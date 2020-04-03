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Entdecken Sie die neuen Möglichkeiten in der interventionellen Kardiologie, der pädiatrischen Kardiologie und der Elektrophysiologie mit dem biplanaren System der Azurion 7 Serie mit zwei 12''-Detektoren (Diagonale: 30,5 cm). Diese fortschrittliche Lösung für die bildgeführte Therapie bietet Ihnen die Möglichkeit, Eingriffe auf einfache Weise und mit mehr Sicherheit durchzuführen. Mit ihrer einheitlichen Benutzererfahrung trägt sie dazu bei, die Leistungsfähigkeit Ihres Interventionslabors zu erhöhen und die medizinische Versorgung der Patient*innen zu verbessern. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
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Klinische Anforderungen werden immer spezifischer. Für uns kein Problem.
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Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
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Innovative Bildgebungsmöglichkeiten
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Enthüllen verborgener pathologischer Befunde
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Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität
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Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung
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Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten
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Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität
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Die Möglichkeit, einen Patienten mehr pro Tag zu behandeln
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Lebenslange Vorteile
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Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
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Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung
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Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten
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Die Möglichkeit, einen Patienten mehr pro Tag zu behandeln
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Lebenslange Vorteile
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IntraSight ist eine Anwendungsplattform, in der durch das Zusammenspiel von Bildgebung, Physiologie, Koregistrierung* und Software koronare Herzkrankheiten und periphere arterielle Verschlusskrankheiten eindeutig identifiziert und besser abgestimmte Behandlungspläne erstellt werden können. IntraSight ist auf einer neuen Basisplattform aufgebaut, die darauf ausgelegt ist, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft die sich entwickelnden Anforderungen Ihres Labors zu erfüllen.
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Erleben Sie die leistungsstarken kardiologischen und vaskulären Interventionen mit der Azurion 7 Serie mit 12″-Flachdetektor (Diagonale: 30,5 cm). Diese innovative Lösung für die bildgeführte Therapie wurde entwickelt, um Ihnen effizientere Arbeitsabläufe und eine hervorragende Patientenversorgung zu ermöglichen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
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Mit dem biplanaren Azurion 7 System mit frontalem 20"- (Diagonale: 50,8 cm) und lateralem 12"-Detektor (Diagonale: 30,5 cm) können Sie eine Vielzahl kardiologischer und vaskulärer Maßnahmen mit bemerkenswerter Präzision und Leichtigkeit durchführen. Diese fortschrittliche Plattform für die bildgeführte Therapie bietet Ihnen die Möglichkeit, Eingriffe auf einfache Weise und mit mehr Sicherheit durchzuführen. Mit ihrer einzigartigen Benutzererfahrung trägt sie dazu bei, die Leistungsfähigkeit Ihres Labors zu erhöhen und die medizinische Versorgung der Patient*innen zu verbessern. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.
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Aufgrund der ansteigenden Anzahl und der zunehmenden Komplexität von Verfahren in Ihrem Labor ist möglichst effizientes Arbeiten wichtiger als jemals zuvor. Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle. Teammitglieder können verschiedene Aufgaben separat ausführen, ohne einander zu unterbrechen, um Lücken zwischen den Fällen zu minimieren.
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Mit SmartCT Angio steht Ihnen ein 3DRA-Erfassungsprotokoll (3D-Rotationsangiographie) zur Verfügung, das eine umfangreiche 3D-Darstellung von Knochen und Gefäßen anhand einer einzigen kontrastmittelverstärkten Rotationsangiographie ermöglicht. Die hochauflösenden 3D-Rekonstruktionen liefern kritische Informationen zur Tiefe sowie zur Beziehung zwischen Gefäßen für eine besonders exakte Beurteilung von Knochen und Gefäßsystem.
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Alle kompatiblen Anwendungen lassen sich über das TSM Pro bedienen, ganz ohne Kabelgewirr am Tisch. So haben Sie immer schnellen und einfachen Zugriff auf Physiologie-, IVUS-, Hämodynamik- und Bildgebungsparameter sowie interventionelle Tools.
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Dynamic Coronary Roadmap erzeugt eine bewegungskompensierte Echtzeit-Ansicht der Koronararterien. Dabei wird ein farbig hervorgehobenes Koronarangiogramm über ein 2D-Live-Durchleuchtungsbild gelegt. Diese farbige Roadmap passt sich automatisch an und liefert ein kontinuierliches visuelles Feedback zur Position von Drähten und Kathetern bei perkutanen koronaren Interventionen.
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