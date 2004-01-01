Réduction de l’utilisation de produit de contraste

Selon une étude¹ qui a utilisé le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM lors de la réparation endovasculaire d’anévrismes complexes de l’aorte, l’utilisation moyenne de produits de contraste a été réduite de 72 %. Aucune injection d’un produit de contraste intraprocédural n’a été requise pour créer une cartographie.