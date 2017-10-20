De meilleures performances de services vous permettent de traiter davantage de patients

Le secteur de la santé actuel s’avère être un véritable défi. La dernière chose dont vous avez besoin est de vous soucier du bon fonctionnement des systèmes. Avec Philips, vos opérations sont protégées par les meilleures performances de techniciens de maintenance pour les systèmes d’imagerie, et ce pendant 5 années consécutives [2]. Les systèmes connectés à distance de Philips offrent 135 heures de disponibilité opérationnelle supplémentaires par an, ce qui vous permet de traiter davantage de patients [3].