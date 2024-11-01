XperGuide guide l’aiguille en 3D et en temps réel, ce qui facilite les procédures percutanées nécessitant l’utilisation d’une aiguille en salle de radiologie interventionnelle. Il superpose les images de fluoroscopie en temps réel aux images 3D des tissus mous, vous pouvez ainsi suivre, en direct, la trajectoire et le positionnement cible de l’aiguille.
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Philips AG Healthcare
Tel: 0800 80 3000
Philips SA Healthcare
Tel: 0800 80 3001
Médiathèque
Caractéristiques
Guidage en temps réel pour plus de contrôle et de fiabilité
Guidage en temps réel pour plus de contrôle et de fiabilité
XperGuide affiche la progression de l’aiguille en temps réel en fonction d’une trajectoire définie par l’utilisateur. En superposant l’image de fluoroscopie en temps réel aux images des tissus mous, cette fonctionnalité assure un guidage 3D en temps réel optimal et permet d’identifier toute déviation de la trajectoire définie. Grâce à cette superposition 3D, vous pouvez ainsi guider l’aiguille tout au long de la trajectoire adéquate, avec fiabilité et précision.
Guidage en temps réel pour plus de contrôle et de fiabilité
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Guidage en temps réel pour plus de contrôle et de fiabilité
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