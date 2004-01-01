Azurion 7 M20

Erleben Sie die leistungsstarken kardiologischen und vaskulären Interventionen mit der Azurion 7 Serie mit 20"-Flachdetektor (Diagonale: 50,8 cm). Diese innovative Lösung für die bildgeführte Therapie wurde entwickelt, um Ihnen effizientere Arbeitsabläufe und eine hervorragende Patientenversorgung zu ermöglichen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.

