This new version of XperGuide Ablation* provides comprehensive assistance for treatment planning and live needle guidance during percutaneous ablation procedures, by displaying the isotherm of the chosen ablation needle.
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Philips AG Healthcare
Tel: 0800 80 3000
Philips SA Healthcare
Tel: 0800 80 3001
Médiathèque
Caractéristiques
Planification, guidage et contrôle
Planification, guidage et contrôle des procédures d’ablation d’une tumeur
L’exécution réussie de l’ablation d’une tumeur, sans compromettre ses tissus adjacents, nécessite de bien connaître la taille de la tumeur, la zone précise de l’ablation et la trajectoire optimale pour atteindre la cible. Notre outil XperGuide est le premier outil interventionnel à fournir une aide complète à la planification d’un traitement et au guidage en temps réel d’une aiguille dans le cadre de l’ablation d’une tumeur. Notre logiciel unique visualise les zones précises d’ablation des aiguilles de fabricants afin d’aider les cliniciens à couvrir l’intégralité de la tumeur.
Planification, guidage et contrôle des procédures d’ablation d’une tumeur
L’exécution réussie de l’ablation d’une tumeur, sans compromettre ses tissus adjacents, nécessite de bien connaître la taille de la tumeur, la zone précise de l’ablation et la trajectoire optimale pour atteindre la cible. Notre outil XperGuide est le premier outil interventionnel à fournir une aide complète à la planification d’un traitement et au guidage en temps réel d’une aiguille dans le cadre de l’ablation d’une tumeur. Notre logiciel unique visualise les zones précises d’ablation des aiguilles de fabricants afin d’aider les cliniciens à couvrir l’intégralité de la tumeur.
Planification, guidage et contrôle des procédures d’ablation d’une tumeur
L’exécution réussie de l’ablation d’une tumeur, sans compromettre ses tissus adjacents, nécessite de bien connaître la taille de la tumeur, la zone précise de l’ablation et la trajectoire optimale pour atteindre la cible. Notre outil XperGuide est le premier outil interventionnel à fournir une aide complète à la planification d’un traitement et au guidage en temps réel d’une aiguille dans le cadre de l’ablation d’une tumeur. Notre logiciel unique visualise les zones précises d’ablation des aiguilles de fabricants afin d’aider les cliniciens à couvrir l’intégralité de la tumeur.
Planification, guidage et contrôle des procédures d’ablation d’une tumeur
L’exécution réussie de l’ablation d’une tumeur, sans compromettre ses tissus adjacents, nécessite de bien connaître la taille de la tumeur, la zone précise de l’ablation et la trajectoire optimale pour atteindre la cible. Notre outil XperGuide est le premier outil interventionnel à fournir une aide complète à la planification d’un traitement et au guidage en temps réel d’une aiguille dans le cadre de l’ablation d’une tumeur. Notre logiciel unique visualise les zones précises d’ablation des aiguilles de fabricants afin d’aider les cliniciens à couvrir l’intégralité de la tumeur.
Facilitation de la couverture réussie d’une tumeur
Facilitation de la couverture réussie d’une tumeur
Jusqu’à présent, il était difficile de visualiser avec précision les zones d’ablation avec les méthodes conventionnelles. Notre logiciel d’ablation unique XperGuide visualise les zones spécifiques d’une ablation ainsi que les distances, en 3D, entre les aiguilles d’ablation planifiées selon les spécifications du fabricant de chaque aiguille. Cette visualisation affiche l’isotherme de chaque aiguille sur un XperCT ou un volume TDM ou IRM acquis au préalable. Les cliniciens sont donc en mesure de planifier le placement optimal de l’aiguille d’ablation pour couvrir la lésion ciblée. La trajectoire de l’aiguille peut être planifiée soit en la dessinant, soit en définissant son insertion et les zones ciblées sur des coupes XperCT, IRM ou TDM. Parce qu’il permet la planification précise de plusieurs aiguilles, le logiciel d’ablation XperGuide aide les cliniciens à traiter les tumeurs et à réduire éventuellement le risque de nouvelles interventions.
Facilitation de la couverture réussie d’une tumeur
Jusqu’à présent, il était difficile de visualiser avec précision les zones d’ablation avec les méthodes conventionnelles. Notre logiciel d’ablation unique XperGuide visualise les zones spécifiques d’une ablation ainsi que les distances, en 3D, entre les aiguilles d’ablation planifiées selon les spécifications du fabricant de chaque aiguille. Cette visualisation affiche l’isotherme de chaque aiguille sur un XperCT ou un volume TDM ou IRM acquis au préalable. Les cliniciens sont donc en mesure de planifier le placement optimal de l’aiguille d’ablation pour couvrir la lésion ciblée. La trajectoire de l’aiguille peut être planifiée soit en la dessinant, soit en définissant son insertion et les zones ciblées sur des coupes XperCT, IRM ou TDM. Parce qu’il permet la planification précise de plusieurs aiguilles, le logiciel d’ablation XperGuide aide les cliniciens à traiter les tumeurs et à réduire éventuellement le risque de nouvelles interventions.
Facilitation de la couverture réussie d’une tumeur
Jusqu’à présent, il était difficile de visualiser avec précision les zones d’ablation avec les méthodes conventionnelles. Notre logiciel d’ablation unique XperGuide visualise les zones spécifiques d’une ablation ainsi que les distances, en 3D, entre les aiguilles d’ablation planifiées selon les spécifications du fabricant de chaque aiguille. Cette visualisation affiche l’isotherme de chaque aiguille sur un XperCT ou un volume TDM ou IRM acquis au préalable. Les cliniciens sont donc en mesure de planifier le placement optimal de l’aiguille d’ablation pour couvrir la lésion ciblée. La trajectoire de l’aiguille peut être planifiée soit en la dessinant, soit en définissant son insertion et les zones ciblées sur des coupes XperCT, IRM ou TDM. Parce qu’il permet la planification précise de plusieurs aiguilles, le logiciel d’ablation XperGuide aide les cliniciens à traiter les tumeurs et à réduire éventuellement le risque de nouvelles interventions.
Facilitation de la couverture réussie d’une tumeur
Facilitation de la couverture réussie d’une tumeur
Jusqu’à présent, il était difficile de visualiser avec précision les zones d’ablation avec les méthodes conventionnelles. Notre logiciel d’ablation unique XperGuide visualise les zones spécifiques d’une ablation ainsi que les distances, en 3D, entre les aiguilles d’ablation planifiées selon les spécifications du fabricant de chaque aiguille. Cette visualisation affiche l’isotherme de chaque aiguille sur un XperCT ou un volume TDM ou IRM acquis au préalable. Les cliniciens sont donc en mesure de planifier le placement optimal de l’aiguille d’ablation pour couvrir la lésion ciblée. La trajectoire de l’aiguille peut être planifiée soit en la dessinant, soit en définissant son insertion et les zones ciblées sur des coupes XperCT, IRM ou TDM. Parce qu’il permet la planification précise de plusieurs aiguilles, le logiciel d’ablation XperGuide aide les cliniciens à traiter les tumeurs et à réduire éventuellement le risque de nouvelles interventions.
Processus de travail intuitif et visualisations isothermes
Processus de travail intuitif et visualisations isothermes personnalisables
Les spécifications des fabricants d’aiguilles d’ablation peuvent être saisies dans l’onglet Applicators (Applicateurs) de XperGuide Ablation. Jusqu’à 60 paramètres différents de l’applicateur peuvent être réglés, pour toutes les techniques d’ablation actuelles : RF, micro-ondes et cryoablation. Les paramètres de l’applicateur actuel sont modifiables selon les besoins et peuvent être sauvegardés pour des examens ultérieurs. La liste des paramètres de l’applicateur peut être transférée à d’autres systèmes de radiologie interventionnelle Philips.
Processus de travail intuitif et visualisations isothermes personnalisables
Les spécifications des fabricants d’aiguilles d’ablation peuvent être saisies dans l’onglet Applicators (Applicateurs) de XperGuide Ablation. Jusqu’à 60 paramètres différents de l’applicateur peuvent être réglés, pour toutes les techniques d’ablation actuelles : RF, micro-ondes et cryoablation. Les paramètres de l’applicateur actuel sont modifiables selon les besoins et peuvent être sauvegardés pour des examens ultérieurs. La liste des paramètres de l’applicateur peut être transférée à d’autres systèmes de radiologie interventionnelle Philips.
Processus de travail intuitif et visualisations isothermes personnalisables
Les spécifications des fabricants d’aiguilles d’ablation peuvent être saisies dans l’onglet Applicators (Applicateurs) de XperGuide Ablation. Jusqu’à 60 paramètres différents de l’applicateur peuvent être réglés, pour toutes les techniques d’ablation actuelles : RF, micro-ondes et cryoablation. Les paramètres de l’applicateur actuel sont modifiables selon les besoins et peuvent être sauvegardés pour des examens ultérieurs. La liste des paramètres de l’applicateur peut être transférée à d’autres systèmes de radiologie interventionnelle Philips.
Processus de travail intuitif et visualisations isothermes
Processus de travail intuitif et visualisations isothermes personnalisables
Les spécifications des fabricants d’aiguilles d’ablation peuvent être saisies dans l’onglet Applicators (Applicateurs) de XperGuide Ablation. Jusqu’à 60 paramètres différents de l’applicateur peuvent être réglés, pour toutes les techniques d’ablation actuelles : RF, micro-ondes et cryoablation. Les paramètres de l’applicateur actuel sont modifiables selon les besoins et peuvent être sauvegardés pour des examens ultérieurs. La liste des paramètres de l’applicateur peut être transférée à d’autres systèmes de radiologie interventionnelle Philips.
Insertion d’aiguilles avec précision
Insertion d’aiguilles avec précision
Lors de la planification de l’intervention, XperGuide Ablation visualise les isothermes spécifiques de l’aiguille en fonction de l’anatomie du patient, afin d’éviter au maximum de compromettre les organes adjacents ou d’autres structures. Pendant l’intervention, XperGuide expose l’avancée, en temps réel, d’une ou de plusieurs aiguilles pour aider les cliniciens à atteindre la zone ciblée comme prévu.
Insertion d’aiguilles avec précision
Lors de la planification de l’intervention, XperGuide Ablation visualise les isothermes spécifiques de l’aiguille en fonction de l’anatomie du patient, afin d’éviter au maximum de compromettre les organes adjacents ou d’autres structures. Pendant l’intervention, XperGuide expose l’avancée, en temps réel, d’une ou de plusieurs aiguilles pour aider les cliniciens à atteindre la zone ciblée comme prévu.
Insertion d’aiguilles avec précision
Lors de la planification de l’intervention, XperGuide Ablation visualise les isothermes spécifiques de l’aiguille en fonction de l’anatomie du patient, afin d’éviter au maximum de compromettre les organes adjacents ou d’autres structures. Pendant l’intervention, XperGuide expose l’avancée, en temps réel, d’une ou de plusieurs aiguilles pour aider les cliniciens à atteindre la zone ciblée comme prévu.
Lors de la planification de l’intervention, XperGuide Ablation visualise les isothermes spécifiques de l’aiguille en fonction de l’anatomie du patient, afin d’éviter au maximum de compromettre les organes adjacents ou d’autres structures. Pendant l’intervention, XperGuide expose l’avancée, en temps réel, d’une ou de plusieurs aiguilles pour aider les cliniciens à atteindre la zone ciblée comme prévu.
Mise à jour de la planification d’une ablation interactive
Mise à jour de la planification d’une ablation interactive
Après l’insertion initiale de l’aiguille, le médecin interventionnel peut vérifier toute l’étendue de la tumeur grâce à la fusion automatique de la planification effectuée avant la procédure sur un examen de contrôle XperCT qui présente l’emplacement exact de l’aiguille. Il est ainsi possible de mettre à jour l’emplacement de l’aiguille et la zone d’ablation pendant la procédure pour aider à l’identification des zones susceptibles de ne pas être couvertes par l’isotherme. Des résultats optimaux peuvent donc être obtenus. Un examen XperCT, après l’intervention et après les cycles d’ablation, permet de visualiser la zone d’ablation obtenue autour de la tumeur tout en fournissant une réaction instantanée de son issue.
Mise à jour de la planification d’une ablation interactive
Après l’insertion initiale de l’aiguille, le médecin interventionnel peut vérifier toute l’étendue de la tumeur grâce à la fusion automatique de la planification effectuée avant la procédure sur un examen de contrôle XperCT qui présente l’emplacement exact de l’aiguille. Il est ainsi possible de mettre à jour l’emplacement de l’aiguille et la zone d’ablation pendant la procédure pour aider à l’identification des zones susceptibles de ne pas être couvertes par l’isotherme. Des résultats optimaux peuvent donc être obtenus. Un examen XperCT, après l’intervention et après les cycles d’ablation, permet de visualiser la zone d’ablation obtenue autour de la tumeur tout en fournissant une réaction instantanée de son issue.
Mise à jour de la planification d’une ablation interactive
Après l’insertion initiale de l’aiguille, le médecin interventionnel peut vérifier toute l’étendue de la tumeur grâce à la fusion automatique de la planification effectuée avant la procédure sur un examen de contrôle XperCT qui présente l’emplacement exact de l’aiguille. Il est ainsi possible de mettre à jour l’emplacement de l’aiguille et la zone d’ablation pendant la procédure pour aider à l’identification des zones susceptibles de ne pas être couvertes par l’isotherme. Des résultats optimaux peuvent donc être obtenus. Un examen XperCT, après l’intervention et après les cycles d’ablation, permet de visualiser la zone d’ablation obtenue autour de la tumeur tout en fournissant une réaction instantanée de son issue.
Mise à jour de la planification d’une ablation interactive
Mise à jour de la planification d’une ablation interactive
Après l’insertion initiale de l’aiguille, le médecin interventionnel peut vérifier toute l’étendue de la tumeur grâce à la fusion automatique de la planification effectuée avant la procédure sur un examen de contrôle XperCT qui présente l’emplacement exact de l’aiguille. Il est ainsi possible de mettre à jour l’emplacement de l’aiguille et la zone d’ablation pendant la procédure pour aider à l’identification des zones susceptibles de ne pas être couvertes par l’isotherme. Des résultats optimaux peuvent donc être obtenus. Un examen XperCT, après l’intervention et après les cycles d’ablation, permet de visualiser la zone d’ablation obtenue autour de la tumeur tout en fournissant une réaction instantanée de son issue.
Planification, guidage et contrôle des procédures
Planification, guidage et contrôle des procédures d’ablation d’une tumeur
Des outils d’imagerie dédiés aux interventions oncologiques sont en train d’être mis au point pour répondre à la demande croissante d’une meilleure visibilité et d’un meilleur guidage pendant ces procédures très difficiles. C’est avec nos partenaires cliniques que XperGuide ablation a été conçu pour aider dans toutes les étapes de la planification, du traitement et du suivi de l’ablation d’une tumeur.
Planification, guidage et contrôle des procédures d’ablation d’une tumeur
Des outils d’imagerie dédiés aux interventions oncologiques sont en train d’être mis au point pour répondre à la demande croissante d’une meilleure visibilité et d’un meilleur guidage pendant ces procédures très difficiles. C’est avec nos partenaires cliniques que XperGuide ablation a été conçu pour aider dans toutes les étapes de la planification, du traitement et du suivi de l’ablation d’une tumeur.
Planification, guidage et contrôle des procédures d’ablation d’une tumeur
Des outils d’imagerie dédiés aux interventions oncologiques sont en train d’être mis au point pour répondre à la demande croissante d’une meilleure visibilité et d’un meilleur guidage pendant ces procédures très difficiles. C’est avec nos partenaires cliniques que XperGuide ablation a été conçu pour aider dans toutes les étapes de la planification, du traitement et du suivi de l’ablation d’une tumeur.
Planification, guidage et contrôle des procédures d’ablation d’une tumeur
Des outils d’imagerie dédiés aux interventions oncologiques sont en train d’être mis au point pour répondre à la demande croissante d’une meilleure visibilité et d’un meilleur guidage pendant ces procédures très difficiles. C’est avec nos partenaires cliniques que XperGuide ablation a été conçu pour aider dans toutes les étapes de la planification, du traitement et du suivi de l’ablation d’une tumeur.
Planification, guidage et contrôle
Facilitation de la couverture réussie d’une tumeur
Processus de travail intuitif et visualisations isothermes
Planification, guidage et contrôle des procédures d’ablation d’une tumeur
L’exécution réussie de l’ablation d’une tumeur, sans compromettre ses tissus adjacents, nécessite de bien connaître la taille de la tumeur, la zone précise de l’ablation et la trajectoire optimale pour atteindre la cible. Notre outil XperGuide est le premier outil interventionnel à fournir une aide complète à la planification d’un traitement et au guidage en temps réel d’une aiguille dans le cadre de l’ablation d’une tumeur. Notre logiciel unique visualise les zones précises d’ablation des aiguilles de fabricants afin d’aider les cliniciens à couvrir l’intégralité de la tumeur.
Planification, guidage et contrôle des procédures d’ablation d’une tumeur
L’exécution réussie de l’ablation d’une tumeur, sans compromettre ses tissus adjacents, nécessite de bien connaître la taille de la tumeur, la zone précise de l’ablation et la trajectoire optimale pour atteindre la cible. Notre outil XperGuide est le premier outil interventionnel à fournir une aide complète à la planification d’un traitement et au guidage en temps réel d’une aiguille dans le cadre de l’ablation d’une tumeur. Notre logiciel unique visualise les zones précises d’ablation des aiguilles de fabricants afin d’aider les cliniciens à couvrir l’intégralité de la tumeur.
Planification, guidage et contrôle des procédures d’ablation d’une tumeur
L’exécution réussie de l’ablation d’une tumeur, sans compromettre ses tissus adjacents, nécessite de bien connaître la taille de la tumeur, la zone précise de l’ablation et la trajectoire optimale pour atteindre la cible. Notre outil XperGuide est le premier outil interventionnel à fournir une aide complète à la planification d’un traitement et au guidage en temps réel d’une aiguille dans le cadre de l’ablation d’une tumeur. Notre logiciel unique visualise les zones précises d’ablation des aiguilles de fabricants afin d’aider les cliniciens à couvrir l’intégralité de la tumeur.
Planification, guidage et contrôle des procédures d’ablation d’une tumeur
L’exécution réussie de l’ablation d’une tumeur, sans compromettre ses tissus adjacents, nécessite de bien connaître la taille de la tumeur, la zone précise de l’ablation et la trajectoire optimale pour atteindre la cible. Notre outil XperGuide est le premier outil interventionnel à fournir une aide complète à la planification d’un traitement et au guidage en temps réel d’une aiguille dans le cadre de l’ablation d’une tumeur. Notre logiciel unique visualise les zones précises d’ablation des aiguilles de fabricants afin d’aider les cliniciens à couvrir l’intégralité de la tumeur.
Facilitation de la couverture réussie d’une tumeur
Facilitation de la couverture réussie d’une tumeur
Jusqu’à présent, il était difficile de visualiser avec précision les zones d’ablation avec les méthodes conventionnelles. Notre logiciel d’ablation unique XperGuide visualise les zones spécifiques d’une ablation ainsi que les distances, en 3D, entre les aiguilles d’ablation planifiées selon les spécifications du fabricant de chaque aiguille. Cette visualisation affiche l’isotherme de chaque aiguille sur un XperCT ou un volume TDM ou IRM acquis au préalable. Les cliniciens sont donc en mesure de planifier le placement optimal de l’aiguille d’ablation pour couvrir la lésion ciblée. La trajectoire de l’aiguille peut être planifiée soit en la dessinant, soit en définissant son insertion et les zones ciblées sur des coupes XperCT, IRM ou TDM. Parce qu’il permet la planification précise de plusieurs aiguilles, le logiciel d’ablation XperGuide aide les cliniciens à traiter les tumeurs et à réduire éventuellement le risque de nouvelles interventions.
Facilitation de la couverture réussie d’une tumeur
Jusqu’à présent, il était difficile de visualiser avec précision les zones d’ablation avec les méthodes conventionnelles. Notre logiciel d’ablation unique XperGuide visualise les zones spécifiques d’une ablation ainsi que les distances, en 3D, entre les aiguilles d’ablation planifiées selon les spécifications du fabricant de chaque aiguille. Cette visualisation affiche l’isotherme de chaque aiguille sur un XperCT ou un volume TDM ou IRM acquis au préalable. Les cliniciens sont donc en mesure de planifier le placement optimal de l’aiguille d’ablation pour couvrir la lésion ciblée. La trajectoire de l’aiguille peut être planifiée soit en la dessinant, soit en définissant son insertion et les zones ciblées sur des coupes XperCT, IRM ou TDM. Parce qu’il permet la planification précise de plusieurs aiguilles, le logiciel d’ablation XperGuide aide les cliniciens à traiter les tumeurs et à réduire éventuellement le risque de nouvelles interventions.
Facilitation de la couverture réussie d’une tumeur
Jusqu’à présent, il était difficile de visualiser avec précision les zones d’ablation avec les méthodes conventionnelles. Notre logiciel d’ablation unique XperGuide visualise les zones spécifiques d’une ablation ainsi que les distances, en 3D, entre les aiguilles d’ablation planifiées selon les spécifications du fabricant de chaque aiguille. Cette visualisation affiche l’isotherme de chaque aiguille sur un XperCT ou un volume TDM ou IRM acquis au préalable. Les cliniciens sont donc en mesure de planifier le placement optimal de l’aiguille d’ablation pour couvrir la lésion ciblée. La trajectoire de l’aiguille peut être planifiée soit en la dessinant, soit en définissant son insertion et les zones ciblées sur des coupes XperCT, IRM ou TDM. Parce qu’il permet la planification précise de plusieurs aiguilles, le logiciel d’ablation XperGuide aide les cliniciens à traiter les tumeurs et à réduire éventuellement le risque de nouvelles interventions.
Facilitation de la couverture réussie d’une tumeur
Facilitation de la couverture réussie d’une tumeur
Jusqu’à présent, il était difficile de visualiser avec précision les zones d’ablation avec les méthodes conventionnelles. Notre logiciel d’ablation unique XperGuide visualise les zones spécifiques d’une ablation ainsi que les distances, en 3D, entre les aiguilles d’ablation planifiées selon les spécifications du fabricant de chaque aiguille. Cette visualisation affiche l’isotherme de chaque aiguille sur un XperCT ou un volume TDM ou IRM acquis au préalable. Les cliniciens sont donc en mesure de planifier le placement optimal de l’aiguille d’ablation pour couvrir la lésion ciblée. La trajectoire de l’aiguille peut être planifiée soit en la dessinant, soit en définissant son insertion et les zones ciblées sur des coupes XperCT, IRM ou TDM. Parce qu’il permet la planification précise de plusieurs aiguilles, le logiciel d’ablation XperGuide aide les cliniciens à traiter les tumeurs et à réduire éventuellement le risque de nouvelles interventions.
Processus de travail intuitif et visualisations isothermes
Processus de travail intuitif et visualisations isothermes personnalisables
Les spécifications des fabricants d’aiguilles d’ablation peuvent être saisies dans l’onglet Applicators (Applicateurs) de XperGuide Ablation. Jusqu’à 60 paramètres différents de l’applicateur peuvent être réglés, pour toutes les techniques d’ablation actuelles : RF, micro-ondes et cryoablation. Les paramètres de l’applicateur actuel sont modifiables selon les besoins et peuvent être sauvegardés pour des examens ultérieurs. La liste des paramètres de l’applicateur peut être transférée à d’autres systèmes de radiologie interventionnelle Philips.
Processus de travail intuitif et visualisations isothermes personnalisables
Les spécifications des fabricants d’aiguilles d’ablation peuvent être saisies dans l’onglet Applicators (Applicateurs) de XperGuide Ablation. Jusqu’à 60 paramètres différents de l’applicateur peuvent être réglés, pour toutes les techniques d’ablation actuelles : RF, micro-ondes et cryoablation. Les paramètres de l’applicateur actuel sont modifiables selon les besoins et peuvent être sauvegardés pour des examens ultérieurs. La liste des paramètres de l’applicateur peut être transférée à d’autres systèmes de radiologie interventionnelle Philips.
Processus de travail intuitif et visualisations isothermes personnalisables
Les spécifications des fabricants d’aiguilles d’ablation peuvent être saisies dans l’onglet Applicators (Applicateurs) de XperGuide Ablation. Jusqu’à 60 paramètres différents de l’applicateur peuvent être réglés, pour toutes les techniques d’ablation actuelles : RF, micro-ondes et cryoablation. Les paramètres de l’applicateur actuel sont modifiables selon les besoins et peuvent être sauvegardés pour des examens ultérieurs. La liste des paramètres de l’applicateur peut être transférée à d’autres systèmes de radiologie interventionnelle Philips.
Processus de travail intuitif et visualisations isothermes
Processus de travail intuitif et visualisations isothermes personnalisables
Les spécifications des fabricants d’aiguilles d’ablation peuvent être saisies dans l’onglet Applicators (Applicateurs) de XperGuide Ablation. Jusqu’à 60 paramètres différents de l’applicateur peuvent être réglés, pour toutes les techniques d’ablation actuelles : RF, micro-ondes et cryoablation. Les paramètres de l’applicateur actuel sont modifiables selon les besoins et peuvent être sauvegardés pour des examens ultérieurs. La liste des paramètres de l’applicateur peut être transférée à d’autres systèmes de radiologie interventionnelle Philips.
Insertion d’aiguilles avec précision
Insertion d’aiguilles avec précision
Lors de la planification de l’intervention, XperGuide Ablation visualise les isothermes spécifiques de l’aiguille en fonction de l’anatomie du patient, afin d’éviter au maximum de compromettre les organes adjacents ou d’autres structures. Pendant l’intervention, XperGuide expose l’avancée, en temps réel, d’une ou de plusieurs aiguilles pour aider les cliniciens à atteindre la zone ciblée comme prévu.
Insertion d’aiguilles avec précision
Lors de la planification de l’intervention, XperGuide Ablation visualise les isothermes spécifiques de l’aiguille en fonction de l’anatomie du patient, afin d’éviter au maximum de compromettre les organes adjacents ou d’autres structures. Pendant l’intervention, XperGuide expose l’avancée, en temps réel, d’une ou de plusieurs aiguilles pour aider les cliniciens à atteindre la zone ciblée comme prévu.
Insertion d’aiguilles avec précision
Lors de la planification de l’intervention, XperGuide Ablation visualise les isothermes spécifiques de l’aiguille en fonction de l’anatomie du patient, afin d’éviter au maximum de compromettre les organes adjacents ou d’autres structures. Pendant l’intervention, XperGuide expose l’avancée, en temps réel, d’une ou de plusieurs aiguilles pour aider les cliniciens à atteindre la zone ciblée comme prévu.
Lors de la planification de l’intervention, XperGuide Ablation visualise les isothermes spécifiques de l’aiguille en fonction de l’anatomie du patient, afin d’éviter au maximum de compromettre les organes adjacents ou d’autres structures. Pendant l’intervention, XperGuide expose l’avancée, en temps réel, d’une ou de plusieurs aiguilles pour aider les cliniciens à atteindre la zone ciblée comme prévu.
Mise à jour de la planification d’une ablation interactive
Mise à jour de la planification d’une ablation interactive
Après l’insertion initiale de l’aiguille, le médecin interventionnel peut vérifier toute l’étendue de la tumeur grâce à la fusion automatique de la planification effectuée avant la procédure sur un examen de contrôle XperCT qui présente l’emplacement exact de l’aiguille. Il est ainsi possible de mettre à jour l’emplacement de l’aiguille et la zone d’ablation pendant la procédure pour aider à l’identification des zones susceptibles de ne pas être couvertes par l’isotherme. Des résultats optimaux peuvent donc être obtenus. Un examen XperCT, après l’intervention et après les cycles d’ablation, permet de visualiser la zone d’ablation obtenue autour de la tumeur tout en fournissant une réaction instantanée de son issue.
Mise à jour de la planification d’une ablation interactive
Après l’insertion initiale de l’aiguille, le médecin interventionnel peut vérifier toute l’étendue de la tumeur grâce à la fusion automatique de la planification effectuée avant la procédure sur un examen de contrôle XperCT qui présente l’emplacement exact de l’aiguille. Il est ainsi possible de mettre à jour l’emplacement de l’aiguille et la zone d’ablation pendant la procédure pour aider à l’identification des zones susceptibles de ne pas être couvertes par l’isotherme. Des résultats optimaux peuvent donc être obtenus. Un examen XperCT, après l’intervention et après les cycles d’ablation, permet de visualiser la zone d’ablation obtenue autour de la tumeur tout en fournissant une réaction instantanée de son issue.
Mise à jour de la planification d’une ablation interactive
Après l’insertion initiale de l’aiguille, le médecin interventionnel peut vérifier toute l’étendue de la tumeur grâce à la fusion automatique de la planification effectuée avant la procédure sur un examen de contrôle XperCT qui présente l’emplacement exact de l’aiguille. Il est ainsi possible de mettre à jour l’emplacement de l’aiguille et la zone d’ablation pendant la procédure pour aider à l’identification des zones susceptibles de ne pas être couvertes par l’isotherme. Des résultats optimaux peuvent donc être obtenus. Un examen XperCT, après l’intervention et après les cycles d’ablation, permet de visualiser la zone d’ablation obtenue autour de la tumeur tout en fournissant une réaction instantanée de son issue.
Mise à jour de la planification d’une ablation interactive
Mise à jour de la planification d’une ablation interactive
Après l’insertion initiale de l’aiguille, le médecin interventionnel peut vérifier toute l’étendue de la tumeur grâce à la fusion automatique de la planification effectuée avant la procédure sur un examen de contrôle XperCT qui présente l’emplacement exact de l’aiguille. Il est ainsi possible de mettre à jour l’emplacement de l’aiguille et la zone d’ablation pendant la procédure pour aider à l’identification des zones susceptibles de ne pas être couvertes par l’isotherme. Des résultats optimaux peuvent donc être obtenus. Un examen XperCT, après l’intervention et après les cycles d’ablation, permet de visualiser la zone d’ablation obtenue autour de la tumeur tout en fournissant une réaction instantanée de son issue.
Planification, guidage et contrôle des procédures
Planification, guidage et contrôle des procédures d’ablation d’une tumeur
Des outils d’imagerie dédiés aux interventions oncologiques sont en train d’être mis au point pour répondre à la demande croissante d’une meilleure visibilité et d’un meilleur guidage pendant ces procédures très difficiles. C’est avec nos partenaires cliniques que XperGuide ablation a été conçu pour aider dans toutes les étapes de la planification, du traitement et du suivi de l’ablation d’une tumeur.
Planification, guidage et contrôle des procédures d’ablation d’une tumeur
Des outils d’imagerie dédiés aux interventions oncologiques sont en train d’être mis au point pour répondre à la demande croissante d’une meilleure visibilité et d’un meilleur guidage pendant ces procédures très difficiles. C’est avec nos partenaires cliniques que XperGuide ablation a été conçu pour aider dans toutes les étapes de la planification, du traitement et du suivi de l’ablation d’une tumeur.
Planification, guidage et contrôle des procédures d’ablation d’une tumeur
Des outils d’imagerie dédiés aux interventions oncologiques sont en train d’être mis au point pour répondre à la demande croissante d’une meilleure visibilité et d’un meilleur guidage pendant ces procédures très difficiles. C’est avec nos partenaires cliniques que XperGuide ablation a été conçu pour aider dans toutes les étapes de la planification, du traitement et du suivi de l’ablation d’une tumeur.
Planification, guidage et contrôle des procédures d’ablation d’une tumeur
Des outils d’imagerie dédiés aux interventions oncologiques sont en train d’être mis au point pour répondre à la demande croissante d’une meilleure visibilité et d’un meilleur guidage pendant ces procédures très difficiles. C’est avec nos partenaires cliniques que XperGuide ablation a été conçu pour aider dans toutes les étapes de la planification, du traitement et du suivi de l’ablation d’une tumeur.
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