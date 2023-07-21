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Azurion 7 B20/12

System für die bildgeführte Therapie​​ Biplanar

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Mit dem biplanaren Azurion 7 System mit frontalem 20"- (Diagonale: 50,8 cm) und lateralem 12"-Detektor (Diagonale: 30,5 cm) können Sie eine Vielzahl kardiologischer und vaskulärer Maßnahmen mit bemerkenswerter Präzision und Leichtigkeit durchführen. Diese fortschrittliche Plattform für die bildgeführte Therapie bietet Ihnen die Möglichkeit, Eingriffe auf einfache Weise und mit mehr Sicherheit durchzuführen. Mit ihrer einzigartigen Benutzererfahrung trägt sie dazu bei, die Leistungsfähigkeit Ihres Labors zu erhöhen und die medizinische Versorgung der Patient*innen zu verbessern. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.

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Eigenschaften
Klinische Anforderungen werden immer spezifischer. Für uns kein Problem.
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Unsere Clinical Suites wurden speziell für Ihre Anforderungen entwickelt und geben Ihnen gleichzeitig die Flexibilität, Prozeduren möglichst einfach und effizient durchzuführen. Wir bieten eine flexible Produktpalette an integrierten Technologien und Dienstleistungen zur Unterstützung verschiedenster interventioneller Prozeduren. Hierzu zählen auch Hybrid-OP-Lösungen, die eine innovative chirurgische Umgebung für die Durchführung der unterschiedlichsten offenen und minimal-invasiven Eingriffe schaffen.

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Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung video

Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung

Für schnelle und fundierte klinische Entscheidungen können Sie alle kompatiblen Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedienen. Dies unterstützt die klinische Entscheidungsfindung im Untersuchungsraum, sodass der sterile Bereich seltener verlassen werden muss. Dadurch sparen Sie Zeit und vermeiden Verzögerungen.

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Für schnelle und fundierte klinische Entscheidungen können Sie alle kompatiblen Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedienen. Dies unterstützt die klinische Entscheidungsfindung im Untersuchungsraum, sodass der sterile Bereich seltener verlassen werden muss. Dadurch sparen Sie Zeit und vermeiden Verzögerungen.

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Für schnelle und fundierte klinische Entscheidungen können Sie alle kompatiblen Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedienen. Dies unterstützt die klinische Entscheidungsfindung im Untersuchungsraum, sodass der sterile Bereich seltener verlassen werden muss. Dadurch sparen Sie Zeit und vermeiden Verzögerungen.
Flexibilität für komplexe Projektionen
Flexibilität für komplexe Projektionen video

Flexibilität für komplexe Projektionen

Das Design des einzigartigen deckenmontierten lateralen doppelten C-Bogens bietet eine herausragende Unterstützung und Flexibilität in der Positionierung bei komplexen Herz- oder Gefäßinterventionen. Selbst starke Schrägprojektionen (kranial/kaudal) stellen kein Problem dar. Beide C-Bögen können unabhängig voneinander positioniert werden und ermöglichen vollständigen Zugang zum Patienten sowie, für Anästhesie/Echokardiographie, seitlichen Zugang zum Kopf des Patienten.

Flexibilität für komplexe Projektionen

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Das Design des einzigartigen deckenmontierten lateralen doppelten C-Bogens bietet eine herausragende Unterstützung und Flexibilität in der Positionierung bei komplexen Herz- oder Gefäßinterventionen. Selbst starke Schrägprojektionen (kranial/kaudal) stellen kein Problem dar. Beide C-Bögen können unabhängig voneinander positioniert werden und ermöglichen vollständigen Zugang zum Patienten sowie, für Anästhesie/Echokardiographie, seitlichen Zugang zum Kopf des Patienten.

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Das Design des einzigartigen deckenmontierten lateralen doppelten C-Bogens bietet eine herausragende Unterstützung und Flexibilität in der Positionierung bei komplexen Herz- oder Gefäßinterventionen. Selbst starke Schrägprojektionen (kranial/kaudal) stellen kein Problem dar. Beide C-Bögen können unabhängig voneinander positioniert werden und ermöglichen vollständigen Zugang zum Patienten sowie, für Anästhesie/Echokardiographie, seitlichen Zugang zum Kopf des Patienten.
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Flexibilität für komplexe Projektionen

Das Design des einzigartigen deckenmontierten lateralen doppelten C-Bogens bietet eine herausragende Unterstützung und Flexibilität in der Positionierung bei komplexen Herz- oder Gefäßinterventionen. Selbst starke Schrägprojektionen (kranial/kaudal) stellen kein Problem dar. Beide C-Bögen können unabhängig voneinander positioniert werden und ermöglichen vollständigen Zugang zum Patienten sowie, für Anästhesie/Echokardiographie, seitlichen Zugang zum Kopf des Patienten.
Innovative Bildgebungsmöglichkeiten
Innovative Bildgebungsmöglichkeiten video

Innovative Bildgebungsmöglichkeiten

Entdecken Sie die Möglichkeiten zur optimierten Erkennung und Entscheidungsfindung bei anspruchsvollen Eingriffen mit dem Portfolio an innovativen Live Image Guidance Lösungen von Philips wie SmartCT Angio und vielen mehr. Alle Lösungen sind nahtlos in das Azurion 7 integriert, um Sie beim klinischen Arbeitsablauf zu unterstützen.

Innovative Bildgebungsmöglichkeiten

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Entdecken Sie die Möglichkeiten zur optimierten Erkennung und Entscheidungsfindung bei anspruchsvollen Eingriffen mit dem Portfolio an innovativen Live Image Guidance Lösungen von Philips wie SmartCT Angio und vielen mehr. Alle Lösungen sind nahtlos in das Azurion 7 integriert, um Sie beim klinischen Arbeitsablauf zu unterstützen.

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Bessere Sichtbarkeit
Bessere Sichtbarkeit

Bessere Sichtbarkeit

Profitieren Sie bei Ihren vaskulären Eingriffen mit dem 20"-Detektor (Diagonale: 50,8 cm) durch eine Kombination mit dem 12"-Detektor (Diagonale: 30,5 cm) auf dem lateralen Kanal von einer hervorragenden Bildqualität und einer umfangreichen Erfassung anatomischer Strukturen. Die resultierende Flexibilität bei der Projektionswahl ermöglicht es, den gesamten Koronarbaum in einer einzigen Ansicht darzustellen. Dank der modernen Philips Bildverarbeitungskette können Sie selbst feinste Details kleiner Gefäße außerordentlich deutlich erkennen.

Bessere Sichtbarkeit

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Profitieren Sie bei Ihren vaskulären Eingriffen mit dem 20"-Detektor (Diagonale: 50,8 cm) durch eine Kombination mit dem 12"-Detektor (Diagonale: 30,5 cm) auf dem lateralen Kanal von einer hervorragenden Bildqualität und einer umfangreichen Erfassung anatomischer Strukturen. Die resultierende Flexibilität bei der Projektionswahl ermöglicht es, den gesamten Koronarbaum in einer einzigen Ansicht darzustellen. Dank der modernen Philips Bildverarbeitungskette können Sie selbst feinste Details kleiner Gefäße außerordentlich deutlich erkennen.

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Profitieren Sie bei Ihren vaskulären Eingriffen mit dem 20"-Detektor (Diagonale: 50,8 cm) durch eine Kombination mit dem 12"-Detektor (Diagonale: 30,5 cm) auf dem lateralen Kanal von einer hervorragenden Bildqualität und einer umfangreichen Erfassung anatomischer Strukturen. Die resultierende Flexibilität bei der Projektionswahl ermöglicht es, den gesamten Koronarbaum in einer einzigen Ansicht darzustellen. Dank der modernen Philips Bildverarbeitungskette können Sie selbst feinste Details kleiner Gefäße außerordentlich deutlich erkennen.
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Profitieren Sie bei Ihren vaskulären Eingriffen mit dem 20"-Detektor (Diagonale: 50,8 cm) durch eine Kombination mit dem 12"-Detektor (Diagonale: 30,5 cm) auf dem lateralen Kanal von einer hervorragenden Bildqualität und einer umfangreichen Erfassung anatomischer Strukturen. Die resultierende Flexibilität bei der Projektionswahl ermöglicht es, den gesamten Koronarbaum in einer einzigen Ansicht darzustellen. Dank der modernen Philips Bildverarbeitungskette können Sie selbst feinste Details kleiner Gefäße außerordentlich deutlich erkennen.
Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität
Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität

Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität

Das Personal im Untersuchungs- bzw. im Kontrollraum kann mehrere Aktivitäten parallel und ohne Beeinflussung des Teams im jeweils anderen Raum ausführen. Schon während einer laufenden Durchleuchtung/Untersuchung können im Kontrollraum frühere Patientenbilder befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder die nächste Untersuchung vorbereitet werden.

Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität

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Das Personal im Untersuchungs- bzw. im Kontrollraum kann mehrere Aktivitäten parallel und ohne Beeinflussung des Teams im jeweils anderen Raum ausführen. Schon während einer laufenden Durchleuchtung/Untersuchung können im Kontrollraum frühere Patientenbilder befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder die nächste Untersuchung vorbereitet werden.

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Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten
Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten video

Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten

Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle. Diese integrierte Lösung umfasst einen oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale: 68,6 cm) und wird über eine gemeinsame Maus und Tastatur bedient. Von hier aus können Sie mehrere externe Quellen steuern, Bildschirmanordnungen im Kontroll- und im Untersuchungsraum einrichten und auf alle verfügbaren Anwendungen zugreifen. Bei Bedarf können Sie weitere FlexSpots ergänzen.

Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten

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Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle. Diese integrierte Lösung umfasst einen oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale: 68,6 cm) und wird über eine gemeinsame Maus und Tastatur bedient. Von hier aus können Sie mehrere externe Quellen steuern, Bildschirmanordnungen im Kontroll- und im Untersuchungsraum einrichten und auf alle verfügbaren Anwendungen zugreifen. Bei Bedarf können Sie weitere FlexSpots ergänzen.

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Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle. Diese integrierte Lösung umfasst einen oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale: 68,6 cm) und wird über eine gemeinsame Maus und Tastatur bedient. Von hier aus können Sie mehrere externe Quellen steuern, Bildschirmanordnungen im Kontroll- und im Untersuchungsraum einrichten und auf alle verfügbaren Anwendungen zugreifen. Bei Bedarf können Sie weitere FlexSpots ergänzen.
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Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten
Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten video

Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten

Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle. Diese integrierte Lösung umfasst einen oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale: 68,6 cm) und wird über eine gemeinsame Maus und Tastatur bedient. Von hier aus können Sie mehrere externe Quellen steuern, Bildschirmanordnungen im Kontroll- und im Untersuchungsraum einrichten und auf alle verfügbaren Anwendungen zugreifen. Bei Bedarf können Sie weitere FlexSpots ergänzen.
Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität
Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität

Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität

Die ClarityIQ-Technologie reduziert die Strahlenexposition von Patient*innen[1] und Personal[2] im Interventionslabor, indem sie branchenführende Bildqualität bei einem Bruchteil der Dosis bietet. Unsere einzigartige ClarityIQ-Technologie macht diesen Quantensprung bei der Dosisreduzierung möglich. Sie reduziert die Strahlendosis bei gleichbleibender Bildqualität[3].

Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität

Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität
Die ClarityIQ-Technologie reduziert die Strahlenexposition von Patient*innen[1] und Personal[2] im Interventionslabor, indem sie branchenführende Bildqualität bei einem Bruchteil der Dosis bietet. Unsere einzigartige ClarityIQ-Technologie macht diesen Quantensprung bei der Dosisreduzierung möglich. Sie reduziert die Strahlendosis bei gleichbleibender Bildqualität[3].

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Die ClarityIQ-Technologie reduziert die Strahlenexposition von Patient*innen[1] und Personal[2] im Interventionslabor, indem sie branchenführende Bildqualität bei einem Bruchteil der Dosis bietet. Unsere einzigartige ClarityIQ-Technologie macht diesen Quantensprung bei der Dosisreduzierung möglich. Sie reduziert die Strahlendosis bei gleichbleibender Bildqualität[3].
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Die Möglichkeit, einen Patienten mehr pro Tag zu behandeln
Die Möglichkeit, einen Patienten mehr pro Tag zu behandeln video

Die Möglichkeit, einen Patienten mehr pro Tag zu behandeln

Dies ist nur eine von vielen Verbesserungen der Laborleistung, die die Abteilung für interventionelle Gefäßchirurgie am St.-Antonius-Krankenhaus nach der Installation des Azurion Systems erzielte. Das St.-Antonius-Krankenhaus verzeichnete eine kürzere Patientenvorbereitungszeit (12%), Behandlungszeit (17%) und Nachbearbeitungszeit (28%). So kann pro Tag eine Person zusätzlich behandelt werden.[4]

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Dies ist nur eine von vielen Verbesserungen der Laborleistung, die die Abteilung für interventionelle Gefäßchirurgie am St.-Antonius-Krankenhaus nach der Installation des Azurion Systems erzielte. Das St.-Antonius-Krankenhaus verzeichnete eine kürzere Patientenvorbereitungszeit (12%), Behandlungszeit (17%) und Nachbearbeitungszeit (28%). So kann pro Tag eine Person zusätzlich behandelt werden.[4]

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Dies ist nur eine von vielen Verbesserungen der Laborleistung, die die Abteilung für interventionelle Gefäßchirurgie am St.-Antonius-Krankenhaus nach der Installation des Azurion Systems erzielte. Das St.-Antonius-Krankenhaus verzeichnete eine kürzere Patientenvorbereitungszeit (12%), Behandlungszeit (17%) und Nachbearbeitungszeit (28%). So kann pro Tag eine Person zusätzlich behandelt werden.[4]
Lebenslange Vorteile

Lebenslange Vorteile

Die Azurion Infrastruktur basiert auf dem Konzept der kontinuierlichen Aufrüstung und Erweiterung. Diese standardisierte Hardware- und Software-Plattform ermöglicht den Zugriff auf vernetzte medizinische Anwendungen und Technologien der nächsten Generation. Sobald sich Ihre Anforderungen ändern oder neue Anforderungen zu erfüllen sind, können Sie problemlos weitere Funktionen und Anwendungen anderer Anbieter integrieren.

Lebenslange Vorteile

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Lebenslange Vorteile

Die Azurion Infrastruktur basiert auf dem Konzept der kontinuierlichen Aufrüstung und Erweiterung. Diese standardisierte Hardware- und Software-Plattform ermöglicht den Zugriff auf vernetzte medizinische Anwendungen und Technologien der nächsten Generation. Sobald sich Ihre Anforderungen ändern oder neue Anforderungen zu erfüllen sind, können Sie problemlos weitere Funktionen und Anwendungen anderer Anbieter integrieren.
  • Klinische Anforderungen werden immer spezifischer. Für uns kein Problem.
  • Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
  • Flexibilität für komplexe Projektionen
  • Innovative Bildgebungsmöglichkeiten
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Klinische Anforderungen werden immer spezifischer. Für uns kein Problem.
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Unsere Clinical Suites wurden speziell für Ihre Anforderungen entwickelt und geben Ihnen gleichzeitig die Flexibilität, Prozeduren möglichst einfach und effizient durchzuführen. Wir bieten eine flexible Produktpalette an integrierten Technologien und Dienstleistungen zur Unterstützung verschiedenster interventioneller Prozeduren. Hierzu zählen auch Hybrid-OP-Lösungen, die eine innovative chirurgische Umgebung für die Durchführung der unterschiedlichsten offenen und minimal-invasiven Eingriffe schaffen.

Klinische Anforderungen werden immer spezifischer. Für uns kein Problem.

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Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
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Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung

Für schnelle und fundierte klinische Entscheidungen können Sie alle kompatiblen Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedienen. Dies unterstützt die klinische Entscheidungsfindung im Untersuchungsraum, sodass der sterile Bereich seltener verlassen werden muss. Dadurch sparen Sie Zeit und vermeiden Verzögerungen.

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Flexibilität für komplexe Projektionen
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Flexibilität für komplexe Projektionen

Das Design des einzigartigen deckenmontierten lateralen doppelten C-Bogens bietet eine herausragende Unterstützung und Flexibilität in der Positionierung bei komplexen Herz- oder Gefäßinterventionen. Selbst starke Schrägprojektionen (kranial/kaudal) stellen kein Problem dar. Beide C-Bögen können unabhängig voneinander positioniert werden und ermöglichen vollständigen Zugang zum Patienten sowie, für Anästhesie/Echokardiographie, seitlichen Zugang zum Kopf des Patienten.

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Das Design des einzigartigen deckenmontierten lateralen doppelten C-Bogens bietet eine herausragende Unterstützung und Flexibilität in der Positionierung bei komplexen Herz- oder Gefäßinterventionen. Selbst starke Schrägprojektionen (kranial/kaudal) stellen kein Problem dar. Beide C-Bögen können unabhängig voneinander positioniert werden und ermöglichen vollständigen Zugang zum Patienten sowie, für Anästhesie/Echokardiographie, seitlichen Zugang zum Kopf des Patienten.

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Das Design des einzigartigen deckenmontierten lateralen doppelten C-Bogens bietet eine herausragende Unterstützung und Flexibilität in der Positionierung bei komplexen Herz- oder Gefäßinterventionen. Selbst starke Schrägprojektionen (kranial/kaudal) stellen kein Problem dar. Beide C-Bögen können unabhängig voneinander positioniert werden und ermöglichen vollständigen Zugang zum Patienten sowie, für Anästhesie/Echokardiographie, seitlichen Zugang zum Kopf des Patienten.
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Innovative Bildgebungsmöglichkeiten
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Innovative Bildgebungsmöglichkeiten

Entdecken Sie die Möglichkeiten zur optimierten Erkennung und Entscheidungsfindung bei anspruchsvollen Eingriffen mit dem Portfolio an innovativen Live Image Guidance Lösungen von Philips wie SmartCT Angio und vielen mehr. Alle Lösungen sind nahtlos in das Azurion 7 integriert, um Sie beim klinischen Arbeitsablauf zu unterstützen.

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Bessere Sichtbarkeit
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Profitieren Sie bei Ihren vaskulären Eingriffen mit dem 20"-Detektor (Diagonale: 50,8 cm) durch eine Kombination mit dem 12"-Detektor (Diagonale: 30,5 cm) auf dem lateralen Kanal von einer hervorragenden Bildqualität und einer umfangreichen Erfassung anatomischer Strukturen. Die resultierende Flexibilität bei der Projektionswahl ermöglicht es, den gesamten Koronarbaum in einer einzigen Ansicht darzustellen. Dank der modernen Philips Bildverarbeitungskette können Sie selbst feinste Details kleiner Gefäße außerordentlich deutlich erkennen.

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Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität
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Das Personal im Untersuchungs- bzw. im Kontrollraum kann mehrere Aktivitäten parallel und ohne Beeinflussung des Teams im jeweils anderen Raum ausführen. Schon während einer laufenden Durchleuchtung/Untersuchung können im Kontrollraum frühere Patientenbilder befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder die nächste Untersuchung vorbereitet werden.

Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität

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Das Personal im Untersuchungs- bzw. im Kontrollraum kann mehrere Aktivitäten parallel und ohne Beeinflussung des Teams im jeweils anderen Raum ausführen. Schon während einer laufenden Durchleuchtung/Untersuchung können im Kontrollraum frühere Patientenbilder befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder die nächste Untersuchung vorbereitet werden.

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Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten
Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten video

Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten

Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle. Diese integrierte Lösung umfasst einen oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale: 68,6 cm) und wird über eine gemeinsame Maus und Tastatur bedient. Von hier aus können Sie mehrere externe Quellen steuern, Bildschirmanordnungen im Kontroll- und im Untersuchungsraum einrichten und auf alle verfügbaren Anwendungen zugreifen. Bei Bedarf können Sie weitere FlexSpots ergänzen.

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Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle. Diese integrierte Lösung umfasst einen oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale: 68,6 cm) und wird über eine gemeinsame Maus und Tastatur bedient. Von hier aus können Sie mehrere externe Quellen steuern, Bildschirmanordnungen im Kontroll- und im Untersuchungsraum einrichten und auf alle verfügbaren Anwendungen zugreifen. Bei Bedarf können Sie weitere FlexSpots ergänzen.

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Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle. Diese integrierte Lösung umfasst einen oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale: 68,6 cm) und wird über eine gemeinsame Maus und Tastatur bedient. Von hier aus können Sie mehrere externe Quellen steuern, Bildschirmanordnungen im Kontroll- und im Untersuchungsraum einrichten und auf alle verfügbaren Anwendungen zugreifen. Bei Bedarf können Sie weitere FlexSpots ergänzen.
Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität
Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität

Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität

Die ClarityIQ-Technologie reduziert die Strahlenexposition von Patient*innen[1] und Personal[2] im Interventionslabor, indem sie branchenführende Bildqualität bei einem Bruchteil der Dosis bietet. Unsere einzigartige ClarityIQ-Technologie macht diesen Quantensprung bei der Dosisreduzierung möglich. Sie reduziert die Strahlendosis bei gleichbleibender Bildqualität[3].

Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität

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Die ClarityIQ-Technologie reduziert die Strahlenexposition von Patient*innen[1] und Personal[2] im Interventionslabor, indem sie branchenführende Bildqualität bei einem Bruchteil der Dosis bietet. Unsere einzigartige ClarityIQ-Technologie macht diesen Quantensprung bei der Dosisreduzierung möglich. Sie reduziert die Strahlendosis bei gleichbleibender Bildqualität[3].

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Die ClarityIQ-Technologie reduziert die Strahlenexposition von Patient*innen[1] und Personal[2] im Interventionslabor, indem sie branchenführende Bildqualität bei einem Bruchteil der Dosis bietet. Unsere einzigartige ClarityIQ-Technologie macht diesen Quantensprung bei der Dosisreduzierung möglich. Sie reduziert die Strahlendosis bei gleichbleibender Bildqualität[3].
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Die ClarityIQ-Technologie reduziert die Strahlenexposition von Patient*innen[1] und Personal[2] im Interventionslabor, indem sie branchenführende Bildqualität bei einem Bruchteil der Dosis bietet. Unsere einzigartige ClarityIQ-Technologie macht diesen Quantensprung bei der Dosisreduzierung möglich. Sie reduziert die Strahlendosis bei gleichbleibender Bildqualität[3].
Die Möglichkeit, einen Patienten mehr pro Tag zu behandeln
Die Möglichkeit, einen Patienten mehr pro Tag zu behandeln video

Die Möglichkeit, einen Patienten mehr pro Tag zu behandeln

Dies ist nur eine von vielen Verbesserungen der Laborleistung, die die Abteilung für interventionelle Gefäßchirurgie am St.-Antonius-Krankenhaus nach der Installation des Azurion Systems erzielte. Das St.-Antonius-Krankenhaus verzeichnete eine kürzere Patientenvorbereitungszeit (12%), Behandlungszeit (17%) und Nachbearbeitungszeit (28%). So kann pro Tag eine Person zusätzlich behandelt werden.[4]

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Dies ist nur eine von vielen Verbesserungen der Laborleistung, die die Abteilung für interventionelle Gefäßchirurgie am St.-Antonius-Krankenhaus nach der Installation des Azurion Systems erzielte. Das St.-Antonius-Krankenhaus verzeichnete eine kürzere Patientenvorbereitungszeit (12%), Behandlungszeit (17%) und Nachbearbeitungszeit (28%). So kann pro Tag eine Person zusätzlich behandelt werden.[4]

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Dies ist nur eine von vielen Verbesserungen der Laborleistung, die die Abteilung für interventionelle Gefäßchirurgie am St.-Antonius-Krankenhaus nach der Installation des Azurion Systems erzielte. Das St.-Antonius-Krankenhaus verzeichnete eine kürzere Patientenvorbereitungszeit (12%), Behandlungszeit (17%) und Nachbearbeitungszeit (28%). So kann pro Tag eine Person zusätzlich behandelt werden.[4]
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Dies ist nur eine von vielen Verbesserungen der Laborleistung, die die Abteilung für interventionelle Gefäßchirurgie am St.-Antonius-Krankenhaus nach der Installation des Azurion Systems erzielte. Das St.-Antonius-Krankenhaus verzeichnete eine kürzere Patientenvorbereitungszeit (12%), Behandlungszeit (17%) und Nachbearbeitungszeit (28%). So kann pro Tag eine Person zusätzlich behandelt werden.[4]
Lebenslange Vorteile

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Die Azurion Infrastruktur basiert auf dem Konzept der kontinuierlichen Aufrüstung und Erweiterung. Diese standardisierte Hardware- und Software-Plattform ermöglicht den Zugriff auf vernetzte medizinische Anwendungen und Technologien der nächsten Generation. Sobald sich Ihre Anforderungen ändern oder neue Anforderungen zu erfüllen sind, können Sie problemlos weitere Funktionen und Anwendungen anderer Anbieter integrieren.

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Die Azurion Infrastruktur basiert auf dem Konzept der kontinuierlichen Aufrüstung und Erweiterung. Diese standardisierte Hardware- und Software-Plattform ermöglicht den Zugriff auf vernetzte medizinische Anwendungen und Technologien der nächsten Generation. Sobald sich Ihre Anforderungen ändern oder neue Anforderungen zu erfüllen sind, können Sie problemlos weitere Funktionen und Anwendungen anderer Anbieter integrieren.

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Die Azurion Infrastruktur basiert auf dem Konzept der kontinuierlichen Aufrüstung und Erweiterung. Diese standardisierte Hardware- und Software-Plattform ermöglicht den Zugriff auf vernetzte medizinische Anwendungen und Technologien der nächsten Generation. Sobald sich Ihre Anforderungen ändern oder neue Anforderungen zu erfüllen sind, können Sie problemlos weitere Funktionen und Anwendungen anderer Anbieter integrieren.

Dokumentation

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  • 1, In 39 Einzelvergleichsstudien wurde Philips ClarityIQ mit Reduktionen in der Strahlungsexposition der Patienten assoziiert.
  • 2. In 3 Einzelvergleichsstudien wurde ein Zusammenhang zwischen Philips ClarityIQ und einer Reduktion der Personal- oder Streustrahlenexposition [Dekker et al. (2013), van den Haak (2015)] oder der Streustrahlenexposition [van Strijen et al. (2015)] assoziiert.
  • 3. 8 Vergleichsstudien zeigten explizit eine gleichwertige Bildqualität. [Eloot et al. (2015), Kohlbrenner et al. (2015), Lauterbach et al. (2016), Schernthaner et al. (2015), Söderman et al., (2013), ten Cate (2015), van Strijen (2015), Wen (2015)].
  • 4, Dies ist ein spezifisches Ergebnis für diese Einrichtung. Erzielbare Ergebnisse in anderen Einrichtungen können abweichen.

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