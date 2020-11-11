Die Durchführung erfolgreicher Tumorablationen ohne Schädigung des benachbarten Gewebes erfordert eine genaue Kenntnis der Tumorgröße, des Ablationsbereichs der speziellen Nadel sowie einen optimalen Pfad zum Zieltumor.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Vielen Dank für Ihr Interesse an Philips. Nachfolgend finden Sie unsere jeweiligen Kontaktdaten.
Philips AG Healthcare
Tel: 0800 80 3000
Philips SA Healthcare
Tel: 0800 80 3001
IGT Devices
Tel. +49 40 2899-1234
Mediengalerie
Eigenschaften
Planung, Führung und Kontrolle
Planung, Führung und Kontrolle bei Tumorablationen
Die Durchführung erfolgreicher Tumorablationen ohne Beeinträchtigung des benachbarten Gewebes erfordert die genaue Kenntnis von Tumorgröße, Ablationsbereich der jeweiligen Nadel und optimalem Pfad zum Ziel. Die Ablationsfunktion des XperGuide ist das erste interventionelle Werkzeug, das die Bestrahlungsplanung und Live-Nadelführung bei Eingriffen zur Tumorablation umfassend unterstützt. Unsere spezielle Software stellt die jeweiligen Ablationszonen von Nadeln des Herstellers dar, um das Klinikteam beim Erreichen einer vollständigen Tumorabdeckung zu unterstützen.
Planung, Führung und Kontrolle bei Tumorablationen
Die Durchführung erfolgreicher Tumorablationen ohne Beeinträchtigung des benachbarten Gewebes erfordert die genaue Kenntnis von Tumorgröße, Ablationsbereich der jeweiligen Nadel und optimalem Pfad zum Ziel. Die Ablationsfunktion des XperGuide ist das erste interventionelle Werkzeug, das die Bestrahlungsplanung und Live-Nadelführung bei Eingriffen zur Tumorablation umfassend unterstützt. Unsere spezielle Software stellt die jeweiligen Ablationszonen von Nadeln des Herstellers dar, um das Klinikteam beim Erreichen einer vollständigen Tumorabdeckung zu unterstützen.
Planung, Führung und Kontrolle bei Tumorablationen
Die Durchführung erfolgreicher Tumorablationen ohne Beeinträchtigung des benachbarten Gewebes erfordert die genaue Kenntnis von Tumorgröße, Ablationsbereich der jeweiligen Nadel und optimalem Pfad zum Ziel. Die Ablationsfunktion des XperGuide ist das erste interventionelle Werkzeug, das die Bestrahlungsplanung und Live-Nadelführung bei Eingriffen zur Tumorablation umfassend unterstützt. Unsere spezielle Software stellt die jeweiligen Ablationszonen von Nadeln des Herstellers dar, um das Klinikteam beim Erreichen einer vollständigen Tumorabdeckung zu unterstützen.
Planung, Führung und Kontrolle bei Tumorablationen
Die Durchführung erfolgreicher Tumorablationen ohne Beeinträchtigung des benachbarten Gewebes erfordert die genaue Kenntnis von Tumorgröße, Ablationsbereich der jeweiligen Nadel und optimalem Pfad zum Ziel. Die Ablationsfunktion des XperGuide ist das erste interventionelle Werkzeug, das die Bestrahlungsplanung und Live-Nadelführung bei Eingriffen zur Tumorablation umfassend unterstützt. Unsere spezielle Software stellt die jeweiligen Ablationszonen von Nadeln des Herstellers dar, um das Klinikteam beim Erreichen einer vollständigen Tumorabdeckung zu unterstützen.
Verbesserte Tumorabdeckung
Verbesserte Tumorabdeckung
Bisher war es schwierig, mit herkömmlichen Methoden die Ablationszone mit einem hohen Grad an Genauigkeit darzustellen. Unsere spezielle XperGuide Ablationssoftware stellt die jeweiligen Ablationszonen und Abstände zwischen den geplanten Ablationsnadeln im 3D-Format dar, basierend auf den technischen Daten des Herstellers für jede Nadel. Diese Darstellung zeigt das Isotherm jeder Nadel auf einem XperCT oder einem vorher erfassten MRT- oder CT-Volumen. Es unterstützt das Klinikteam bei der Planung der optimalen Platzierung der Ablationsnadel zur Abdeckung der Zielläsion. Der Nadelpfad kann durch eine Zeichnung oder durch Festlegung der Eintritts- und Zielposition auf XperCT-, MRT- oder CT-Schichten definiert werden. Die Ablationssoftware des XperGuide ermöglicht die genaue Planung mehrerer Nadeln, unterstützt dadurch das Klinikteam bei der Bestrahlung von Tumoren und verringert möglicherweise die Gefahr von Wiederholungseingriffen.
Verbesserte Tumorabdeckung
Bisher war es schwierig, mit herkömmlichen Methoden die Ablationszone mit einem hohen Grad an Genauigkeit darzustellen. Unsere spezielle XperGuide Ablationssoftware stellt die jeweiligen Ablationszonen und Abstände zwischen den geplanten Ablationsnadeln im 3D-Format dar, basierend auf den technischen Daten des Herstellers für jede Nadel. Diese Darstellung zeigt das Isotherm jeder Nadel auf einem XperCT oder einem vorher erfassten MRT- oder CT-Volumen. Es unterstützt das Klinikteam bei der Planung der optimalen Platzierung der Ablationsnadel zur Abdeckung der Zielläsion. Der Nadelpfad kann durch eine Zeichnung oder durch Festlegung der Eintritts- und Zielposition auf XperCT-, MRT- oder CT-Schichten definiert werden. Die Ablationssoftware des XperGuide ermöglicht die genaue Planung mehrerer Nadeln, unterstützt dadurch das Klinikteam bei der Bestrahlung von Tumoren und verringert möglicherweise die Gefahr von Wiederholungseingriffen.
Verbesserte Tumorabdeckung
Bisher war es schwierig, mit herkömmlichen Methoden die Ablationszone mit einem hohen Grad an Genauigkeit darzustellen. Unsere spezielle XperGuide Ablationssoftware stellt die jeweiligen Ablationszonen und Abstände zwischen den geplanten Ablationsnadeln im 3D-Format dar, basierend auf den technischen Daten des Herstellers für jede Nadel. Diese Darstellung zeigt das Isotherm jeder Nadel auf einem XperCT oder einem vorher erfassten MRT- oder CT-Volumen. Es unterstützt das Klinikteam bei der Planung der optimalen Platzierung der Ablationsnadel zur Abdeckung der Zielläsion. Der Nadelpfad kann durch eine Zeichnung oder durch Festlegung der Eintritts- und Zielposition auf XperCT-, MRT- oder CT-Schichten definiert werden. Die Ablationssoftware des XperGuide ermöglicht die genaue Planung mehrerer Nadeln, unterstützt dadurch das Klinikteam bei der Bestrahlung von Tumoren und verringert möglicherweise die Gefahr von Wiederholungseingriffen.
Bisher war es schwierig, mit herkömmlichen Methoden die Ablationszone mit einem hohen Grad an Genauigkeit darzustellen. Unsere spezielle XperGuide Ablationssoftware stellt die jeweiligen Ablationszonen und Abstände zwischen den geplanten Ablationsnadeln im 3D-Format dar, basierend auf den technischen Daten des Herstellers für jede Nadel. Diese Darstellung zeigt das Isotherm jeder Nadel auf einem XperCT oder einem vorher erfassten MRT- oder CT-Volumen. Es unterstützt das Klinikteam bei der Planung der optimalen Platzierung der Ablationsnadel zur Abdeckung der Zielläsion. Der Nadelpfad kann durch eine Zeichnung oder durch Festlegung der Eintritts- und Zielposition auf XperCT-, MRT- oder CT-Schichten definiert werden. Die Ablationssoftware des XperGuide ermöglicht die genaue Planung mehrerer Nadeln, unterstützt dadurch das Klinikteam bei der Bestrahlung von Tumoren und verringert möglicherweise die Gefahr von Wiederholungseingriffen.
Intuitive Arbeitsabläufe und isotherme Darstellungen
Intuitive Arbeitsabläufe und anwenderdefinierte isotherme Darstellungen
Die technischen Daten des Herstellers der Ablationsnadeln können auf der Registerkarte „Applicators“ (Applikatoren) von XperGuide Ablation eingegeben werden. Es können bis zu 60 verschiedene Applikatoreinstellungen für alle gängigen Ablationsverfahren eingegeben werden: HF-, Mikrowellen- und Kryoablation. Die Parameter für den aktuellen Applikator können bei Bedarf geändert und für spätere Untersuchungen gespeichert werden. Die Liste der Applikatorparameter kann an andere interventionelle Radiographiesysteme von Philips übertragen werden.
Intuitive Arbeitsabläufe und anwenderdefinierte isotherme Darstellungen
Die technischen Daten des Herstellers der Ablationsnadeln können auf der Registerkarte „Applicators“ (Applikatoren) von XperGuide Ablation eingegeben werden. Es können bis zu 60 verschiedene Applikatoreinstellungen für alle gängigen Ablationsverfahren eingegeben werden: HF-, Mikrowellen- und Kryoablation. Die Parameter für den aktuellen Applikator können bei Bedarf geändert und für spätere Untersuchungen gespeichert werden. Die Liste der Applikatorparameter kann an andere interventionelle Radiographiesysteme von Philips übertragen werden.
Intuitive Arbeitsabläufe und anwenderdefinierte isotherme Darstellungen
Die technischen Daten des Herstellers der Ablationsnadeln können auf der Registerkarte „Applicators“ (Applikatoren) von XperGuide Ablation eingegeben werden. Es können bis zu 60 verschiedene Applikatoreinstellungen für alle gängigen Ablationsverfahren eingegeben werden: HF-, Mikrowellen- und Kryoablation. Die Parameter für den aktuellen Applikator können bei Bedarf geändert und für spätere Untersuchungen gespeichert werden. Die Liste der Applikatorparameter kann an andere interventionelle Radiographiesysteme von Philips übertragen werden.
Intuitive Arbeitsabläufe und isotherme Darstellungen
Intuitive Arbeitsabläufe und anwenderdefinierte isotherme Darstellungen
Die technischen Daten des Herstellers der Ablationsnadeln können auf der Registerkarte „Applicators“ (Applikatoren) von XperGuide Ablation eingegeben werden. Es können bis zu 60 verschiedene Applikatoreinstellungen für alle gängigen Ablationsverfahren eingegeben werden: HF-, Mikrowellen- und Kryoablation. Die Parameter für den aktuellen Applikator können bei Bedarf geändert und für spätere Untersuchungen gespeichert werden. Die Liste der Applikatorparameter kann an andere interventionelle Radiographiesysteme von Philips übertragen werden.
Erzielen einer genauen Nadelplatzierung
Erzielen einer genauen Nadelplatzierung
Während der Eingriffsplanung stellt XperGuide Ablation die jeweiligen Nadelisotherme in Bezug auf die Patientenanatomie dar, um die Gefahr der Beeinträchtigung benachbarter Organe oder anderer Strukturen zu verringern. Während des Eingriffs zeigt XperGuide den Vorschub einer oder mehrerer Nadeln in Echtzeit und unterstützt das Klinikteam beim Erreichen des geplanten Zielbereichs.
Erzielen einer genauen Nadelplatzierung
Während der Eingriffsplanung stellt XperGuide Ablation die jeweiligen Nadelisotherme in Bezug auf die Patientenanatomie dar, um die Gefahr der Beeinträchtigung benachbarter Organe oder anderer Strukturen zu verringern. Während des Eingriffs zeigt XperGuide den Vorschub einer oder mehrerer Nadeln in Echtzeit und unterstützt das Klinikteam beim Erreichen des geplanten Zielbereichs.
Erzielen einer genauen Nadelplatzierung
Während der Eingriffsplanung stellt XperGuide Ablation die jeweiligen Nadelisotherme in Bezug auf die Patientenanatomie dar, um die Gefahr der Beeinträchtigung benachbarter Organe oder anderer Strukturen zu verringern. Während des Eingriffs zeigt XperGuide den Vorschub einer oder mehrerer Nadeln in Echtzeit und unterstützt das Klinikteam beim Erreichen des geplanten Zielbereichs.
Während der Eingriffsplanung stellt XperGuide Ablation die jeweiligen Nadelisotherme in Bezug auf die Patientenanatomie dar, um die Gefahr der Beeinträchtigung benachbarter Organe oder anderer Strukturen zu verringern. Während des Eingriffs zeigt XperGuide den Vorschub einer oder mehrerer Nadeln in Echtzeit und unterstützt das Klinikteam beim Erreichen des geplanten Zielbereichs.
Interaktive Aktualisierung der Ablationsplanung
Interaktive Aktualisierung der Ablationsplanung
Nach der anfänglichen Einführung der Nadel kann der Arzt, der den Eingriff durchführt, die komplette Tumorabdeckung mit einer automatischen Fusion der präprozeduralen Planung auf einem Kontrollscan des XperCT kontrollieren, der die aktuelle Nadelposition anzeigt. Damit können Nadelposition und Ablationszone während des Eingriffs aktualisiert werden, um die Erkennung von Bereichen zu unterstützen, die vom Isotherm u.U. nicht erfasst werden, und deshalb optimale Ergebnisse zu erzielen. Ein postprozeduraler XperCT Scan nach den Ablationszyklen unterstützt die Darstellung der erreichten Ablationszone um den Tumor und gibt eine sofortige Rückmeldung zum Ergebnis des Eingriffs.
Interaktive Aktualisierung der Ablationsplanung
Nach der anfänglichen Einführung der Nadel kann der Arzt, der den Eingriff durchführt, die komplette Tumorabdeckung mit einer automatischen Fusion der präprozeduralen Planung auf einem Kontrollscan des XperCT kontrollieren, der die aktuelle Nadelposition anzeigt. Damit können Nadelposition und Ablationszone während des Eingriffs aktualisiert werden, um die Erkennung von Bereichen zu unterstützen, die vom Isotherm u.U. nicht erfasst werden, und deshalb optimale Ergebnisse zu erzielen. Ein postprozeduraler XperCT Scan nach den Ablationszyklen unterstützt die Darstellung der erreichten Ablationszone um den Tumor und gibt eine sofortige Rückmeldung zum Ergebnis des Eingriffs.
Interaktive Aktualisierung der Ablationsplanung
Nach der anfänglichen Einführung der Nadel kann der Arzt, der den Eingriff durchführt, die komplette Tumorabdeckung mit einer automatischen Fusion der präprozeduralen Planung auf einem Kontrollscan des XperCT kontrollieren, der die aktuelle Nadelposition anzeigt. Damit können Nadelposition und Ablationszone während des Eingriffs aktualisiert werden, um die Erkennung von Bereichen zu unterstützen, die vom Isotherm u.U. nicht erfasst werden, und deshalb optimale Ergebnisse zu erzielen. Ein postprozeduraler XperCT Scan nach den Ablationszyklen unterstützt die Darstellung der erreichten Ablationszone um den Tumor und gibt eine sofortige Rückmeldung zum Ergebnis des Eingriffs.
Nach der anfänglichen Einführung der Nadel kann der Arzt, der den Eingriff durchführt, die komplette Tumorabdeckung mit einer automatischen Fusion der präprozeduralen Planung auf einem Kontrollscan des XperCT kontrollieren, der die aktuelle Nadelposition anzeigt. Damit können Nadelposition und Ablationszone während des Eingriffs aktualisiert werden, um die Erkennung von Bereichen zu unterstützen, die vom Isotherm u.U. nicht erfasst werden, und deshalb optimale Ergebnisse zu erzielen. Ein postprozeduraler XperCT Scan nach den Ablationszyklen unterstützt die Darstellung der erreichten Ablationszone um den Tumor und gibt eine sofortige Rückmeldung zum Ergebnis des Eingriffs.
Planung, Führung und Kontrolle bei Tumoren
Planung, Führung und Kontrolle bei Tumorablationen
Derzeit werden mit Riesenschritten spezielle Bildverarbeitungswerkzeuge für onkologische Eingriffe entwickelt, um die wachsende Nachfrage nach mehr Einblick und Führung bei diesen schwierigen Eingriffen zu befriedigen. XperGuide Ablation wurde in Zusammenarbeit mit unseren klinischen Partnern entwickelt und soll die Bestrahlungsplanung, Bestrahlung und Nachuntersuchung von Tumorablationen umfassend unterstützen.
Planung, Führung und Kontrolle bei Tumorablationen
Derzeit werden mit Riesenschritten spezielle Bildverarbeitungswerkzeuge für onkologische Eingriffe entwickelt, um die wachsende Nachfrage nach mehr Einblick und Führung bei diesen schwierigen Eingriffen zu befriedigen. XperGuide Ablation wurde in Zusammenarbeit mit unseren klinischen Partnern entwickelt und soll die Bestrahlungsplanung, Bestrahlung und Nachuntersuchung von Tumorablationen umfassend unterstützen.
Planung, Führung und Kontrolle bei Tumorablationen
Derzeit werden mit Riesenschritten spezielle Bildverarbeitungswerkzeuge für onkologische Eingriffe entwickelt, um die wachsende Nachfrage nach mehr Einblick und Führung bei diesen schwierigen Eingriffen zu befriedigen. XperGuide Ablation wurde in Zusammenarbeit mit unseren klinischen Partnern entwickelt und soll die Bestrahlungsplanung, Bestrahlung und Nachuntersuchung von Tumorablationen umfassend unterstützen.
Planung, Führung und Kontrolle bei Tumorablationen
Derzeit werden mit Riesenschritten spezielle Bildverarbeitungswerkzeuge für onkologische Eingriffe entwickelt, um die wachsende Nachfrage nach mehr Einblick und Führung bei diesen schwierigen Eingriffen zu befriedigen. XperGuide Ablation wurde in Zusammenarbeit mit unseren klinischen Partnern entwickelt und soll die Bestrahlungsplanung, Bestrahlung und Nachuntersuchung von Tumorablationen umfassend unterstützen.
Planung, Führung und Kontrolle
Verbesserte Tumorabdeckung
Intuitive Arbeitsabläufe und isotherme Darstellungen
Planung, Führung und Kontrolle bei Tumorablationen
Die Durchführung erfolgreicher Tumorablationen ohne Beeinträchtigung des benachbarten Gewebes erfordert die genaue Kenntnis von Tumorgröße, Ablationsbereich der jeweiligen Nadel und optimalem Pfad zum Ziel. Die Ablationsfunktion des XperGuide ist das erste interventionelle Werkzeug, das die Bestrahlungsplanung und Live-Nadelführung bei Eingriffen zur Tumorablation umfassend unterstützt. Unsere spezielle Software stellt die jeweiligen Ablationszonen von Nadeln des Herstellers dar, um das Klinikteam beim Erreichen einer vollständigen Tumorabdeckung zu unterstützen.
Planung, Führung und Kontrolle bei Tumorablationen
Die Durchführung erfolgreicher Tumorablationen ohne Beeinträchtigung des benachbarten Gewebes erfordert die genaue Kenntnis von Tumorgröße, Ablationsbereich der jeweiligen Nadel und optimalem Pfad zum Ziel. Die Ablationsfunktion des XperGuide ist das erste interventionelle Werkzeug, das die Bestrahlungsplanung und Live-Nadelführung bei Eingriffen zur Tumorablation umfassend unterstützt. Unsere spezielle Software stellt die jeweiligen Ablationszonen von Nadeln des Herstellers dar, um das Klinikteam beim Erreichen einer vollständigen Tumorabdeckung zu unterstützen.
Planung, Führung und Kontrolle bei Tumorablationen
Die Durchführung erfolgreicher Tumorablationen ohne Beeinträchtigung des benachbarten Gewebes erfordert die genaue Kenntnis von Tumorgröße, Ablationsbereich der jeweiligen Nadel und optimalem Pfad zum Ziel. Die Ablationsfunktion des XperGuide ist das erste interventionelle Werkzeug, das die Bestrahlungsplanung und Live-Nadelführung bei Eingriffen zur Tumorablation umfassend unterstützt. Unsere spezielle Software stellt die jeweiligen Ablationszonen von Nadeln des Herstellers dar, um das Klinikteam beim Erreichen einer vollständigen Tumorabdeckung zu unterstützen.
Planung, Führung und Kontrolle bei Tumorablationen
Die Durchführung erfolgreicher Tumorablationen ohne Beeinträchtigung des benachbarten Gewebes erfordert die genaue Kenntnis von Tumorgröße, Ablationsbereich der jeweiligen Nadel und optimalem Pfad zum Ziel. Die Ablationsfunktion des XperGuide ist das erste interventionelle Werkzeug, das die Bestrahlungsplanung und Live-Nadelführung bei Eingriffen zur Tumorablation umfassend unterstützt. Unsere spezielle Software stellt die jeweiligen Ablationszonen von Nadeln des Herstellers dar, um das Klinikteam beim Erreichen einer vollständigen Tumorabdeckung zu unterstützen.
Verbesserte Tumorabdeckung
Verbesserte Tumorabdeckung
Bisher war es schwierig, mit herkömmlichen Methoden die Ablationszone mit einem hohen Grad an Genauigkeit darzustellen. Unsere spezielle XperGuide Ablationssoftware stellt die jeweiligen Ablationszonen und Abstände zwischen den geplanten Ablationsnadeln im 3D-Format dar, basierend auf den technischen Daten des Herstellers für jede Nadel. Diese Darstellung zeigt das Isotherm jeder Nadel auf einem XperCT oder einem vorher erfassten MRT- oder CT-Volumen. Es unterstützt das Klinikteam bei der Planung der optimalen Platzierung der Ablationsnadel zur Abdeckung der Zielläsion. Der Nadelpfad kann durch eine Zeichnung oder durch Festlegung der Eintritts- und Zielposition auf XperCT-, MRT- oder CT-Schichten definiert werden. Die Ablationssoftware des XperGuide ermöglicht die genaue Planung mehrerer Nadeln, unterstützt dadurch das Klinikteam bei der Bestrahlung von Tumoren und verringert möglicherweise die Gefahr von Wiederholungseingriffen.
Verbesserte Tumorabdeckung
Bisher war es schwierig, mit herkömmlichen Methoden die Ablationszone mit einem hohen Grad an Genauigkeit darzustellen. Unsere spezielle XperGuide Ablationssoftware stellt die jeweiligen Ablationszonen und Abstände zwischen den geplanten Ablationsnadeln im 3D-Format dar, basierend auf den technischen Daten des Herstellers für jede Nadel. Diese Darstellung zeigt das Isotherm jeder Nadel auf einem XperCT oder einem vorher erfassten MRT- oder CT-Volumen. Es unterstützt das Klinikteam bei der Planung der optimalen Platzierung der Ablationsnadel zur Abdeckung der Zielläsion. Der Nadelpfad kann durch eine Zeichnung oder durch Festlegung der Eintritts- und Zielposition auf XperCT-, MRT- oder CT-Schichten definiert werden. Die Ablationssoftware des XperGuide ermöglicht die genaue Planung mehrerer Nadeln, unterstützt dadurch das Klinikteam bei der Bestrahlung von Tumoren und verringert möglicherweise die Gefahr von Wiederholungseingriffen.
Verbesserte Tumorabdeckung
Bisher war es schwierig, mit herkömmlichen Methoden die Ablationszone mit einem hohen Grad an Genauigkeit darzustellen. Unsere spezielle XperGuide Ablationssoftware stellt die jeweiligen Ablationszonen und Abstände zwischen den geplanten Ablationsnadeln im 3D-Format dar, basierend auf den technischen Daten des Herstellers für jede Nadel. Diese Darstellung zeigt das Isotherm jeder Nadel auf einem XperCT oder einem vorher erfassten MRT- oder CT-Volumen. Es unterstützt das Klinikteam bei der Planung der optimalen Platzierung der Ablationsnadel zur Abdeckung der Zielläsion. Der Nadelpfad kann durch eine Zeichnung oder durch Festlegung der Eintritts- und Zielposition auf XperCT-, MRT- oder CT-Schichten definiert werden. Die Ablationssoftware des XperGuide ermöglicht die genaue Planung mehrerer Nadeln, unterstützt dadurch das Klinikteam bei der Bestrahlung von Tumoren und verringert möglicherweise die Gefahr von Wiederholungseingriffen.
Bisher war es schwierig, mit herkömmlichen Methoden die Ablationszone mit einem hohen Grad an Genauigkeit darzustellen. Unsere spezielle XperGuide Ablationssoftware stellt die jeweiligen Ablationszonen und Abstände zwischen den geplanten Ablationsnadeln im 3D-Format dar, basierend auf den technischen Daten des Herstellers für jede Nadel. Diese Darstellung zeigt das Isotherm jeder Nadel auf einem XperCT oder einem vorher erfassten MRT- oder CT-Volumen. Es unterstützt das Klinikteam bei der Planung der optimalen Platzierung der Ablationsnadel zur Abdeckung der Zielläsion. Der Nadelpfad kann durch eine Zeichnung oder durch Festlegung der Eintritts- und Zielposition auf XperCT-, MRT- oder CT-Schichten definiert werden. Die Ablationssoftware des XperGuide ermöglicht die genaue Planung mehrerer Nadeln, unterstützt dadurch das Klinikteam bei der Bestrahlung von Tumoren und verringert möglicherweise die Gefahr von Wiederholungseingriffen.
Intuitive Arbeitsabläufe und isotherme Darstellungen
Intuitive Arbeitsabläufe und anwenderdefinierte isotherme Darstellungen
Die technischen Daten des Herstellers der Ablationsnadeln können auf der Registerkarte „Applicators“ (Applikatoren) von XperGuide Ablation eingegeben werden. Es können bis zu 60 verschiedene Applikatoreinstellungen für alle gängigen Ablationsverfahren eingegeben werden: HF-, Mikrowellen- und Kryoablation. Die Parameter für den aktuellen Applikator können bei Bedarf geändert und für spätere Untersuchungen gespeichert werden. Die Liste der Applikatorparameter kann an andere interventionelle Radiographiesysteme von Philips übertragen werden.
Intuitive Arbeitsabläufe und anwenderdefinierte isotherme Darstellungen
Die technischen Daten des Herstellers der Ablationsnadeln können auf der Registerkarte „Applicators“ (Applikatoren) von XperGuide Ablation eingegeben werden. Es können bis zu 60 verschiedene Applikatoreinstellungen für alle gängigen Ablationsverfahren eingegeben werden: HF-, Mikrowellen- und Kryoablation. Die Parameter für den aktuellen Applikator können bei Bedarf geändert und für spätere Untersuchungen gespeichert werden. Die Liste der Applikatorparameter kann an andere interventionelle Radiographiesysteme von Philips übertragen werden.
Intuitive Arbeitsabläufe und anwenderdefinierte isotherme Darstellungen
Die technischen Daten des Herstellers der Ablationsnadeln können auf der Registerkarte „Applicators“ (Applikatoren) von XperGuide Ablation eingegeben werden. Es können bis zu 60 verschiedene Applikatoreinstellungen für alle gängigen Ablationsverfahren eingegeben werden: HF-, Mikrowellen- und Kryoablation. Die Parameter für den aktuellen Applikator können bei Bedarf geändert und für spätere Untersuchungen gespeichert werden. Die Liste der Applikatorparameter kann an andere interventionelle Radiographiesysteme von Philips übertragen werden.
Intuitive Arbeitsabläufe und isotherme Darstellungen
Intuitive Arbeitsabläufe und anwenderdefinierte isotherme Darstellungen
Die technischen Daten des Herstellers der Ablationsnadeln können auf der Registerkarte „Applicators“ (Applikatoren) von XperGuide Ablation eingegeben werden. Es können bis zu 60 verschiedene Applikatoreinstellungen für alle gängigen Ablationsverfahren eingegeben werden: HF-, Mikrowellen- und Kryoablation. Die Parameter für den aktuellen Applikator können bei Bedarf geändert und für spätere Untersuchungen gespeichert werden. Die Liste der Applikatorparameter kann an andere interventionelle Radiographiesysteme von Philips übertragen werden.
Erzielen einer genauen Nadelplatzierung
Erzielen einer genauen Nadelplatzierung
Während der Eingriffsplanung stellt XperGuide Ablation die jeweiligen Nadelisotherme in Bezug auf die Patientenanatomie dar, um die Gefahr der Beeinträchtigung benachbarter Organe oder anderer Strukturen zu verringern. Während des Eingriffs zeigt XperGuide den Vorschub einer oder mehrerer Nadeln in Echtzeit und unterstützt das Klinikteam beim Erreichen des geplanten Zielbereichs.
Erzielen einer genauen Nadelplatzierung
Während der Eingriffsplanung stellt XperGuide Ablation die jeweiligen Nadelisotherme in Bezug auf die Patientenanatomie dar, um die Gefahr der Beeinträchtigung benachbarter Organe oder anderer Strukturen zu verringern. Während des Eingriffs zeigt XperGuide den Vorschub einer oder mehrerer Nadeln in Echtzeit und unterstützt das Klinikteam beim Erreichen des geplanten Zielbereichs.
Erzielen einer genauen Nadelplatzierung
Während der Eingriffsplanung stellt XperGuide Ablation die jeweiligen Nadelisotherme in Bezug auf die Patientenanatomie dar, um die Gefahr der Beeinträchtigung benachbarter Organe oder anderer Strukturen zu verringern. Während des Eingriffs zeigt XperGuide den Vorschub einer oder mehrerer Nadeln in Echtzeit und unterstützt das Klinikteam beim Erreichen des geplanten Zielbereichs.
Während der Eingriffsplanung stellt XperGuide Ablation die jeweiligen Nadelisotherme in Bezug auf die Patientenanatomie dar, um die Gefahr der Beeinträchtigung benachbarter Organe oder anderer Strukturen zu verringern. Während des Eingriffs zeigt XperGuide den Vorschub einer oder mehrerer Nadeln in Echtzeit und unterstützt das Klinikteam beim Erreichen des geplanten Zielbereichs.
Interaktive Aktualisierung der Ablationsplanung
Interaktive Aktualisierung der Ablationsplanung
Nach der anfänglichen Einführung der Nadel kann der Arzt, der den Eingriff durchführt, die komplette Tumorabdeckung mit einer automatischen Fusion der präprozeduralen Planung auf einem Kontrollscan des XperCT kontrollieren, der die aktuelle Nadelposition anzeigt. Damit können Nadelposition und Ablationszone während des Eingriffs aktualisiert werden, um die Erkennung von Bereichen zu unterstützen, die vom Isotherm u.U. nicht erfasst werden, und deshalb optimale Ergebnisse zu erzielen. Ein postprozeduraler XperCT Scan nach den Ablationszyklen unterstützt die Darstellung der erreichten Ablationszone um den Tumor und gibt eine sofortige Rückmeldung zum Ergebnis des Eingriffs.
Interaktive Aktualisierung der Ablationsplanung
Nach der anfänglichen Einführung der Nadel kann der Arzt, der den Eingriff durchführt, die komplette Tumorabdeckung mit einer automatischen Fusion der präprozeduralen Planung auf einem Kontrollscan des XperCT kontrollieren, der die aktuelle Nadelposition anzeigt. Damit können Nadelposition und Ablationszone während des Eingriffs aktualisiert werden, um die Erkennung von Bereichen zu unterstützen, die vom Isotherm u.U. nicht erfasst werden, und deshalb optimale Ergebnisse zu erzielen. Ein postprozeduraler XperCT Scan nach den Ablationszyklen unterstützt die Darstellung der erreichten Ablationszone um den Tumor und gibt eine sofortige Rückmeldung zum Ergebnis des Eingriffs.
Interaktive Aktualisierung der Ablationsplanung
Nach der anfänglichen Einführung der Nadel kann der Arzt, der den Eingriff durchführt, die komplette Tumorabdeckung mit einer automatischen Fusion der präprozeduralen Planung auf einem Kontrollscan des XperCT kontrollieren, der die aktuelle Nadelposition anzeigt. Damit können Nadelposition und Ablationszone während des Eingriffs aktualisiert werden, um die Erkennung von Bereichen zu unterstützen, die vom Isotherm u.U. nicht erfasst werden, und deshalb optimale Ergebnisse zu erzielen. Ein postprozeduraler XperCT Scan nach den Ablationszyklen unterstützt die Darstellung der erreichten Ablationszone um den Tumor und gibt eine sofortige Rückmeldung zum Ergebnis des Eingriffs.
Nach der anfänglichen Einführung der Nadel kann der Arzt, der den Eingriff durchführt, die komplette Tumorabdeckung mit einer automatischen Fusion der präprozeduralen Planung auf einem Kontrollscan des XperCT kontrollieren, der die aktuelle Nadelposition anzeigt. Damit können Nadelposition und Ablationszone während des Eingriffs aktualisiert werden, um die Erkennung von Bereichen zu unterstützen, die vom Isotherm u.U. nicht erfasst werden, und deshalb optimale Ergebnisse zu erzielen. Ein postprozeduraler XperCT Scan nach den Ablationszyklen unterstützt die Darstellung der erreichten Ablationszone um den Tumor und gibt eine sofortige Rückmeldung zum Ergebnis des Eingriffs.
Planung, Führung und Kontrolle bei Tumoren
Planung, Führung und Kontrolle bei Tumorablationen
Derzeit werden mit Riesenschritten spezielle Bildverarbeitungswerkzeuge für onkologische Eingriffe entwickelt, um die wachsende Nachfrage nach mehr Einblick und Führung bei diesen schwierigen Eingriffen zu befriedigen. XperGuide Ablation wurde in Zusammenarbeit mit unseren klinischen Partnern entwickelt und soll die Bestrahlungsplanung, Bestrahlung und Nachuntersuchung von Tumorablationen umfassend unterstützen.
Planung, Führung und Kontrolle bei Tumorablationen
Derzeit werden mit Riesenschritten spezielle Bildverarbeitungswerkzeuge für onkologische Eingriffe entwickelt, um die wachsende Nachfrage nach mehr Einblick und Führung bei diesen schwierigen Eingriffen zu befriedigen. XperGuide Ablation wurde in Zusammenarbeit mit unseren klinischen Partnern entwickelt und soll die Bestrahlungsplanung, Bestrahlung und Nachuntersuchung von Tumorablationen umfassend unterstützen.
Planung, Führung und Kontrolle bei Tumorablationen
Derzeit werden mit Riesenschritten spezielle Bildverarbeitungswerkzeuge für onkologische Eingriffe entwickelt, um die wachsende Nachfrage nach mehr Einblick und Führung bei diesen schwierigen Eingriffen zu befriedigen. XperGuide Ablation wurde in Zusammenarbeit mit unseren klinischen Partnern entwickelt und soll die Bestrahlungsplanung, Bestrahlung und Nachuntersuchung von Tumorablationen umfassend unterstützen.
Planung, Führung und Kontrolle bei Tumorablationen
Derzeit werden mit Riesenschritten spezielle Bildverarbeitungswerkzeuge für onkologische Eingriffe entwickelt, um die wachsende Nachfrage nach mehr Einblick und Führung bei diesen schwierigen Eingriffen zu befriedigen. XperGuide Ablation wurde in Zusammenarbeit mit unseren klinischen Partnern entwickelt und soll die Bestrahlungsplanung, Bestrahlung und Nachuntersuchung von Tumorablationen umfassend unterstützen.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.
Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.