Machen Sie Transkatheter-Aortenklappen-Implantationen (TAVI) und andere anspruchsvollen Verfahren zur Behandlung organischer Herzkrankheiten zuverlässiger und einfacher. Das immersive Benutzererlebnis ist hochgradig automatisiert, um Planung, Implantatauswahl und Auswahl des Projektionswinkels zu vereinfachen. Während der Verfahren bietet HeartNavigator Live-Bildführung zur Unterstützung der Positionierung des Implantats.
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Zeitersparnis dank automatischer Segmentierung
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Automatische Orientierungspunkte
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Automatische Messungen für eine optimierte Planung
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Darstellung von Kalzifizierungen zur Vermeidung potenzieller Komplikationen
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Automatische Ansichtsplanung hilft bei der Positionierung
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Integrierte Live-Bildführung für präzise Navigation
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Zeitersparnis dank automatischer Segmentierung
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Automatische Orientierungspunkte
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Automatische Messungen für eine optimierte Planung
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Darstellung von Kalzifizierungen zur Vermeidung potenzieller Komplikationen
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Automatische Ansichtsplanung hilft bei der Positionierung
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Integrierte Live-Bildführung für präzise Navigation
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Erleben Sie die leistungsstarken kardiologischen und vaskulären Interventionen mit der Azurion 7 Serie mit 12″-Flachdetektor (Diagonale: 30,5 cm). Diese innovative Lösung für die bildgeführte Therapie wurde entwickelt, um Ihnen effizientere Arbeitsabläufe und eine hervorragende Patientenversorgung zu ermöglichen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
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Erleben Sie die leistungsstarken kardiologischen und vaskulären Interventionen mit der Azurion 7 Serie mit 20"-Flachdetektor (Diagonale: 50,8 cm). Diese innovative Lösung für die bildgeführte Therapie wurde entwickelt, um Ihnen effizientere Arbeitsabläufe und eine hervorragende Patientenversorgung zu ermöglichen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
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SmartFusion sorgt für einen besseren Einblick und hohe Sicherheit bei Diagnose und Behandlung; EchoNavigator verknüpft Live-3D-TEE und Echtzeit-Radiographie, damit Implantate in 3D dargestellt und dadurch intuitiv in kürzerer Zeit eingebracht werden kann.
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