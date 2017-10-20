Le système biplan Azurion 7 équipé de deux détecteurs (12” [22 x 22 cm] et 20” [30 x 40 cm]) vous permet de réaliser un ensemble d’interventions cardiaques et vasculaires avec une précision et une facilité uniques. Cette plateforme d’imagerie interventionnelle de pointe vous permet de réaliser des procédures avec simplicité et fiabilité, au travers d’une expérience utilisateur unique. Vous pouvez ainsi optimiser les performances de vos équipements et améliorer la prise en charge de vos patients. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
Les demandes cliniques sont de plus en plus spécifiques. Nous aussi.
Nos suites cliniques sont adaptées à vos défis spécifiques. Elles vous permettent de réaliser des procédures de la manière la plus simple et la plus efficace possible. Nous disposons d’une gamme flexible de technologies et de services intégrés pour prendre en charge une large gamme d’interventions. Nous proposons également des solutions de salle hybride qui créent un environnement de soins innovant pour réaliser des interventions chirurgicales ouvertes et peu invasives.
Visualisation de vues complexes
La conception du système unique à double arceau latéral, fixé au plafond, offre un soutien exceptionnel et une flexibilité de positionnement pour le traitement de cardiopathies congénitales ou des interventions vasculaires complexes. Il est possible d’effectuer des incidences crâniennes/caudales extrêmes pour révéler des pathologies cachées. Les deux arceaux peuvent être placés indépendamment, ce qui permet un accès complet au patient et à sa tête pour l’anesthésiologie/l’échocardiologie.
Visualisation avec guidage temps réel par l’imagerie
Découvrez la possibilité d’améliorer la compréhension et la prise de décision lors d’interventions complexes avec les innovations Philips en matière de guidage en temps réel par l’imagerie, telles que SmartCT Angio et bien d’autres encore. Le tout parfaitement intégré à l’Azurion 7 pour faciliter votre processus de travail clinique.
Meilleure visibilité
Avec le détecteur de 20” (30 x 40 cm), vos procédures vasculaires bénéficient d’une haute qualité d’image et d’une large couverture anatomique, combiné avec le détecteur de 12” (22 x22 cm) sur le canal latéral. Ceci offre une souplesse de projection qui vous permet de visualiser l’arbre coronaire complet avec un grand champ d’acquisition. La chaîne de traitement des images Philips vous offre une visualisation détaillée des petits vaisseaux ainsi qu’une image extrêmement nette.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Performances cliniques assurées au fil du temps
La plate-forme Windows® 10 standard contribue à assurer la conformité aux réglementations applicables en matière de sécurité et aux normes les plus récentes relatives à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
Gestion efficace de la dose
Gagnez du temps et gérez la dose de rayonnement grâce aux réglages pédiatriques et électrophysiologiques dédiés du système. En outre, nos options Double fluoroscopie vous permettent d’agrandir deux fois des images de fluoroscopie en temps réel sans augmenter la dose. Le tube à rayons X MRC200+ équipé du filtrage SpectraBeam, le panoramique sur la dernière image acquise et Philips DoseAware visent également à réduire la dose.
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
Il ne s’agit là que d’une des nombreuses améliorations réalisées par le service vasculaire interventionnel de l’Hôpital St. Antonius en matière de performances en salle après l’installation du système Azurion. Cette première étude Azurion portant sur les performances en salle a révélé de très bons résultats, vérifiés par un tiers indépendant. L’hôpital St. Antonius aux Pays-Bas a réussi à réduire la durée de l’intervention de 17 % [1].
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement des systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
Augmenter le retour sur investissement
Nous proposons des solutions de financement innovantes, des offres de services flexibles et un réseau d’assistance professionnelle de plus de 7 000 ingénieurs de maintenance afin de vous aider à exploiter pleinement vos ressources et à améliorer votre retour sur investissement. Notre large gamme de programmes de consultation et de formation vous permet d’améliorer davantage l’efficacité de vos processus de prise en charge.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
Un flux de travail optimisé
FlexSpot vous permet de consulter, contrôler et manipuler efficacement toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
Des avantages sur le long terme
Le concept de mise à niveau et de développement a été intégré à l’infrastructure du système Azurion. Cette plateforme matérielle et logicielle standardisée offre un accès à une nouvelle génération de technologies et d’applications médicales connectées. Alors que de nouvelles contraintes apparaissent et que vos besoins évoluent, vous pouvez facilement intégrer des fonctionnalités supplémentaires et des applications d’autres constructeurs.
Visualisation de vues complexes
La conception du système unique à double arceau latéral, fixé au plafond, offre un soutien exceptionnel et une flexibilité de positionnement pour le traitement de cardiopathies congénitales ou des interventions vasculaires complexes. Il est possible d’effectuer des incidences crâniennes/caudales extrêmes pour révéler des pathologies cachées. Les deux arceaux peuvent être placés indépendamment, ce qui permet un accès complet au patient et à sa tête pour l’anesthésiologie/l’échocardiologie.
Visualisation avec guidage temps réel par l’imagerie
Découvrez la possibilité d’améliorer la compréhension et la prise de décision lors d’interventions complexes avec les innovations Philips en matière de guidage en temps réel par l’imagerie, telles que SmartCT Angio et bien d’autres encore. Le tout parfaitement intégré à l’Azurion 7 pour faciliter votre processus de travail clinique.
Meilleure visibilité
Avec le détecteur de 20” (30 x 40 cm), vos procédures vasculaires bénéficient d’une haute qualité d’image et d’une large couverture anatomique, combiné avec le détecteur de 12” (22 x22 cm) sur le canal latéral. Ceci offre une souplesse de projection qui vous permet de visualiser l’arbre coronaire complet avec un grand champ d’acquisition. La chaîne de traitement des images Philips vous offre une visualisation détaillée des petits vaisseaux ainsi qu’une image extrêmement nette.
Fonctionnement flexible pour plus de productivité
Ce système est spécialement conçu pour offrir un gain de temps. Les membres d’une équipe peuvent travailler sur plusieurs activités – sur une ou plusieurs consoles dans la salle de commande et d’examen – sans devoir interrompre leurs collègues. Au cours d’examens fluoroscopiques/radiologiques, le personnel dans la salle de commande peut ainsi consulter les images précédentes du patient, préparer le prochain examen ou finir de rédiger un rapport sur un autre patient.
Performances cliniques assurées au fil du temps
La plate-forme Windows® 10 standard contribue à assurer la conformité aux réglementations applicables en matière de sécurité et aux normes les plus récentes relatives à la protection des données patient. Elle permet également d’étendre la pertinence clinique de votre système en termes de logiciels au fil du temps.
Gestion efficace de la dose
Gagnez du temps et gérez la dose de rayonnement grâce aux réglages pédiatriques et électrophysiologiques dédiés du système. En outre, nos options Double fluoroscopie vous permettent d’agrandir deux fois des images de fluoroscopie en temps réel sans augmenter la dose. Le tube à rayons X MRC200+ équipé du filtrage SpectraBeam, le panoramique sur la dernière image acquise et Philips DoseAware visent également à réduire la dose.
La capacité de traiter un patient supplémentaire par jour
Il ne s’agit là que d’une des nombreuses améliorations réalisées par le service vasculaire interventionnel de l’Hôpital St. Antonius en matière de performances en salle après l’installation du système Azurion. Cette première étude Azurion portant sur les performances en salle a révélé de très bons résultats, vérifiés par un tiers indépendant. L’hôpital St. Antonius aux Pays-Bas a réussi à réduire la durée de l’intervention de 17 % [1].
De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients
Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement des systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].
Augmenter le retour sur investissement
Nous proposons des solutions de financement innovantes, des offres de services flexibles et un réseau d’assistance professionnelle de plus de 7 000 ingénieurs de maintenance afin de vous aider à exploiter pleinement vos ressources et à améliorer votre retour sur investissement. Notre large gamme de programmes de consultation et de formation vous permet d’améliorer davantage l’efficacité de vos processus de prise en charge.
Expérience utilisateur fluide pour améliorer la prise de décision
Pour prendre des décisions cliniques rapides et éclairées, vous pouvez contrôler toutes les applications compatibles, telles que notre plate-forme de physiologie et d’imagerie IntraSight, le système hémodynamique interventionnel Philips et les outils interventionnels, à partir du module central à écran tactile et de FlexVision Pro depuis la table. Cela vous permet d’évaluer et de prendre des décisions en toute confiance dans le champ stérile, de gagner du temps et d’éviter les retards.
Un flux de travail optimisé
FlexSpot vous permet de consulter, contrôler et manipuler efficacement toutes les applications depuis une seule zone de la salle de commande. Cette console intégrée épurée est équipée d’un ou de deux écrans grand format 27” (60 cm dans sa diagonale) ainsi que d’une souris et d’un clavier. Elle vous permet de gérer plusieurs sources externes, de configurer les présentations des écrans et d’accéder aux applications disponibles. Ajoutez autant de consoles FlexSpot que nécessaire.
Des avantages sur le long terme
Le concept de mise à niveau et de développement a été intégré à l’infrastructure du système Azurion. Cette plateforme matérielle et logicielle standardisée offre un accès à une nouvelle génération de technologies et d’applications médicales connectées. Alors que de nouvelles contraintes apparaissent et que vos besoins évoluent, vous pouvez facilement intégrer des fonctionnalités supplémentaires et des applications d’autres constructeurs.
1. Les résultats sont propres à leur établissement d’obtention et peuvent différer des résultats réalisables dans d’autres établissements.
2. Systèmes de radiographie cardiovasculaire, IMV ServiceTrak 2018.
3. Sur la base de la comparaison entre les systèmes connectés à distance et les systèmes non connectés à distance. Échantillon de données de 2018 pour les systèmes Allura FD et Azurion (n=9955).
