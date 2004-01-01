Suchbegriffe

DE
FR

EmboGuide

Arbeitsablauf-basierte Embolisationsführung

Ähnliche Produkte finden

EmboGuide mit XperCT Dual ist das erste Arbeitsablauf-basierte Tool zur Unterstützung bei der Erkennung und Behandlung von Tumoren und Versorgungsgefäßen für multiple Läsionen. Eine Studie zeigte, dass EmboGuide 39% mehr Versorgungsgefäße als die standardmäßige nicht selektive DSA erkennt.¹

Kontaktieren Sie uns
Eigenschaften
A
Erkennt 39% mehr HCC-Versorgungsgefäße als DSA

Erkennt 39% mehr HCC-Versorgungsgefäße als DSA

EmboGuide mit XperCT Dual ist das erste Arbeitsablauf-basierte Tool zur Unterstützung bei der Erkennung und Behandlung von Tumoren und Versorgungsgefäßen für multiple Läsionen. Eine Studie zeigte, dass EmboGuide 39% mehr Versorgungsgefäße als die standardmäßige nicht selektive DSA erkennt.¹

Erkennt 39% mehr HCC-Versorgungsgefäße als DSA

Erkennt 39% mehr HCC-Versorgungsgefäße als DSA
EmboGuide mit XperCT Dual ist das erste Arbeitsablauf-basierte Tool zur Unterstützung bei der Erkennung und Behandlung von Tumoren und Versorgungsgefäßen für multiple Läsionen. Eine Studie zeigte, dass EmboGuide 39% mehr Versorgungsgefäße als die standardmäßige nicht selektive DSA erkennt.¹

Erkennt 39% mehr HCC-Versorgungsgefäße als DSA

EmboGuide mit XperCT Dual ist das erste Arbeitsablauf-basierte Tool zur Unterstützung bei der Erkennung und Behandlung von Tumoren und Versorgungsgefäßen für multiple Läsionen. Eine Studie zeigte, dass EmboGuide 39% mehr Versorgungsgefäße als die standardmäßige nicht selektive DSA erkennt.¹
Weitere Informationen
A
Erkennt 39% mehr HCC-Versorgungsgefäße als DSA

Erkennt 39% mehr HCC-Versorgungsgefäße als DSA

EmboGuide mit XperCT Dual ist das erste Arbeitsablauf-basierte Tool zur Unterstützung bei der Erkennung und Behandlung von Tumoren und Versorgungsgefäßen für multiple Läsionen. Eine Studie zeigte, dass EmboGuide 39% mehr Versorgungsgefäße als die standardmäßige nicht selektive DSA erkennt.¹
MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor
MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor

MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor

XperCT Dual ist die jüngste Entwicklungsstufe von XperCT und ermöglicht MRT-ähnliche Läsionserkennung² im Onkologielabor. Die DualPhase Erfassung* und die DualView Funktionen ermöglichen die gleichzeitige Visualisierung von zwei nacheinander erfassten 3D-Datensätzen.

MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor

MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor
XperCT Dual ist die jüngste Entwicklungsstufe von XperCT und ermöglicht MRT-ähnliche Läsionserkennung² im Onkologielabor. Die DualPhase Erfassung* und die DualView Funktionen ermöglichen die gleichzeitige Visualisierung von zwei nacheinander erfassten 3D-Datensätzen.

MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor

XperCT Dual ist die jüngste Entwicklungsstufe von XperCT und ermöglicht MRT-ähnliche Läsionserkennung² im Onkologielabor. Die DualPhase Erfassung* und die DualView Funktionen ermöglichen die gleichzeitige Visualisierung von zwei nacheinander erfassten 3D-Datensätzen.
Weitere Informationen
MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor
MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor

MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor

XperCT Dual ist die jüngste Entwicklungsstufe von XperCT und ermöglicht MRT-ähnliche Läsionserkennung² im Onkologielabor. Die DualPhase Erfassung* und die DualView Funktionen ermöglichen die gleichzeitige Visualisierung von zwei nacheinander erfassten 3D-Datensätzen.
Schnelle Erkennung und Volumenmessung
Schnelle Erkennung und Volumenmessung

Schnelle Erkennung und Volumenmessung

Ein 3D-Segmentierungs-Tool für Läsionen gestattet es den Benutzern, die Regionen in einem 3D-Volumen bei MR-, CT-oder XperCT-Aufnahmen mit Hilfe bildspezifischer Funktionen zu isolieren.

Schnelle Erkennung und Volumenmessung

Schnelle Erkennung und Volumenmessung
Ein 3D-Segmentierungs-Tool für Läsionen gestattet es den Benutzern, die Regionen in einem 3D-Volumen bei MR-, CT-oder XperCT-Aufnahmen mit Hilfe bildspezifischer Funktionen zu isolieren.

Schnelle Erkennung und Volumenmessung

Ein 3D-Segmentierungs-Tool für Läsionen gestattet es den Benutzern, die Regionen in einem 3D-Volumen bei MR-, CT-oder XperCT-Aufnahmen mit Hilfe bildspezifischer Funktionen zu isolieren.
Weitere Informationen
Schnelle Erkennung und Volumenmessung
Schnelle Erkennung und Volumenmessung

Schnelle Erkennung und Volumenmessung

Ein 3D-Segmentierungs-Tool für Läsionen gestattet es den Benutzern, die Regionen in einem 3D-Volumen bei MR-, CT-oder XperCT-Aufnahmen mit Hilfe bildspezifischer Funktionen zu isolieren.
Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen
Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen

Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen

Auf Basis des segmentierten 3D-Volumens analysiert EmboGuide automatisch das Gefäßsystem von Läsionen und liefert Vorschläge bezüglich der Versorgungsgefäße für die segmentierten Läsionen. Die erkannten Versorgungsgefäße werden beschriftet und zur Planung hinzugefügt.

Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen

Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen
Auf Basis des segmentierten 3D-Volumens analysiert EmboGuide automatisch das Gefäßsystem von Läsionen und liefert Vorschläge bezüglich der Versorgungsgefäße für die segmentierten Läsionen. Die erkannten Versorgungsgefäße werden beschriftet und zur Planung hinzugefügt.

Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen

Auf Basis des segmentierten 3D-Volumens analysiert EmboGuide automatisch das Gefäßsystem von Läsionen und liefert Vorschläge bezüglich der Versorgungsgefäße für die segmentierten Läsionen. Die erkannten Versorgungsgefäße werden beschriftet und zur Planung hinzugefügt.
Weitere Informationen
Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen
Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen

Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen

Auf Basis des segmentierten 3D-Volumens analysiert EmboGuide automatisch das Gefäßsystem von Läsionen und liefert Vorschläge bezüglich der Versorgungsgefäße für die segmentierten Läsionen. Die erkannten Versorgungsgefäße werden beschriftet und zur Planung hinzugefügt.
Präzise Navigation zum Ziel
Präzise Navigation zum Ziel

Präzise Navigation zum Ziel

EmboGuide bietet eine einzigartige 3D-Live-Bildführung während des Eingriffs. Mit dieser Funktion wird eine Überlagerung und Registrierung des 3D-Volumens auf den Live-Röntgenbildern in Echtzeit durchgeführt, um die präzise Navigation des Gerätes/Katheters zum Embolisationsziel zu unterstützen.

Präzise Navigation zum Ziel

Präzise Navigation zum Ziel
EmboGuide bietet eine einzigartige 3D-Live-Bildführung während des Eingriffs. Mit dieser Funktion wird eine Überlagerung und Registrierung des 3D-Volumens auf den Live-Röntgenbildern in Echtzeit durchgeführt, um die präzise Navigation des Gerätes/Katheters zum Embolisationsziel zu unterstützen.

Präzise Navigation zum Ziel

EmboGuide bietet eine einzigartige 3D-Live-Bildführung während des Eingriffs. Mit dieser Funktion wird eine Überlagerung und Registrierung des 3D-Volumens auf den Live-Röntgenbildern in Echtzeit durchgeführt, um die präzise Navigation des Gerätes/Katheters zum Embolisationsziel zu unterstützen.
Weitere Informationen
Präzise Navigation zum Ziel
Präzise Navigation zum Ziel

Präzise Navigation zum Ziel

EmboGuide bietet eine einzigartige 3D-Live-Bildführung während des Eingriffs. Mit dieser Funktion wird eine Überlagerung und Registrierung des 3D-Volumens auf den Live-Röntgenbildern in Echtzeit durchgeführt, um die präzise Navigation des Gerätes/Katheters zum Embolisationsziel zu unterstützen.
  • A
  • MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor
  • Schnelle Erkennung und Volumenmessung
  • Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen
Alle Eigenschaften ansehen
A
Erkennt 39% mehr HCC-Versorgungsgefäße als DSA

Erkennt 39% mehr HCC-Versorgungsgefäße als DSA

EmboGuide mit XperCT Dual ist das erste Arbeitsablauf-basierte Tool zur Unterstützung bei der Erkennung und Behandlung von Tumoren und Versorgungsgefäßen für multiple Läsionen. Eine Studie zeigte, dass EmboGuide 39% mehr Versorgungsgefäße als die standardmäßige nicht selektive DSA erkennt.¹

Erkennt 39% mehr HCC-Versorgungsgefäße als DSA

Erkennt 39% mehr HCC-Versorgungsgefäße als DSA
EmboGuide mit XperCT Dual ist das erste Arbeitsablauf-basierte Tool zur Unterstützung bei der Erkennung und Behandlung von Tumoren und Versorgungsgefäßen für multiple Läsionen. Eine Studie zeigte, dass EmboGuide 39% mehr Versorgungsgefäße als die standardmäßige nicht selektive DSA erkennt.¹

Erkennt 39% mehr HCC-Versorgungsgefäße als DSA

EmboGuide mit XperCT Dual ist das erste Arbeitsablauf-basierte Tool zur Unterstützung bei der Erkennung und Behandlung von Tumoren und Versorgungsgefäßen für multiple Läsionen. Eine Studie zeigte, dass EmboGuide 39% mehr Versorgungsgefäße als die standardmäßige nicht selektive DSA erkennt.¹
Weitere Informationen
A
Erkennt 39% mehr HCC-Versorgungsgefäße als DSA

Erkennt 39% mehr HCC-Versorgungsgefäße als DSA

EmboGuide mit XperCT Dual ist das erste Arbeitsablauf-basierte Tool zur Unterstützung bei der Erkennung und Behandlung von Tumoren und Versorgungsgefäßen für multiple Läsionen. Eine Studie zeigte, dass EmboGuide 39% mehr Versorgungsgefäße als die standardmäßige nicht selektive DSA erkennt.¹
MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor
MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor

MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor

XperCT Dual ist die jüngste Entwicklungsstufe von XperCT und ermöglicht MRT-ähnliche Läsionserkennung² im Onkologielabor. Die DualPhase Erfassung* und die DualView Funktionen ermöglichen die gleichzeitige Visualisierung von zwei nacheinander erfassten 3D-Datensätzen.

MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor

MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor
XperCT Dual ist die jüngste Entwicklungsstufe von XperCT und ermöglicht MRT-ähnliche Läsionserkennung² im Onkologielabor. Die DualPhase Erfassung* und die DualView Funktionen ermöglichen die gleichzeitige Visualisierung von zwei nacheinander erfassten 3D-Datensätzen.

MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor

XperCT Dual ist die jüngste Entwicklungsstufe von XperCT und ermöglicht MRT-ähnliche Läsionserkennung² im Onkologielabor. Die DualPhase Erfassung* und die DualView Funktionen ermöglichen die gleichzeitige Visualisierung von zwei nacheinander erfassten 3D-Datensätzen.
Weitere Informationen
MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor
MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor

MRT-ähnliche Läsionserkennung im Labor

XperCT Dual ist die jüngste Entwicklungsstufe von XperCT und ermöglicht MRT-ähnliche Läsionserkennung² im Onkologielabor. Die DualPhase Erfassung* und die DualView Funktionen ermöglichen die gleichzeitige Visualisierung von zwei nacheinander erfassten 3D-Datensätzen.
Schnelle Erkennung und Volumenmessung
Schnelle Erkennung und Volumenmessung

Schnelle Erkennung und Volumenmessung

Ein 3D-Segmentierungs-Tool für Läsionen gestattet es den Benutzern, die Regionen in einem 3D-Volumen bei MR-, CT-oder XperCT-Aufnahmen mit Hilfe bildspezifischer Funktionen zu isolieren.

Schnelle Erkennung und Volumenmessung

Schnelle Erkennung und Volumenmessung
Ein 3D-Segmentierungs-Tool für Läsionen gestattet es den Benutzern, die Regionen in einem 3D-Volumen bei MR-, CT-oder XperCT-Aufnahmen mit Hilfe bildspezifischer Funktionen zu isolieren.

Schnelle Erkennung und Volumenmessung

Ein 3D-Segmentierungs-Tool für Läsionen gestattet es den Benutzern, die Regionen in einem 3D-Volumen bei MR-, CT-oder XperCT-Aufnahmen mit Hilfe bildspezifischer Funktionen zu isolieren.
Weitere Informationen
Schnelle Erkennung und Volumenmessung
Schnelle Erkennung und Volumenmessung

Schnelle Erkennung und Volumenmessung

Ein 3D-Segmentierungs-Tool für Läsionen gestattet es den Benutzern, die Regionen in einem 3D-Volumen bei MR-, CT-oder XperCT-Aufnahmen mit Hilfe bildspezifischer Funktionen zu isolieren.
Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen
Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen

Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen

Auf Basis des segmentierten 3D-Volumens analysiert EmboGuide automatisch das Gefäßsystem von Läsionen und liefert Vorschläge bezüglich der Versorgungsgefäße für die segmentierten Läsionen. Die erkannten Versorgungsgefäße werden beschriftet und zur Planung hinzugefügt.

Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen

Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen
Auf Basis des segmentierten 3D-Volumens analysiert EmboGuide automatisch das Gefäßsystem von Läsionen und liefert Vorschläge bezüglich der Versorgungsgefäße für die segmentierten Läsionen. Die erkannten Versorgungsgefäße werden beschriftet und zur Planung hinzugefügt.

Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen

Auf Basis des segmentierten 3D-Volumens analysiert EmboGuide automatisch das Gefäßsystem von Läsionen und liefert Vorschläge bezüglich der Versorgungsgefäße für die segmentierten Läsionen. Die erkannten Versorgungsgefäße werden beschriftet und zur Planung hinzugefügt.
Weitere Informationen
Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen
Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen

Automatische Erkennung von Versorgungsgefäßen

Auf Basis des segmentierten 3D-Volumens analysiert EmboGuide automatisch das Gefäßsystem von Läsionen und liefert Vorschläge bezüglich der Versorgungsgefäße für die segmentierten Läsionen. Die erkannten Versorgungsgefäße werden beschriftet und zur Planung hinzugefügt.
Präzise Navigation zum Ziel
Präzise Navigation zum Ziel

Präzise Navigation zum Ziel

EmboGuide bietet eine einzigartige 3D-Live-Bildführung während des Eingriffs. Mit dieser Funktion wird eine Überlagerung und Registrierung des 3D-Volumens auf den Live-Röntgenbildern in Echtzeit durchgeführt, um die präzise Navigation des Gerätes/Katheters zum Embolisationsziel zu unterstützen.

Präzise Navigation zum Ziel

Präzise Navigation zum Ziel
EmboGuide bietet eine einzigartige 3D-Live-Bildführung während des Eingriffs. Mit dieser Funktion wird eine Überlagerung und Registrierung des 3D-Volumens auf den Live-Röntgenbildern in Echtzeit durchgeführt, um die präzise Navigation des Gerätes/Katheters zum Embolisationsziel zu unterstützen.

Präzise Navigation zum Ziel

EmboGuide bietet eine einzigartige 3D-Live-Bildführung während des Eingriffs. Mit dieser Funktion wird eine Überlagerung und Registrierung des 3D-Volumens auf den Live-Röntgenbildern in Echtzeit durchgeführt, um die präzise Navigation des Gerätes/Katheters zum Embolisationsziel zu unterstützen.
Weitere Informationen
Präzise Navigation zum Ziel
Präzise Navigation zum Ziel

Präzise Navigation zum Ziel

EmboGuide bietet eine einzigartige 3D-Live-Bildführung während des Eingriffs. Mit dieser Funktion wird eine Überlagerung und Registrierung des 3D-Volumens auf den Live-Röntgenbildern in Echtzeit durchgeführt, um die präzise Navigation des Gerätes/Katheters zum Embolisationsziel zu unterstützen.
  • * Mit der DualPhase Funktion, die auf Allura Systemen Rev. 8.2 oder höher zur Verfügung steht, kann XperCT zwei Rotationsscans mit einer benutzerdefinierten Verzögerung vornehmen.
  • 1. Miyayama S, Yamashiro M, Nagai K, et al. Efficacy of automated tumor‐feeder detection software using cone‐beam computed tomography technology in transarterial embolization through extrahepatic collateral vessels for malignant hepatic tumors. Hepatology Research, 2016, 46(2): 166-173.
  • 2. Loffroy R. et al., (2012). Cardiovasc Intervent Radiol. Feb. 2012;35(1):97–104. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21328023

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.