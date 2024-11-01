XperGuide bietet eine Live-3D-Bildführung der Nadel, die Ihnen die Durchführung von perkutanen Nadeleingriffen im interventionellen Labor ermöglicht. Dabei werden Daten von Live-Durchleuchtung und 3D-Weichgewebe-Bildgebung aus zuvor durchgeführten CT- oder MR-Scans oder Philips XperCT Bildern überlagert, wodurch Sie Informationen über Pfad und Ziel der Nadel erhalten.
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Darstellung und Planung des Nadelpfades
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Erleben Sie die starke Leistung der Azurion 7 Serie mit 20"-Flachdetektor (Diagonale: 50,8 cm) bei herz- und gefäßchirurgischen Eingriffen. Mit dieser innovativen Lösung für die bildgeführte Therapie profitiert Ihr Team von hervorragender Konstanz und Effizienz. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
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Die Durchführung erfolgreicher Tumorablationen ohne Schädigung von benachbartem Gewebe erfordert eine klare Kenntnis der Tumorgröße, des genauen Nadelablationsbereichs und des Weges zum Zielareal.
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