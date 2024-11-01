Facilitation de la couverture réussie d’une tumeur

Jusqu’à présent, il était difficile de visualiser avec précision les zones d’ablation avec les méthodes conventionnelles. Notre logiciel d’ablation unique XperGuide visualise les zones spécifiques d’une ablation ainsi que les distances, en 3D, entre les aiguilles d’ablation planifiées selon les spécifications du fabricant de chaque aiguille. Cette visualisation affiche l’isotherme de chaque aiguille sur un XperCT ou un volume TDM ou IRM acquis au préalable. Les cliniciens sont donc en mesure de planifier le placement optimal de l’aiguille d’ablation pour couvrir la lésion ciblée. La trajectoire de l’aiguille peut être planifiée soit en la dessinant, soit en définissant son insertion et les zones ciblées sur des coupes XperCT, IRM ou TDM. Parce qu’il permet la planification précise de plusieurs aiguilles, le logiciel d’ablation XperGuide aide les cliniciens à traiter les tumeurs et à réduire éventuellement le risque de nouvelles interventions.