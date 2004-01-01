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Améliorez la confiance et la facilité d’utilisation lors du remplacement valvulaire aortique percutané (TAVI) et d’autres procédures techniquement difficiles associées à une cardiopathie structurelle. L’expérience utilisateur immersive est hautement automatisée pour simplifier la planification, ainsi que la sélection du dispositif et de l’angle d’incidence. Pendant les procédures, cet outil fournit une imagerie guidée en temps réel pour faciliter le positionnement du dispositif.
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Un gain de temps grâce à la segmentation automatique
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Des repères automatiques pour rester sur la bonne voie
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Les mesures automatiques peuvent vous aider à simplifier votre planification
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La visualisation des calcifications pour éviter les complications potentielles
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La planification automatique des vues pour faciliter le positionnement
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L’imagerie guidée en temps réel intégrée pour une navigation précise
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Un gain de temps grâce à la segmentation automatique
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Des repères automatiques pour rester sur la bonne voie
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Des repères automatiques pour rester sur la bonne voie
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Les mesures automatiques peuvent vous aider à simplifier votre planification
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Les mesures automatiques peuvent vous aider à simplifier votre planification
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La visualisation des calcifications pour éviter les complications potentielles
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La planification automatique des vues pour faciliter le positionnement
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L’imagerie guidée en temps réel intégrée pour une navigation précise
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Découvrez un nouveau monde de performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées sur la série Azurion 7 avec capteur plan 12”. Cette solution de radiologie interventionnelle de pointe permet d’offrir une prise en charge de haute qualité à vos patients et d’améliorer votre efficacité opérationnelle en associant excellence clinique et innovation des processus. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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Découvrez un nouveau monde de performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées sur la série Azurion 7 avec capteur plan 20”. Cette solution de radiologie interventionnelle de pointe permet d’offrir une prise en charge de haute qualité à vos patients et d’améliorer votre efficacité opérationnelle en associant excellence clinique et innovation des processus. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
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SmartFusion vous apporte plus de précision et de fiabilité afin de mieux identifier et traiter le problème. En fusionnant automatiquement les images ETO 3D et les images à rayons X en temps réel, EchoNavigator assure un guidage intuitif et plus rapide de vos instruments dans l’espace 3D.
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