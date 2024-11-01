Guidage en temps réel pour plus de contrôle et de fiabilité

XperGuide affiche la progression de l’aiguille en temps réel en fonction d’une trajectoire définie par l’utilisateur. En superposant l’image de fluoroscopie en temps réel aux images des tissus mous, cette fonctionnalité assure un guidage 3D en temps réel optimal et permet d’identifier toute déviation de la trajectoire définie. Grâce à cette superposition 3D, vous pouvez ainsi guider l’aiguille tout au long de la trajectoire adéquate, avec fiabilité et précision.