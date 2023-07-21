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Mit dem biplanaren Azurion 7 System mit frontalem 20"- (Diagonale: 50,8 cm) und lateralem 12"-Detektor (Diagonale: 30,5 cm) können Sie eine Vielzahl kardiologischer und vaskulärer Maßnahmen mit bemerkenswerter Präzision und Leichtigkeit durchführen. Diese fortschrittliche Plattform für die bildgeführte Therapie bietet Ihnen die Möglichkeit, Eingriffe auf einfache Weise und mit mehr Sicherheit durchzuführen. Mit ihrer einzigartigen Benutzererfahrung trägt sie dazu bei, die Leistungsfähigkeit Ihres Labors zu erhöhen und die medizinische Versorgung der Patient*innen zu verbessern. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
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Klinische Anforderungen werden immer spezifischer. Für uns kein Problem.
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Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
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Flexibilität für komplexe Projektionen
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Innovative Bildgebungsmöglichkeiten
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Bessere Sichtbarkeit
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Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität
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Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten
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Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität
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Die Möglichkeit, einen Patienten mehr pro Tag zu behandeln
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Lebenslange Vorteile
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Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
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Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten
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Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität
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Die Möglichkeit, einen Patienten mehr pro Tag zu behandeln
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IntraSight ist eine Anwendungsplattform, in der durch das Zusammenspiel von Bildgebung, Physiologie, Koregistrierung* und Software koronare Herzkrankheiten und periphere arterielle Verschlusskrankheiten eindeutig identifiziert und besser abgestimmte Behandlungspläne erstellt werden können. IntraSight ist auf einer neuen Basisplattform aufgebaut, die darauf ausgelegt ist, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft die sich entwickelnden Anforderungen Ihres Labors zu erfüllen.
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Das Philips Azurion System mit SmartCT ermöglicht die einfache und zuverlässige Durchführung der verschiedensten routinemäßigen und komplexen interventionellen Verfahren bei höchster Anwenderfreundlichkeit. Fortschrittliche Funktionalität in Kombination mit einer innovativen Systemgeometrie unterstützen einen verbesserten Arbeitsablauf und helfen Ihnen dabei, die Leistungsfähigkeit Ihres Labors zu optimieren und Ihren Patient*innen eine erstklassige Versorgung zu bieten.
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EP navigator unterstützt die intuitive 3D-Katheterbildführung bei AF-Ablationsverfahren. Das Tool liefert ein detailliertes 3D-Bild der Anatomie, das präzise registriert und über ein 2D-Live-Durchleuchtungsbild gelegt werden kann, um komplexe Verfahren zu unterstützen.
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VesselNavigator ermöglicht die Wiederverwendung von dreidimensionalen Gefäßanatomiedaten aus bestehenden CTA- und MRA-Datensätzen als 3D-Roadmap-Überlagerung auf einem Echtzeit-Röntgenbild. Dank der hervorragenden Darstellung bietet VesselNavigator eine intuitive und kontinuierliche 3D-Roadmap, die Sie während des gesamten Verfahrens durch das Gefäßsystem führt.
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Aufgrund der ansteigenden Anzahl und der zunehmenden Komplexität von Verfahren in Ihrem Labor ist möglichst effizientes Arbeiten wichtiger als jemals zuvor. Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle. Teammitglieder können verschiedene Aufgaben separat ausführen, ohne einander zu unterbrechen, um Lücken zwischen den Fällen zu minimieren.
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Alle kompatiblen Anwendungen lassen sich über das TSM Pro bedienen, ganz ohne Kabelgewirr am Tisch. So haben Sie immer schnellen und einfachen Zugriff auf Physiologie-, IVUS-, Hämodynamik- und Bildgebungsparameter sowie interventionelle Tools.
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Machen Sie Transkatheter-Aortenklappen-Implantationen (TAVI) und andere anspruchsvollen Verfahren zur Behandlung organischer Herzkrankheiten zuverlässiger und einfacher. Das immersive Benutzererlebnis ist hochgradig automatisiert, um Planung, Implantatauswahl und Auswahl des Projektionswinkels zu vereinfachen. Während der Verfahren bietet HeartNavigator Live-Bildführung zur Unterstützung der Positionierung des Implantats.
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