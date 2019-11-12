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Touch screen module pro

Intuitives Touchscreen-Modul zur Systembedienung am Tisch

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Alle kompatiblen Anwendungen lassen sich über das TSM Pro bedienen, ganz ohne Kabelgewirr am Tisch. So haben Sie immer schnellen und einfachen Zugriff auf Physiologie-, IVUS-, Hämodynamik- und Bildgebungsparameter sowie interventionelle Tools.

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Eigenschaften
Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung video

Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung

Für schnelle und fundierte klinische Entscheidungen können Sie alle kompatiblen Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedienen. So können Sie in sterilen Umgebungen fundiert und gezielt das weitere Vorgehen planen, Zeit sparen und dadurch Verzögerungen vermeiden.

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Für schnelle und fundierte klinische Entscheidungen können Sie alle kompatiblen Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedienen. So können Sie in sterilen Umgebungen fundiert und gezielt das weitere Vorgehen planen, Zeit sparen und dadurch Verzögerungen vermeiden.
Bequeme Markierung relevanter Details auf 2D-Bildern
Bequeme Markierung relevanter Details auf 2D-Bildern video

Bequeme Markierung relevanter Details auf 2D-Bildern

Mit dem digitalen Marker-Tool können Sie einen relevanten Teil des Untersuchungsbereichs markieren, der während der Durchleuchtung und Belichtung sichtbar bleibt und Ihnen damit während des Eingriffs eine Bildführung gibt. Das Werkzeug passt sich automatisch an, wenn Vergrößerung, Zoom, SID oder Detektorformat verändert werden. Diese Markierungen werden auf den Durchleuchtungs- und Referenzbildern deutlich erkennbar angezeigt und mit dem Bild mitskaliert und -geschwenkt, wenn Sie die Ansicht ändern – eine nützliche Funktion, um beispielsweise Bifurkationen, Seitenverzweigungen und andere bedeutsame Details hervorzuheben. Eine separate Markierungsanwendung wird dank des Marker-Tools nicht mehr benötigt.

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Mit dem digitalen Marker-Tool können Sie einen relevanten Teil des Untersuchungsbereichs markieren, der während der Durchleuchtung und Belichtung sichtbar bleibt und Ihnen damit während des Eingriffs eine Bildführung gibt. Das Werkzeug passt sich automatisch an, wenn Vergrößerung, Zoom, SID oder Detektorformat verändert werden. Diese Markierungen werden auf den Durchleuchtungs- und Referenzbildern deutlich erkennbar angezeigt und mit dem Bild mitskaliert und -geschwenkt, wenn Sie die Ansicht ändern – eine nützliche Funktion, um beispielsweise Bifurkationen, Seitenverzweigungen und andere bedeutsame Details hervorzuheben. Eine separate Markierungsanwendung wird dank des Marker-Tools nicht mehr benötigt.

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Mit dem digitalen Marker-Tool können Sie einen relevanten Teil des Untersuchungsbereichs markieren, der während der Durchleuchtung und Belichtung sichtbar bleibt und Ihnen damit während des Eingriffs eine Bildführung gibt. Das Werkzeug passt sich automatisch an, wenn Vergrößerung, Zoom, SID oder Detektorformat verändert werden. Diese Markierungen werden auf den Durchleuchtungs- und Referenzbildern deutlich erkennbar angezeigt und mit dem Bild mitskaliert und -geschwenkt, wenn Sie die Ansicht ändern – eine nützliche Funktion, um beispielsweise Bifurkationen, Seitenverzweigungen und andere bedeutsame Details hervorzuheben. Eine separate Markierungsanwendung wird dank des Marker-Tools nicht mehr benötigt.
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Mit dem digitalen Marker-Tool können Sie einen relevanten Teil des Untersuchungsbereichs markieren, der während der Durchleuchtung und Belichtung sichtbar bleibt und Ihnen damit während des Eingriffs eine Bildführung gibt. Das Werkzeug passt sich automatisch an, wenn Vergrößerung, Zoom, SID oder Detektorformat verändert werden. Diese Markierungen werden auf den Durchleuchtungs- und Referenzbildern deutlich erkennbar angezeigt und mit dem Bild mitskaliert und -geschwenkt, wenn Sie die Ansicht ändern – eine nützliche Funktion, um beispielsweise Bifurkationen, Seitenverzweigungen und andere bedeutsame Details hervorzuheben. Eine separate Markierungsanwendung wird dank des Marker-Tools nicht mehr benötigt.
Einfache Zwei-Punkt-Messungen am Bildschirm
Einfache Zwei-Punkt-Messungen am Bildschirm video

Einfache Zwei-Punkt-Messungen am Bildschirm

Mit der Zwei-Punkt-Messung messen Sie am Touchscreen schnell Abstände auf einem 2D-Bild. 88% sind der Meinung, dass sie sich stärker auf ihre Patient*innen konzentrieren können – dank der vollständigen tischseitigen Steuerung mit dem Touchscreen-Modul.

Einfache Zwei-Punkt-Messungen am Bildschirm

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Mit der Zwei-Punkt-Messung messen Sie am Touchscreen schnell Abstände auf einem 2D-Bild. 88% sind der Meinung, dass sie sich stärker auf ihre Patient*innen konzentrieren können – dank der vollständigen tischseitigen Steuerung mit dem Touchscreen-Modul.

Einfache Zwei-Punkt-Messungen am Bildschirm

Mit der Zwei-Punkt-Messung messen Sie am Touchscreen schnell Abstände auf einem 2D-Bild. 88% sind der Meinung, dass sie sich stärker auf ihre Patient*innen konzentrieren können – dank der vollständigen tischseitigen Steuerung mit dem Touchscreen-Modul.
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Mit der Zwei-Punkt-Messung messen Sie am Touchscreen schnell Abstände auf einem 2D-Bild. 88% sind der Meinung, dass sie sich stärker auf ihre Patient*innen konzentrieren können – dank der vollständigen tischseitigen Steuerung mit dem Touchscreen-Modul.
Fördert effektive Teamarbeit
Fördert effektive Teamarbeit

Fördert effektive Teamarbeit

Zur Förderung von effektiver Teamarbeit beschleunigt paralleles Arbeiten den Raumdurchsatz, reduziert die Verfahrensdauer und verbessert so die Laboreffizienz. Sie können alle Röntgeneinstellungen problemlos ändern, das klinische Bild einblenden und Bilder zur Prüfung und Nachverarbeitung auswählen – alles so bedienerfreundlich wie auf einem Tablet. Ebenso lassen sich Systempositionen ganz leicht speichern und abrufen.

Fördert effektive Teamarbeit

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Zur Förderung von effektiver Teamarbeit beschleunigt paralleles Arbeiten den Raumdurchsatz, reduziert die Verfahrensdauer und verbessert so die Laboreffizienz. Sie können alle Röntgeneinstellungen problemlos ändern, das klinische Bild einblenden und Bilder zur Prüfung und Nachverarbeitung auswählen – alles so bedienerfreundlich wie auf einem Tablet. Ebenso lassen sich Systempositionen ganz leicht speichern und abrufen.

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Zur Förderung von effektiver Teamarbeit beschleunigt paralleles Arbeiten den Raumdurchsatz, reduziert die Verfahrensdauer und verbessert so die Laboreffizienz. Sie können alle Röntgeneinstellungen problemlos ändern, das klinische Bild einblenden und Bilder zur Prüfung und Nachverarbeitung auswählen – alles so bedienerfreundlich wie auf einem Tablet. Ebenso lassen sich Systempositionen ganz leicht speichern und abrufen.
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Fördert effektive Teamarbeit
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Zur Förderung von effektiver Teamarbeit beschleunigt paralleles Arbeiten den Raumdurchsatz, reduziert die Verfahrensdauer und verbessert so die Laboreffizienz. Sie können alle Röntgeneinstellungen problemlos ändern, das klinische Bild einblenden und Bilder zur Prüfung und Nachverarbeitung auswählen – alles so bedienerfreundlich wie auf einem Tablet. Ebenso lassen sich Systempositionen ganz leicht speichern und abrufen.
Eindeutige Kommunikation
Eindeutige Kommunikation

Eindeutige Kommunikation

Auf dem Live-Bild im Untersuchungs- und im Kontrollraum kann ein großer Mauszeiger genutzt werden, der die Kommunikation zwischen Untersuchungs- und Kontrollraum unterstützt und unmissverständlich macht. Wenn größere Teams im Untersuchungsraum anwesend sind, erleichtert dies die Kommunikation und die Konzentration auf den Eingriff.

Eindeutige Kommunikation

Eindeutige Kommunikation
Auf dem Live-Bild im Untersuchungs- und im Kontrollraum kann ein großer Mauszeiger genutzt werden, der die Kommunikation zwischen Untersuchungs- und Kontrollraum unterstützt und unmissverständlich macht. Wenn größere Teams im Untersuchungsraum anwesend sind, erleichtert dies die Kommunikation und die Konzentration auf den Eingriff.

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Auf dem Live-Bild im Untersuchungs- und im Kontrollraum kann ein großer Mauszeiger genutzt werden, der die Kommunikation zwischen Untersuchungs- und Kontrollraum unterstützt und unmissverständlich macht. Wenn größere Teams im Untersuchungsraum anwesend sind, erleichtert dies die Kommunikation und die Konzentration auf den Eingriff.
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Auf dem Live-Bild im Untersuchungs- und im Kontrollraum kann ein großer Mauszeiger genutzt werden, der die Kommunikation zwischen Untersuchungs- und Kontrollraum unterstützt und unmissverständlich macht. Wenn größere Teams im Untersuchungsraum anwesend sind, erleichtert dies die Kommunikation und die Konzentration auf den Eingriff.
Klare visuelle Hinweise
Klare visuelle Hinweise

Klare visuelle Hinweise

Die neue Benutzeroberfläche mit schwarzem Hintergrund macht die Befundung von klinischen Bildern angenehmer. Für noch mehr Komfort werden zudem aktive Anwendungen und Verfahrensschritte hervorgehoben.

Klare visuelle Hinweise

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Die neue Benutzeroberfläche mit schwarzem Hintergrund macht die Befundung von klinischen Bildern angenehmer. Für noch mehr Komfort werden zudem aktive Anwendungen und Verfahrensschritte hervorgehoben.

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Die neue Benutzeroberfläche mit schwarzem Hintergrund macht die Befundung von klinischen Bildern angenehmer. Für noch mehr Komfort werden zudem aktive Anwendungen und Verfahrensschritte hervorgehoben.
Flexible Positionierung
Flexible Positionierung

Flexible Positionierung

Das erweiterte Touchscreen-Modul Pro kann je nach Art des Eingriffs und Arbeitsweise seitlich am Tisch, am Ende des Tisches oder im Kontrollraum positioniert werden. Dabei können an Ihr Azurion System bis zu drei Touchscreen-Module angeschlossen werden. 

Flexible Positionierung

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Das erweiterte Touchscreen-Modul Pro kann je nach Art des Eingriffs und Arbeitsweise seitlich am Tisch, am Ende des Tisches oder im Kontrollraum positioniert werden. Dabei können an Ihr Azurion System bis zu drei Touchscreen-Module angeschlossen werden. 

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Das erweiterte Touchscreen-Modul Pro kann je nach Art des Eingriffs und Arbeitsweise seitlich am Tisch, am Ende des Tisches oder im Kontrollraum positioniert werden. Dabei können an Ihr Azurion System bis zu drei Touchscreen-Module angeschlossen werden. 
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Das erweiterte Touchscreen-Modul Pro kann je nach Art des Eingriffs und Arbeitsweise seitlich am Tisch, am Ende des Tisches oder im Kontrollraum positioniert werden. Dabei können an Ihr Azurion System bis zu drei Touchscreen-Module angeschlossen werden. 
Kompatibilität mit Fremdsystemen
Kompatibilität mit Fremdsystemen

Kompatibilität mit Fremdsystemen

Für mehr Effizienz und Zeitersparnis lassen sich auch Anwendungen anderer Anbieter über das erweiterte Touchscreen-Modul Pro leicht integrieren. So können Sie nicht nur Dateien vom PACS abrufen, sondern auch Peripheriegeräte wie digitale IVUS-Systeme, interventionelle Tools und Analyseprogramme bedienen. Mit maximal zwei Benutzerinteraktionen wechseln Sie zwischen angeschlossenen Drittanbieter-Modalitäten. Bei Verbindung mit dem Netzwerk werden kompatible mobile oder integrierte Drittanbieter-Modalitäten automatisch auf dem TSM angezeigt.

Kompatibilität mit Fremdsystemen

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Für mehr Effizienz und Zeitersparnis lassen sich auch Anwendungen anderer Anbieter über das erweiterte Touchscreen-Modul Pro leicht integrieren. So können Sie nicht nur Dateien vom PACS abrufen, sondern auch Peripheriegeräte wie digitale IVUS-Systeme, interventionelle Tools und Analyseprogramme bedienen. Mit maximal zwei Benutzerinteraktionen wechseln Sie zwischen angeschlossenen Drittanbieter-Modalitäten. Bei Verbindung mit dem Netzwerk werden kompatible mobile oder integrierte Drittanbieter-Modalitäten automatisch auf dem TSM angezeigt.

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Für mehr Effizienz und Zeitersparnis lassen sich auch Anwendungen anderer Anbieter über das erweiterte Touchscreen-Modul Pro leicht integrieren. So können Sie nicht nur Dateien vom PACS abrufen, sondern auch Peripheriegeräte wie digitale IVUS-Systeme, interventionelle Tools und Analyseprogramme bedienen. Mit maximal zwei Benutzerinteraktionen wechseln Sie zwischen angeschlossenen Drittanbieter-Modalitäten. Bei Verbindung mit dem Netzwerk werden kompatible mobile oder integrierte Drittanbieter-Modalitäten automatisch auf dem TSM angezeigt.
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Kompatibilität mit Fremdsystemen
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Für mehr Effizienz und Zeitersparnis lassen sich auch Anwendungen anderer Anbieter über das erweiterte Touchscreen-Modul Pro leicht integrieren. So können Sie nicht nur Dateien vom PACS abrufen, sondern auch Peripheriegeräte wie digitale IVUS-Systeme, interventionelle Tools und Analyseprogramme bedienen. Mit maximal zwei Benutzerinteraktionen wechseln Sie zwischen angeschlossenen Drittanbieter-Modalitäten. Bei Verbindung mit dem Netzwerk werden kompatible mobile oder integrierte Drittanbieter-Modalitäten automatisch auf dem TSM angezeigt.
Bessere Detailsichtbarkeit

Bessere Detailsichtbarkeit

Zur Erleichterung der Navigation können Sie das Röntgen- und/oder Roadmap-Bild per Fingersteuerung um 200% vergrößern. Dank der DualFluoro Option wird das vergrößerte Bild während des gesamten Eingriffs auf dem Bildschirm angezeigt.

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  • Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
  • Bequeme Markierung relevanter Details auf 2D-Bildern
  • Einfache Zwei-Punkt-Messungen am Bildschirm
  • Fördert effektive Teamarbeit
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Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
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Für schnelle und fundierte klinische Entscheidungen können Sie alle kompatiblen Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedienen. So können Sie in sterilen Umgebungen fundiert und gezielt das weitere Vorgehen planen, Zeit sparen und dadurch Verzögerungen vermeiden.

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Für schnelle und fundierte klinische Entscheidungen können Sie alle kompatiblen Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedienen. So können Sie in sterilen Umgebungen fundiert und gezielt das weitere Vorgehen planen, Zeit sparen und dadurch Verzögerungen vermeiden.
Bequeme Markierung relevanter Details auf 2D-Bildern
Bequeme Markierung relevanter Details auf 2D-Bildern video

Bequeme Markierung relevanter Details auf 2D-Bildern

Mit dem digitalen Marker-Tool können Sie einen relevanten Teil des Untersuchungsbereichs markieren, der während der Durchleuchtung und Belichtung sichtbar bleibt und Ihnen damit während des Eingriffs eine Bildführung gibt. Das Werkzeug passt sich automatisch an, wenn Vergrößerung, Zoom, SID oder Detektorformat verändert werden. Diese Markierungen werden auf den Durchleuchtungs- und Referenzbildern deutlich erkennbar angezeigt und mit dem Bild mitskaliert und -geschwenkt, wenn Sie die Ansicht ändern – eine nützliche Funktion, um beispielsweise Bifurkationen, Seitenverzweigungen und andere bedeutsame Details hervorzuheben. Eine separate Markierungsanwendung wird dank des Marker-Tools nicht mehr benötigt.

Bequeme Markierung relevanter Details auf 2D-Bildern

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Mit dem digitalen Marker-Tool können Sie einen relevanten Teil des Untersuchungsbereichs markieren, der während der Durchleuchtung und Belichtung sichtbar bleibt und Ihnen damit während des Eingriffs eine Bildführung gibt. Das Werkzeug passt sich automatisch an, wenn Vergrößerung, Zoom, SID oder Detektorformat verändert werden. Diese Markierungen werden auf den Durchleuchtungs- und Referenzbildern deutlich erkennbar angezeigt und mit dem Bild mitskaliert und -geschwenkt, wenn Sie die Ansicht ändern – eine nützliche Funktion, um beispielsweise Bifurkationen, Seitenverzweigungen und andere bedeutsame Details hervorzuheben. Eine separate Markierungsanwendung wird dank des Marker-Tools nicht mehr benötigt.

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Mit dem digitalen Marker-Tool können Sie einen relevanten Teil des Untersuchungsbereichs markieren, der während der Durchleuchtung und Belichtung sichtbar bleibt und Ihnen damit während des Eingriffs eine Bildführung gibt. Das Werkzeug passt sich automatisch an, wenn Vergrößerung, Zoom, SID oder Detektorformat verändert werden. Diese Markierungen werden auf den Durchleuchtungs- und Referenzbildern deutlich erkennbar angezeigt und mit dem Bild mitskaliert und -geschwenkt, wenn Sie die Ansicht ändern – eine nützliche Funktion, um beispielsweise Bifurkationen, Seitenverzweigungen und andere bedeutsame Details hervorzuheben. Eine separate Markierungsanwendung wird dank des Marker-Tools nicht mehr benötigt.
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Mit dem digitalen Marker-Tool können Sie einen relevanten Teil des Untersuchungsbereichs markieren, der während der Durchleuchtung und Belichtung sichtbar bleibt und Ihnen damit während des Eingriffs eine Bildführung gibt. Das Werkzeug passt sich automatisch an, wenn Vergrößerung, Zoom, SID oder Detektorformat verändert werden. Diese Markierungen werden auf den Durchleuchtungs- und Referenzbildern deutlich erkennbar angezeigt und mit dem Bild mitskaliert und -geschwenkt, wenn Sie die Ansicht ändern – eine nützliche Funktion, um beispielsweise Bifurkationen, Seitenverzweigungen und andere bedeutsame Details hervorzuheben. Eine separate Markierungsanwendung wird dank des Marker-Tools nicht mehr benötigt.
Einfache Zwei-Punkt-Messungen am Bildschirm
Einfache Zwei-Punkt-Messungen am Bildschirm video

Einfache Zwei-Punkt-Messungen am Bildschirm

Mit der Zwei-Punkt-Messung messen Sie am Touchscreen schnell Abstände auf einem 2D-Bild. 88% sind der Meinung, dass sie sich stärker auf ihre Patient*innen konzentrieren können – dank der vollständigen tischseitigen Steuerung mit dem Touchscreen-Modul.

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Mit der Zwei-Punkt-Messung messen Sie am Touchscreen schnell Abstände auf einem 2D-Bild. 88% sind der Meinung, dass sie sich stärker auf ihre Patient*innen konzentrieren können – dank der vollständigen tischseitigen Steuerung mit dem Touchscreen-Modul.

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Mit der Zwei-Punkt-Messung messen Sie am Touchscreen schnell Abstände auf einem 2D-Bild. 88% sind der Meinung, dass sie sich stärker auf ihre Patient*innen konzentrieren können – dank der vollständigen tischseitigen Steuerung mit dem Touchscreen-Modul.
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Einfache Zwei-Punkt-Messungen am Bildschirm
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Mit der Zwei-Punkt-Messung messen Sie am Touchscreen schnell Abstände auf einem 2D-Bild. 88% sind der Meinung, dass sie sich stärker auf ihre Patient*innen konzentrieren können – dank der vollständigen tischseitigen Steuerung mit dem Touchscreen-Modul.
Fördert effektive Teamarbeit
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Fördert effektive Teamarbeit

Zur Förderung von effektiver Teamarbeit beschleunigt paralleles Arbeiten den Raumdurchsatz, reduziert die Verfahrensdauer und verbessert so die Laboreffizienz. Sie können alle Röntgeneinstellungen problemlos ändern, das klinische Bild einblenden und Bilder zur Prüfung und Nachverarbeitung auswählen – alles so bedienerfreundlich wie auf einem Tablet. Ebenso lassen sich Systempositionen ganz leicht speichern und abrufen.

Fördert effektive Teamarbeit

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Zur Förderung von effektiver Teamarbeit beschleunigt paralleles Arbeiten den Raumdurchsatz, reduziert die Verfahrensdauer und verbessert so die Laboreffizienz. Sie können alle Röntgeneinstellungen problemlos ändern, das klinische Bild einblenden und Bilder zur Prüfung und Nachverarbeitung auswählen – alles so bedienerfreundlich wie auf einem Tablet. Ebenso lassen sich Systempositionen ganz leicht speichern und abrufen.

Fördert effektive Teamarbeit

Zur Förderung von effektiver Teamarbeit beschleunigt paralleles Arbeiten den Raumdurchsatz, reduziert die Verfahrensdauer und verbessert so die Laboreffizienz. Sie können alle Röntgeneinstellungen problemlos ändern, das klinische Bild einblenden und Bilder zur Prüfung und Nachverarbeitung auswählen – alles so bedienerfreundlich wie auf einem Tablet. Ebenso lassen sich Systempositionen ganz leicht speichern und abrufen.
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Zur Förderung von effektiver Teamarbeit beschleunigt paralleles Arbeiten den Raumdurchsatz, reduziert die Verfahrensdauer und verbessert so die Laboreffizienz. Sie können alle Röntgeneinstellungen problemlos ändern, das klinische Bild einblenden und Bilder zur Prüfung und Nachverarbeitung auswählen – alles so bedienerfreundlich wie auf einem Tablet. Ebenso lassen sich Systempositionen ganz leicht speichern und abrufen.
Eindeutige Kommunikation
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Eindeutige Kommunikation

Auf dem Live-Bild im Untersuchungs- und im Kontrollraum kann ein großer Mauszeiger genutzt werden, der die Kommunikation zwischen Untersuchungs- und Kontrollraum unterstützt und unmissverständlich macht. Wenn größere Teams im Untersuchungsraum anwesend sind, erleichtert dies die Kommunikation und die Konzentration auf den Eingriff.

Eindeutige Kommunikation

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Auf dem Live-Bild im Untersuchungs- und im Kontrollraum kann ein großer Mauszeiger genutzt werden, der die Kommunikation zwischen Untersuchungs- und Kontrollraum unterstützt und unmissverständlich macht. Wenn größere Teams im Untersuchungsraum anwesend sind, erleichtert dies die Kommunikation und die Konzentration auf den Eingriff.

Eindeutige Kommunikation

Auf dem Live-Bild im Untersuchungs- und im Kontrollraum kann ein großer Mauszeiger genutzt werden, der die Kommunikation zwischen Untersuchungs- und Kontrollraum unterstützt und unmissverständlich macht. Wenn größere Teams im Untersuchungsraum anwesend sind, erleichtert dies die Kommunikation und die Konzentration auf den Eingriff.
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Eindeutige Kommunikation
Eindeutige Kommunikation

Eindeutige Kommunikation

Auf dem Live-Bild im Untersuchungs- und im Kontrollraum kann ein großer Mauszeiger genutzt werden, der die Kommunikation zwischen Untersuchungs- und Kontrollraum unterstützt und unmissverständlich macht. Wenn größere Teams im Untersuchungsraum anwesend sind, erleichtert dies die Kommunikation und die Konzentration auf den Eingriff.
Klare visuelle Hinweise
Klare visuelle Hinweise

Klare visuelle Hinweise

Die neue Benutzeroberfläche mit schwarzem Hintergrund macht die Befundung von klinischen Bildern angenehmer. Für noch mehr Komfort werden zudem aktive Anwendungen und Verfahrensschritte hervorgehoben.

Klare visuelle Hinweise

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Die neue Benutzeroberfläche mit schwarzem Hintergrund macht die Befundung von klinischen Bildern angenehmer. Für noch mehr Komfort werden zudem aktive Anwendungen und Verfahrensschritte hervorgehoben.

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Die neue Benutzeroberfläche mit schwarzem Hintergrund macht die Befundung von klinischen Bildern angenehmer. Für noch mehr Komfort werden zudem aktive Anwendungen und Verfahrensschritte hervorgehoben.
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Klare visuelle Hinweise
Klare visuelle Hinweise

Klare visuelle Hinweise

Die neue Benutzeroberfläche mit schwarzem Hintergrund macht die Befundung von klinischen Bildern angenehmer. Für noch mehr Komfort werden zudem aktive Anwendungen und Verfahrensschritte hervorgehoben.
Flexible Positionierung
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Das erweiterte Touchscreen-Modul Pro kann je nach Art des Eingriffs und Arbeitsweise seitlich am Tisch, am Ende des Tisches oder im Kontrollraum positioniert werden. Dabei können an Ihr Azurion System bis zu drei Touchscreen-Module angeschlossen werden. 

Flexible Positionierung

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Kompatibilität mit Fremdsystemen
Kompatibilität mit Fremdsystemen

Kompatibilität mit Fremdsystemen

Für mehr Effizienz und Zeitersparnis lassen sich auch Anwendungen anderer Anbieter über das erweiterte Touchscreen-Modul Pro leicht integrieren. So können Sie nicht nur Dateien vom PACS abrufen, sondern auch Peripheriegeräte wie digitale IVUS-Systeme, interventionelle Tools und Analyseprogramme bedienen. Mit maximal zwei Benutzerinteraktionen wechseln Sie zwischen angeschlossenen Drittanbieter-Modalitäten. Bei Verbindung mit dem Netzwerk werden kompatible mobile oder integrierte Drittanbieter-Modalitäten automatisch auf dem TSM angezeigt.

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Für mehr Effizienz und Zeitersparnis lassen sich auch Anwendungen anderer Anbieter über das erweiterte Touchscreen-Modul Pro leicht integrieren. So können Sie nicht nur Dateien vom PACS abrufen, sondern auch Peripheriegeräte wie digitale IVUS-Systeme, interventionelle Tools und Analyseprogramme bedienen. Mit maximal zwei Benutzerinteraktionen wechseln Sie zwischen angeschlossenen Drittanbieter-Modalitäten. Bei Verbindung mit dem Netzwerk werden kompatible mobile oder integrierte Drittanbieter-Modalitäten automatisch auf dem TSM angezeigt.
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