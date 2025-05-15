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EP navigator

Katheternavigations-Tool für EP-Verfahren

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EP navigator unterstützt die intuitive 3D-Katheterbildführung bei AF-Ablationsverfahren. Das Tool liefert ein detailliertes 3D-Bild der Anatomie, das präzise registriert und über ein 2D-Live-Durchleuchtungsbild gelegt werden kann, um komplexe Verfahren zu unterstützen.

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Eigenschaften
Automatische Segmentierung 1
Automatische Segmentierung

Automatische Segmentierung

Das 3D-Volumen wird automatisch segmentiert, um das linke Atrium und die Pulmonalvenen anzuzeigen. Während der Segmentierung können Sie die Pulmonalvenen (PV) und das linke Atrium (LA) ausmessen.

Automatische Segmentierung

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In Mapping exportieren
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Der EP navigator registriert präzise das 3D-Volumen mit den Live-2D-Durchleuchtungsbildern. Das segmentierte Volumen kann auch in Standard-Mapping-Systeme exportiert werden, um die Dosis, die Mapping-Zeit und die Notwendigkeit einer erneuten Registrierung von Daten zu verwalten.

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Der EP navigator registriert präzise das 3D-Volumen mit den Live-2D-Durchleuchtungsbildern. Das segmentierte Volumen kann auch in Standard-Mapping-Systeme exportiert werden, um die Dosis, die Mapping-Zeit und die Notwendigkeit einer erneuten Registrierung von Daten zu verwalten.

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Verschiedene anatomische Schnittebenen anzeigen
Verschiedene anatomische Schnittebenen anzeigen

Verschiedene anatomische Schnittebenen anzeigen

Während der Live-Bildführung können Sie den Rotationsscan auf verschiedenen anatomischen Schnittebenen anzeigen, um einen sofortigen Referenzpunkt zu erhalten. Zur besseren Entscheidungsfindung kann das 3D-Volumen auch mit einem Umriss um kritische Strukturen herum angezeigt werden.

Verschiedene anatomische Schnittebenen anzeigen

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Während der Live-Bildführung können Sie den Rotationsscan auf verschiedenen anatomischen Schnittebenen anzeigen, um einen sofortigen Referenzpunkt zu erhalten. Zur besseren Entscheidungsfindung kann das 3D-Volumen auch mit einem Umriss um kritische Strukturen herum angezeigt werden.

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Während der Live-Bildführung können Sie den Rotationsscan auf verschiedenen anatomischen Schnittebenen anzeigen, um einen sofortigen Referenzpunkt zu erhalten. Zur besseren Entscheidungsfindung kann das 3D-Volumen auch mit einem Umriss um kritische Strukturen herum angezeigt werden.
EP navigator
EP navigator und kürzerer 3D-Rotationsscan

EP navigator und kürzerer 3D-Rotationsscan

Mit dem EP navigator können kürzere 3D-Winkel-Rotationsscans auf dem Allura Röntgensystem durchgeführt werden. Zur Planung eines optimalen therapeutischen Ansatzes können Sie ein optimales 3D-Bild der Herzstrukturen zum genauen Zeitpunkt des Eingriffes* erstellen.

EP navigator und kürzerer 3D-Rotationsscan

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Mit dem EP navigator können kürzere 3D-Winkel-Rotationsscans auf dem Allura Röntgensystem durchgeführt werden. Zur Planung eines optimalen therapeutischen Ansatzes können Sie ein optimales 3D-Bild der Herzstrukturen zum genauen Zeitpunkt des Eingriffes* erstellen.

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Mit dem EP navigator können kürzere 3D-Winkel-Rotationsscans auf dem Allura Röntgensystem durchgeführt werden. Zur Planung eines optimalen therapeutischen Ansatzes können Sie ein optimales 3D-Bild der Herzstrukturen zum genauen Zeitpunkt des Eingriffes* erstellen.
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EP navigator
EP navigator und kürzerer 3D-Rotationsscan

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Mit dem EP navigator können kürzere 3D-Winkel-Rotationsscans auf dem Allura Röntgensystem durchgeführt werden. Zur Planung eines optimalen therapeutischen Ansatzes können Sie ein optimales 3D-Bild der Herzstrukturen zum genauen Zeitpunkt des Eingriffes* erstellen.
Point Tagging
Point Tagging

Point Tagging

In Kombination mit der 3D-Überlagerung bietet EP navigator die Funktion Point Tagging zur Markierung von Ablationspunkten. Diese Funktion kann in Kombination mit allen Kathetern angewendet werden.

Point Tagging

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In Kombination mit der 3D-Überlagerung bietet EP navigator die Funktion Point Tagging zur Markierung von Ablationspunkten. Diese Funktion kann in Kombination mit allen Kathetern angewendet werden.

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In Kombination mit der 3D-Überlagerung bietet EP navigator die Funktion Point Tagging zur Markierung von Ablationspunkten. Diese Funktion kann in Kombination mit allen Kathetern angewendet werden.
EndoView
EndoView

EndoView

EndoView ermöglicht Elektrophysiolog*innen ein Blick in die 3D-Strukturen, um somit die posteriore Seite der Vorhofwand sowie die Ostia der Pulmonalvenen, den Grat und andere Herzmerkmale anzuzeigen.

EndoView

EndoView
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Automatische Segmentierung

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Das 3D-Volumen wird automatisch segmentiert, um das linke Atrium und die Pulmonalvenen anzuzeigen. Während der Segmentierung können Sie die Pulmonalvenen (PV) und das linke Atrium (LA) ausmessen.

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Verschiedene anatomische Schnittebenen anzeigen
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EP navigator und kürzerer 3D-Rotationsscan

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Mit dem EP navigator können kürzere 3D-Winkel-Rotationsscans auf dem Allura Röntgensystem durchgeführt werden. Zur Planung eines optimalen therapeutischen Ansatzes können Sie ein optimales 3D-Bild der Herzstrukturen zum genauen Zeitpunkt des Eingriffes* erstellen.

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EndoView
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EndoView ermöglicht Elektrophysiolog*innen ein Blick in die 3D-Strukturen, um somit die posteriore Seite der Vorhofwand sowie die Ostia der Pulmonalvenen, den Grat und andere Herzmerkmale anzuzeigen.

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Dokumentation

Broschüre (2)

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  • Orlov MV. How to perform and interpret rotational angiography in the electrophysiology laboratory. Heart Rhythm. 2009;6:1830-6.

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