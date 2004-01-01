Termes recherchés

VesselNavigator

Réduit le besoin de produits de contraste lors de procédures endovasculaires

VesselNavigator réutilise des informations anatomiques vasculaires 3D provenant de données existantes AngioTDM et AngioIRM. Il superpose la cartographie 3D sur une image radiologique en temps réel. Grâce à son excellente visualisation, VesselNavigator fournit une cartographie 3D intuitive et continue pour vous guider dans les vaisseaux pendant toute la procédure.

Caractéristiques
Fusion d’images 3D
Des études¹,² ont montré les avantages d’une perspective 3D pour le guidage de cathéter et de dispositif. Avec VesselNavigator, les cliniciens segmentent facilement les structures des vaisseaux 3D à partir des données TDM/IRM existantes et les fusionnent à l’image radiologique en temps réel pour assurer le guidage.

Des études¹,² ont montré les avantages d’une perspective 3D pour le guidage de cathéter et de dispositif. Avec VesselNavigator, les cliniciens segmentent facilement les structures des vaisseaux 3D à partir des données TDM/IRM existantes et les fusionnent à l’image radiologique en temps réel pour assurer le guidage.

Des études¹,² ont montré les avantages d’une perspective 3D pour le guidage de cathéter et de dispositif. Avec VesselNavigator, les cliniciens segmentent facilement les structures des vaisseaux 3D à partir des données TDM/IRM existantes et les fusionnent à l’image radiologique en temps réel pour assurer le guidage.
Des études¹,² ont montré les avantages d’une perspective 3D pour le guidage de cathéter et de dispositif. Avec VesselNavigator, les cliniciens segmentent facilement les structures des vaisseaux 3D à partir des données TDM/IRM existantes et les fusionnent à l’image radiologique en temps réel pour assurer le guidage.
Réduction de l’utilisation de produit de contraste
Selon une étude¹ qui a utilisé le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM lors de la réparation endovasculaire d’anévrismes complexes de l’aorte, l’utilisation moyenne de produits de contraste a été réduite de 72 %. Aucune injection d’un produit de contraste intraprocédural n’a été requise pour créer une cartographie.

Selon une étude¹ qui a utilisé le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM lors de la réparation endovasculaire d’anévrismes complexes de l’aorte, l’utilisation moyenne de produits de contraste a été réduite de 72 %. Aucune injection d’un produit de contraste intraprocédural n’a été requise pour créer une cartographie.

Selon une étude¹ qui a utilisé le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM lors de la réparation endovasculaire d’anévrismes complexes de l’aorte, l’utilisation moyenne de produits de contraste a été réduite de 72 %. Aucune injection d’un produit de contraste intraprocédural n’a été requise pour créer une cartographie.
Selon une étude¹ qui a utilisé le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM lors de la réparation endovasculaire d’anévrismes complexes de l’aorte, l’utilisation moyenne de produits de contraste a été réduite de 72 %. Aucune injection d’un produit de contraste intraprocédural n’a été requise pour créer une cartographie.
Réduction de la durée des procédures
Le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM peut réduire la durée des procédures. Une étude réalisée sur 62 patients² a montré une réduction moyenne de 6,3 à 5,2 heures lors de procédures FEVAR/BEVAR utilisant le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM.

Le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM peut réduire la durée des procédures. Une étude réalisée sur 62 patients² a montré une réduction moyenne de 6,3 à 5,2 heures lors de procédures FEVAR/BEVAR utilisant le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM.

Le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM peut réduire la durée des procédures. Une étude réalisée sur 62 patients² a montré une réduction moyenne de 6,3 à 5,2 heures lors de procédures FEVAR/BEVAR utilisant le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM.
Le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM peut réduire la durée des procédures. Une étude réalisée sur 62 patients² a montré une réduction moyenne de 6,3 à 5,2 heures lors de procédures FEVAR/BEVAR utilisant le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM.
Rappel de position automatique
Au cours de la procédure, VesselNavigator génère une superposition en temps réel qui se synchronise avec n’importe quelle position de projection, de table et d’arceau. Cela ne nécessite pas de réaliser des acquisitions supplémentaires avec rehaussement de contraste pour créer de nouvelles cartographies.

Au cours de la procédure, VesselNavigator génère une superposition en temps réel qui se synchronise avec n’importe quelle position de projection, de table et d’arceau. Cela ne nécessite pas de réaliser des acquisitions supplémentaires avec rehaussement de contraste pour créer de nouvelles cartographies.

Au cours de la procédure, VesselNavigator génère une superposition en temps réel qui se synchronise avec n’importe quelle position de projection, de table et d’arceau. Cela ne nécessite pas de réaliser des acquisitions supplémentaires avec rehaussement de contraste pour créer de nouvelles cartographies.
Au cours de la procédure, VesselNavigator génère une superposition en temps réel qui se synchronise avec n’importe quelle position de projection, de table et d’arceau. Cela ne nécessite pas de réaliser des acquisitions supplémentaires avec rehaussement de contraste pour créer de nouvelles cartographies.
Haute qualité d’image
Créez des superpositions basées sur de nombreuses options de visualisation permettant un rendu volumique de qualité. Celles-ci peuvent être personnalisées selon les préférences de l’utilisateur.

Créez des superpositions basées sur de nombreuses options de visualisation permettant un rendu volumique de qualité. Celles-ci peuvent être personnalisées selon les préférences de l’utilisateur.

Créez des superpositions basées sur de nombreuses options de visualisation permettant un rendu volumique de qualité. Celles-ci peuvent être personnalisées selon les préférences de l’utilisateur.
Créez des superpositions basées sur de nombreuses options de visualisation permettant un rendu volumique de qualité. Celles-ci peuvent être personnalisées selon les préférences de l’utilisateur.
Région anatomique
Les marqueurs en anneau peuvent être ajoutés à l’image segmentée pour indiquer les ostia et les zones d’intérêts et pour définir les angles de planification. Ces marqueurs sont visualisés pendant la procédure pour assurer le guidage.

Les marqueurs en anneau peuvent être ajoutés à l’image segmentée pour indiquer les ostia et les zones d’intérêts et pour définir les angles de planification. Ces marqueurs sont visualisés pendant la procédure pour assurer le guidage.

Les marqueurs en anneau peuvent être ajoutés à l’image segmentée pour indiquer les ostia et les zones d’intérêts et pour définir les angles de planification. Ces marqueurs sont visualisés pendant la procédure pour assurer le guidage.
Les marqueurs en anneau peuvent être ajoutés à l’image segmentée pour indiquer les ostia et les zones d’intérêts et pour définir les angles de planification. Ces marqueurs sont visualisés pendant la procédure pour assurer le guidage.
Des études¹,² ont montré les avantages d’une perspective 3D pour le guidage de cathéter et de dispositif. Avec VesselNavigator, les cliniciens segmentent facilement les structures des vaisseaux 3D à partir des données TDM/IRM existantes et les fusionnent à l’image radiologique en temps réel pour assurer le guidage.

Des études¹,² ont montré les avantages d’une perspective 3D pour le guidage de cathéter et de dispositif. Avec VesselNavigator, les cliniciens segmentent facilement les structures des vaisseaux 3D à partir des données TDM/IRM existantes et les fusionnent à l’image radiologique en temps réel pour assurer le guidage.

Des études¹,² ont montré les avantages d’une perspective 3D pour le guidage de cathéter et de dispositif. Avec VesselNavigator, les cliniciens segmentent facilement les structures des vaisseaux 3D à partir des données TDM/IRM existantes et les fusionnent à l’image radiologique en temps réel pour assurer le guidage.
Des études¹,² ont montré les avantages d’une perspective 3D pour le guidage de cathéter et de dispositif. Avec VesselNavigator, les cliniciens segmentent facilement les structures des vaisseaux 3D à partir des données TDM/IRM existantes et les fusionnent à l’image radiologique en temps réel pour assurer le guidage.
Réduction de l’utilisation de produit de contraste
Selon une étude¹ qui a utilisé le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM lors de la réparation endovasculaire d’anévrismes complexes de l’aorte, l’utilisation moyenne de produits de contraste a été réduite de 72 %. Aucune injection d’un produit de contraste intraprocédural n’a été requise pour créer une cartographie.

Selon une étude¹ qui a utilisé le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM lors de la réparation endovasculaire d’anévrismes complexes de l’aorte, l’utilisation moyenne de produits de contraste a été réduite de 72 %. Aucune injection d’un produit de contraste intraprocédural n’a été requise pour créer une cartographie.

Selon une étude¹ qui a utilisé le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM lors de la réparation endovasculaire d’anévrismes complexes de l’aorte, l’utilisation moyenne de produits de contraste a été réduite de 72 %. Aucune injection d’un produit de contraste intraprocédural n’a été requise pour créer une cartographie.
Selon une étude¹ qui a utilisé le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM lors de la réparation endovasculaire d’anévrismes complexes de l’aorte, l’utilisation moyenne de produits de contraste a été réduite de 72 %. Aucune injection d’un produit de contraste intraprocédural n’a été requise pour créer une cartographie.
Réduction de la durée des procédures
Le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM peut réduire la durée des procédures. Une étude réalisée sur 62 patients² a montré une réduction moyenne de 6,3 à 5,2 heures lors de procédures FEVAR/BEVAR utilisant le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM.

Le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM peut réduire la durée des procédures. Une étude réalisée sur 62 patients² a montré une réduction moyenne de 6,3 à 5,2 heures lors de procédures FEVAR/BEVAR utilisant le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM.

Le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM peut réduire la durée des procédures. Une étude réalisée sur 62 patients² a montré une réduction moyenne de 6,3 à 5,2 heures lors de procédures FEVAR/BEVAR utilisant le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM.
Le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM peut réduire la durée des procédures. Une étude réalisée sur 62 patients² a montré une réduction moyenne de 6,3 à 5,2 heures lors de procédures FEVAR/BEVAR utilisant le guidage de fusion d’images Philips pour angiographie par TDM.
Rappel de position automatique
Au cours de la procédure, VesselNavigator génère une superposition en temps réel qui se synchronise avec n’importe quelle position de projection, de table et d’arceau. Cela ne nécessite pas de réaliser des acquisitions supplémentaires avec rehaussement de contraste pour créer de nouvelles cartographies.

Au cours de la procédure, VesselNavigator génère une superposition en temps réel qui se synchronise avec n’importe quelle position de projection, de table et d’arceau. Cela ne nécessite pas de réaliser des acquisitions supplémentaires avec rehaussement de contraste pour créer de nouvelles cartographies.

Au cours de la procédure, VesselNavigator génère une superposition en temps réel qui se synchronise avec n’importe quelle position de projection, de table et d’arceau. Cela ne nécessite pas de réaliser des acquisitions supplémentaires avec rehaussement de contraste pour créer de nouvelles cartographies.
Au cours de la procédure, VesselNavigator génère une superposition en temps réel qui se synchronise avec n’importe quelle position de projection, de table et d’arceau. Cela ne nécessite pas de réaliser des acquisitions supplémentaires avec rehaussement de contraste pour créer de nouvelles cartographies.
Haute qualité d’image
Créez des superpositions basées sur de nombreuses options de visualisation permettant un rendu volumique de qualité. Celles-ci peuvent être personnalisées selon les préférences de l’utilisateur.

Créez des superpositions basées sur de nombreuses options de visualisation permettant un rendu volumique de qualité. Celles-ci peuvent être personnalisées selon les préférences de l’utilisateur.

Créez des superpositions basées sur de nombreuses options de visualisation permettant un rendu volumique de qualité. Celles-ci peuvent être personnalisées selon les préférences de l’utilisateur.
Créez des superpositions basées sur de nombreuses options de visualisation permettant un rendu volumique de qualité. Celles-ci peuvent être personnalisées selon les préférences de l’utilisateur.
Région anatomique
Les marqueurs en anneau peuvent être ajoutés à l’image segmentée pour indiquer les ostia et les zones d’intérêts et pour définir les angles de planification. Ces marqueurs sont visualisés pendant la procédure pour assurer le guidage.

Les marqueurs en anneau peuvent être ajoutés à l’image segmentée pour indiquer les ostia et les zones d’intérêts et pour définir les angles de planification. Ces marqueurs sont visualisés pendant la procédure pour assurer le guidage.

Les marqueurs en anneau peuvent être ajoutés à l’image segmentée pour indiquer les ostia et les zones d’intérêts et pour définir les angles de planification. Ces marqueurs sont visualisés pendant la procédure pour assurer le guidage.
Les marqueurs en anneau peuvent être ajoutés à l’image segmentée pour indiquer les ostia et les zones d’intérêts et pour définir les angles de planification. Ces marqueurs sont visualisés pendant la procédure pour assurer le guidage.
  • 1. Tacher V, et al (2013).Image Guidance for Endovascular Repair of Complex Aortic Aneurysms: Comparison of Two-dimensional and Three-dimensional Angiography and Image Fusion, J Vasc Interv Radiol, 24(11), 1698-1706. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24035418
  • 2. Sailer AM, et al (2014).CTA with fluoroscopy image fusion guidance in endovascular complex aortic aneurysm repair, Eur J Vasc Endovasc Surg. 2014 Apr;47(4):349-56.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24485850
  • VesselNavigator n’est pas disponible aux États-Unis.

