D

SmartCT Dual Viewer permet de sélectionner deux volumes depuis le système Azurion, de les afficher côte à côte et de les superposer pour créer des images en fusion afin d’aider le praticien dans l’évaluation et le diagnostic. L’intégralité du processus de travail, de la sélection du protocole d’acquisition 3D à la visualisation des images, en passant par la manipulation, la superposition des images et le post-traitement, peut être réalisée avec SmartCT. SmartCT Dual Viewer permet à l’utilisateur de visualiser et manipuler les volumes directement depuis la table d’examen à l’aide de l’écran tactile (TSM) ou de la souris et du clavier, sans compromettre la stérilité.