VesselNavigator réutilise des informations anatomiques vasculaires 3D provenant de données existantes AngioTDM et AngioIRM. Il superpose la cartographie 3D sur une image radiologique en temps réel. Grâce à son excellente visualisation, VesselNavigator fournit une cartographie 3D intuitive et continue pour vous guider dans les vaisseaux pendant toute la procédure.
Fusion d’images 3D lors de procédures endovasculaires
Réduction de l’utilisation de produit de contraste
Réduction de la durée des procédures
Rappel de position automatique
Haute qualité d’image
Marqueurs anatomiques en anneau
Fusion d’images 3D lors de procédures endovasculaires
Réduction de l’utilisation de produit de contraste
Réduction de la durée des procédures
Rappel de position automatique
Haute qualité d’image
Marqueurs anatomiques en anneau
Découvrez un nouveau monde de performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées sur la série Azurion 7 avec capteur plan 20”. Cette solution de radiologie interventionnelle de pointe permet d’offrir une prise en charge de haute qualité à vos patients et d’améliorer votre efficacité opérationnelle en associant excellence clinique et innovation des processus. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
