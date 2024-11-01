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Guidage de l’embolisation basé sur le processus de travail

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En associant EmboGuide à XperCT Dual, vous obtenez le premier outil de guidage systématisé pour la détection et le traitement des tumeurs et de la vascularisation de lésions multiples. Une étude a démontré qu’EmboGuide améliorait de 50 % la détection des vaisseaux nourriciers par rapport à l’angiographie par soustraction numérique (ASN)¹ traditionnelle

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Améliore de 50 % la détection des CHC dans les vaisseaux nourriciers par rapport à l’ASN

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Détection des lésions aussi précise qu’en IRM
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XperCT Dual, la dernière évolution de XperCT, est une solution de détection des lésions² aussi précise qu’un IRM, accessible directement depuis votre salle d’oncologie. Les fonctions DualPhase* et DualView permettent de visualiser simultanément deux jeux de données 3D acquis consécutivement.

Détection des lésions aussi précise qu’en IRM

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Détection et mesure rapide des volumes
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L’outil de segmentation des lésions en 3D permet à l’utilisateur d’isoler les régions dans un volume 3D en utilisant les structures spécifiques aux images IRM, scanner ou XperCT.

Détection et mesure rapide des volumes

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Détection automatique des vaisseaux nourriciers
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Détection automatique des vaisseaux nourriciers

EmboGuide analyse automatiquement la vascularisation des lésions à partir du volume 3D segmenté, afin de mettre en évidence les vaisseaux nourriciers des lésions segmentées. Ceux-ci sont ensuite annotés et ajoutés au plan de traitement.

Détection automatique des vaisseaux nourriciers

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Précision de la navigation
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EmboGuide est une solution unique de guidage par l’imagerie 3D en temps réel. Le volume 3D est directement recalé et superposé aux images de radiologie en temps réel, pour une navigation précise du dispositif/cathéter jusqu’à la zone d’embolisation ciblée.

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  • *La fonction DualPhase est disponible avec les systèmes Allura version 8.2 ou version supérieure. Elle permet à XperCT de réaliser deux acquisitions rotationnelles à un intervalle de temps défini par l’utilisateur
  • 1. Miyayama S et al., (2013). J. Vasc. Interv. Radiol. 2013 Apr;24(4):501-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23452552
  • 2. Loffroy R. et al., (2012). Cardiovasc Intervent Radiol. 2012 Feb;35(1):97-104. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21328023

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