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Azurion 7 B12/12

System für die bildgeführte Therapie​​ Biplanar

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Entdecken Sie die neuen Möglichkeiten in der interventionellen Kardiologie, der pädiatrischen Kardiologie und der Elektrophysiologie mit dem biplanaren System der Azurion 7 Serie mit zwei 12''-Detektoren (Diagonale: 30,5 cm). Diese fortschrittliche Lösung für die bildgeführte Therapie bietet Ihnen die Möglichkeit, Eingriffe auf einfache Weise und mit mehr Sicherheit durchzuführen. Mit ihrer einheitlichen Benutzererfahrung trägt sie dazu bei, die Leistungsfähigkeit Ihres Interventionslabors zu erhöhen und die medizinische Versorgung der Patient*innen zu verbessern. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.

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Eigenschaften
Klinische Anforderungen werden immer spezifischer. Für uns kein Problem.
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Unsere klinischen Lösungen werden speziell auf Ihre spezifischen Herausforderungen abgestimmt und bieten Ihnen maximale Flexibilität, damit Sie Ihre Eingriffe möglichst einfach und effizient durchführen können. Unser flexibles Portfolio an integrierten Technologien und Dienstleistungen unterstützt Sie bei all Ihren Anforderungen im Bereich der interventionellen Gefäßmedizin. Unser Angebot umfasst u.a. Hybrid-OP-Lösungen, die eine innovative Versorgungsumgebung für offene und minimal-invasive Eingriffe bieten.

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Unsere klinischen Lösungen werden speziell auf Ihre spezifischen Herausforderungen abgestimmt und bieten Ihnen maximale Flexibilität, damit Sie Ihre Eingriffe möglichst einfach und effizient durchführen können. Unser flexibles Portfolio an integrierten Technologien und Dienstleistungen unterstützt Sie bei all Ihren Anforderungen im Bereich der interventionellen Gefäßmedizin. Unser Angebot umfasst u.a. Hybrid-OP-Lösungen, die eine innovative Versorgungsumgebung für offene und minimal-invasive Eingriffe bieten.
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Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
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Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung

Alle relevanten Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, können über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedient werden. Dies unterstützt die klinische Entscheidungsfindung im Untersuchungsraum; der sterile Bereich muss seltener verlassen werden.

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Alle relevanten Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, können über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedient werden. Dies unterstützt die klinische Entscheidungsfindung im Untersuchungsraum; der sterile Bereich muss seltener verlassen werden.

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Alle relevanten Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, können über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedient werden. Dies unterstützt die klinische Entscheidungsfindung im Untersuchungsraum; der sterile Bereich muss seltener verlassen werden.
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Alle relevanten Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, können über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedient werden. Dies unterstützt die klinische Entscheidungsfindung im Untersuchungsraum; der sterile Bereich muss seltener verlassen werden.
Innovative Bildgebungsmöglichkeiten
Innovative Bildgebungsmöglichkeiten video

Innovative Bildgebungsmöglichkeiten

Entdecken Sie die Möglichkeiten zur besseren Erkennung und Entscheidungsfindung bei anspruchsvollen Eingriffen mit dem Portfolio an innovativen Live Image Guidance Lösungen von Philips. Hierzu zählen unter anderem StentBoost, XperCT, unsere Navigationslösungen wie der HeartNavigator und viele mehr. Alle Lösungen sind nahtlos in das Azurion 7 integriert, um Sie beim klinischen Arbeitsablauf zu unterstützen.

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Entdecken Sie die Möglichkeiten zur besseren Erkennung und Entscheidungsfindung bei anspruchsvollen Eingriffen mit dem Portfolio an innovativen Live Image Guidance Lösungen von Philips. Hierzu zählen unter anderem StentBoost, XperCT, unsere Navigationslösungen wie der HeartNavigator und viele mehr. Alle Lösungen sind nahtlos in das Azurion 7 integriert, um Sie beim klinischen Arbeitsablauf zu unterstützen.

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Enthüllen verborgener pathologischer Befunde
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Enthüllen verborgener pathologischer Befunde

Ob Sie einen angeborenen Herzfehler oder Herzrhythmusstörungen behandeln, die individuellen anatomischen Gegebenheiten eines jeden Patienten können ihre eigenen Herausforderungen bei der Darstellung mit sich bringen. Mit dem einzigartigen Design des lateralen C-Bogens als Doppel-C-Bogen sind selbst extreme Projektionen kein Problem. Beide C-Bögen können unabhängig voneinander positioniert werden und ermöglichen vollständigen Zugang zum Patienten sowie, für Anästhesie/Echokardiographie, seitlichen Zugang zum Kopf des Patienten.

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Ob Sie einen angeborenen Herzfehler oder Herzrhythmusstörungen behandeln, die individuellen anatomischen Gegebenheiten eines jeden Patienten können ihre eigenen Herausforderungen bei der Darstellung mit sich bringen. Mit dem einzigartigen Design des lateralen C-Bogens als Doppel-C-Bogen sind selbst extreme Projektionen kein Problem. Beide C-Bögen können unabhängig voneinander positioniert werden und ermöglichen vollständigen Zugang zum Patienten sowie, für Anästhesie/Echokardiographie, seitlichen Zugang zum Kopf des Patienten.

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Ob Sie einen angeborenen Herzfehler oder Herzrhythmusstörungen behandeln, die individuellen anatomischen Gegebenheiten eines jeden Patienten können ihre eigenen Herausforderungen bei der Darstellung mit sich bringen. Mit dem einzigartigen Design des lateralen C-Bogens als Doppel-C-Bogen sind selbst extreme Projektionen kein Problem. Beide C-Bögen können unabhängig voneinander positioniert werden und ermöglichen vollständigen Zugang zum Patienten sowie, für Anästhesie/Echokardiographie, seitlichen Zugang zum Kopf des Patienten.
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Ob Sie einen angeborenen Herzfehler oder Herzrhythmusstörungen behandeln, die individuellen anatomischen Gegebenheiten eines jeden Patienten können ihre eigenen Herausforderungen bei der Darstellung mit sich bringen. Mit dem einzigartigen Design des lateralen C-Bogens als Doppel-C-Bogen sind selbst extreme Projektionen kein Problem. Beide C-Bögen können unabhängig voneinander positioniert werden und ermöglichen vollständigen Zugang zum Patienten sowie, für Anästhesie/Echokardiographie, seitlichen Zugang zum Kopf des Patienten.
Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität
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Das Personal im Untersuchungs- bzw. im Kontrollraum kann mehrere Aktivitäten parallel und ohne Beeinflussung des Teams im jeweils anderen Raum ausführen. Schon während einer laufenden Durchleuchtung/Untersuchung können im Kontrollraum frühere Patientenbilder befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder die nächste Untersuchung vorbereitet werden.

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Das Personal im Untersuchungs- bzw. im Kontrollraum kann mehrere Aktivitäten parallel und ohne Beeinflussung des Teams im jeweils anderen Raum ausführen. Schon während einer laufenden Durchleuchtung/Untersuchung können im Kontrollraum frühere Patientenbilder befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder die nächste Untersuchung vorbereitet werden.

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Das Personal im Untersuchungs- bzw. im Kontrollraum kann mehrere Aktivitäten parallel und ohne Beeinflussung des Teams im jeweils anderen Raum ausführen. Schon während einer laufenden Durchleuchtung/Untersuchung können im Kontrollraum frühere Patientenbilder befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder die nächste Untersuchung vorbereitet werden.
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Das Personal im Untersuchungs- bzw. im Kontrollraum kann mehrere Aktivitäten parallel und ohne Beeinflussung des Teams im jeweils anderen Raum ausführen. Schon während einer laufenden Durchleuchtung/Untersuchung können im Kontrollraum frühere Patientenbilder befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder die nächste Untersuchung vorbereitet werden.
Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung
Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung

Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung

ProcedureCards standardisieren die Systemeinrichtung für eine effiziente Vorbereitung und ermöglichen einen reibungslosen Arbeitsablauf während des Eingriffs. So wählt das System automatisch die relevante(n) ProcedureCard(s) mit den jeweils hinterlegten Systemeinstellungen auf Basis des RIS/HIS/CIS-Codes für das geplante Verfahren aus.

Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung

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ProcedureCards standardisieren die Systemeinrichtung für eine effiziente Vorbereitung und ermöglichen einen reibungslosen Arbeitsablauf während des Eingriffs. So wählt das System automatisch die relevante(n) ProcedureCard(s) mit den jeweils hinterlegten Systemeinstellungen auf Basis des RIS/HIS/CIS-Codes für das geplante Verfahren aus.

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ProcedureCards standardisieren die Systemeinrichtung für eine effiziente Vorbereitung und ermöglichen einen reibungslosen Arbeitsablauf während des Eingriffs. So wählt das System automatisch die relevante(n) ProcedureCard(s) mit den jeweils hinterlegten Systemeinstellungen auf Basis des RIS/HIS/CIS-Codes für das geplante Verfahren aus.
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Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung
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ProcedureCards standardisieren die Systemeinrichtung für eine effiziente Vorbereitung und ermöglichen einen reibungslosen Arbeitsablauf während des Eingriffs. So wählt das System automatisch die relevante(n) ProcedureCard(s) mit den jeweils hinterlegten Systemeinstellungen auf Basis des RIS/HIS/CIS-Codes für das geplante Verfahren aus.
Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten
Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten

Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten

Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle. Diese integrierte Lösung umfasst einen oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale: 68,6 cm) und wird über eine gemeinsame Maus und Tastatur bedient. Von hier aus können Sie mehrere externe Quellen steuern, Bildschirmanordnungen im Kontroll- und im Untersuchungsraum einrichten und auf alle verfügbaren Anwendungen zugreifen. Bei Bedarf können Sie weitere FlexSpots ergänzen.

Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten

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Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle. Diese integrierte Lösung umfasst einen oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale: 68,6 cm) und wird über eine gemeinsame Maus und Tastatur bedient. Von hier aus können Sie mehrere externe Quellen steuern, Bildschirmanordnungen im Kontroll- und im Untersuchungsraum einrichten und auf alle verfügbaren Anwendungen zugreifen. Bei Bedarf können Sie weitere FlexSpots ergänzen.

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Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle. Diese integrierte Lösung umfasst einen oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale: 68,6 cm) und wird über eine gemeinsame Maus und Tastatur bedient. Von hier aus können Sie mehrere externe Quellen steuern, Bildschirmanordnungen im Kontroll- und im Untersuchungsraum einrichten und auf alle verfügbaren Anwendungen zugreifen. Bei Bedarf können Sie weitere FlexSpots ergänzen.
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Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten
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Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle. Diese integrierte Lösung umfasst einen oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale: 68,6 cm) und wird über eine gemeinsame Maus und Tastatur bedient. Von hier aus können Sie mehrere externe Quellen steuern, Bildschirmanordnungen im Kontroll- und im Untersuchungsraum einrichten und auf alle verfügbaren Anwendungen zugreifen. Bei Bedarf können Sie weitere FlexSpots ergänzen.
Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität
Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität

Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität

Die ClarityIQ-Technologie reduziert die Strahlenexposition von Patient*innen[1] und Personal[2] im Interventionslabor, indem sie branchenführende Bildqualität bei einem Bruchteil der Dosis bietet. Unsere einzigartige ClarityIQ-Technologie macht diesen Quantensprung bei der Dosisreduzierung möglich. Sie reduziert die Strahlendosis bei gleichbleibender Bildqualität[3].

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Die ClarityIQ-Technologie reduziert die Strahlenexposition von Patient*innen[1] und Personal[2] im Interventionslabor, indem sie branchenführende Bildqualität bei einem Bruchteil der Dosis bietet. Unsere einzigartige ClarityIQ-Technologie macht diesen Quantensprung bei der Dosisreduzierung möglich. Sie reduziert die Strahlendosis bei gleichbleibender Bildqualität[3].

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Die ClarityIQ-Technologie reduziert die Strahlenexposition von Patient*innen[1] und Personal[2] im Interventionslabor, indem sie branchenführende Bildqualität bei einem Bruchteil der Dosis bietet. Unsere einzigartige ClarityIQ-Technologie macht diesen Quantensprung bei der Dosisreduzierung möglich. Sie reduziert die Strahlendosis bei gleichbleibender Bildqualität[3].
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Die Möglichkeit, einen Patienten mehr pro Tag zu behandeln
Die Möglichkeit, einen Patienten mehr pro Tag zu behandeln video

Die Möglichkeit, einen Patienten mehr pro Tag zu behandeln

Dies ist nur eine von vielen Verbesserungen der Laborleistung, die die Abteilung für interventionelle Gefäßchirurgie am St.-Antonius-Krankenhaus nach der Installation des Azurion Systems erzielte. Das St.-Antonius-Krankenhaus verzeichnete eine kürzere Patientenvorbereitungszeit (12%), Behandlungszeit (17%) und Nachbearbeitungszeit (28%). So kann pro Tag eine Person zusätzlich behandelt werden[4].

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Dies ist nur eine von vielen Verbesserungen der Laborleistung, die die Abteilung für interventionelle Gefäßchirurgie am St.-Antonius-Krankenhaus nach der Installation des Azurion Systems erzielte. Das St.-Antonius-Krankenhaus verzeichnete eine kürzere Patientenvorbereitungszeit (12%), Behandlungszeit (17%) und Nachbearbeitungszeit (28%). So kann pro Tag eine Person zusätzlich behandelt werden[4].

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Dies ist nur eine von vielen Verbesserungen der Laborleistung, die die Abteilung für interventionelle Gefäßchirurgie am St.-Antonius-Krankenhaus nach der Installation des Azurion Systems erzielte. Das St.-Antonius-Krankenhaus verzeichnete eine kürzere Patientenvorbereitungszeit (12%), Behandlungszeit (17%) und Nachbearbeitungszeit (28%). So kann pro Tag eine Person zusätzlich behandelt werden[4].
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Dies ist nur eine von vielen Verbesserungen der Laborleistung, die die Abteilung für interventionelle Gefäßchirurgie am St.-Antonius-Krankenhaus nach der Installation des Azurion Systems erzielte. Das St.-Antonius-Krankenhaus verzeichnete eine kürzere Patientenvorbereitungszeit (12%), Behandlungszeit (17%) und Nachbearbeitungszeit (28%). So kann pro Tag eine Person zusätzlich behandelt werden[4].
Lebenslange Vorteile

Lebenslange Vorteile

Die Azurion Infrastruktur basiert auf dem Konzept der kontinuierlichen Aufrüstung und Erweiterung. Diese standardisierte Hardware- und Software-Plattform ermöglicht den Zugriff auf vernetzte medizinische Anwendungen und Technologien der jüngsten Generation. Sobald sich Ihre Aufgaben ändern oder neue Anforderungen zu erfüllen sind, können Sie problemlos weitere Funktionen und kompatible Anwendungen anderer Anbieter integrieren.

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Die Azurion Infrastruktur basiert auf dem Konzept der kontinuierlichen Aufrüstung und Erweiterung. Diese standardisierte Hardware- und Software-Plattform ermöglicht den Zugriff auf vernetzte medizinische Anwendungen und Technologien der jüngsten Generation. Sobald sich Ihre Aufgaben ändern oder neue Anforderungen zu erfüllen sind, können Sie problemlos weitere Funktionen und kompatible Anwendungen anderer Anbieter integrieren.

Lebenslange Vorteile

Die Azurion Infrastruktur basiert auf dem Konzept der kontinuierlichen Aufrüstung und Erweiterung. Diese standardisierte Hardware- und Software-Plattform ermöglicht den Zugriff auf vernetzte medizinische Anwendungen und Technologien der jüngsten Generation. Sobald sich Ihre Aufgaben ändern oder neue Anforderungen zu erfüllen sind, können Sie problemlos weitere Funktionen und kompatible Anwendungen anderer Anbieter integrieren.
  • Klinische Anforderungen werden immer spezifischer. Für uns kein Problem.
  • Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
  • Innovative Bildgebungsmöglichkeiten
  • Enthüllen verborgener pathologischer Befunde
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Klinische Anforderungen werden immer spezifischer. Für uns kein Problem.
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Unsere klinischen Lösungen werden speziell auf Ihre spezifischen Herausforderungen abgestimmt und bieten Ihnen maximale Flexibilität, damit Sie Ihre Eingriffe möglichst einfach und effizient durchführen können. Unser flexibles Portfolio an integrierten Technologien und Dienstleistungen unterstützt Sie bei all Ihren Anforderungen im Bereich der interventionellen Gefäßmedizin. Unser Angebot umfasst u.a. Hybrid-OP-Lösungen, die eine innovative Versorgungsumgebung für offene und minimal-invasive Eingriffe bieten.

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Unsere klinischen Lösungen werden speziell auf Ihre spezifischen Herausforderungen abgestimmt und bieten Ihnen maximale Flexibilität, damit Sie Ihre Eingriffe möglichst einfach und effizient durchführen können. Unser flexibles Portfolio an integrierten Technologien und Dienstleistungen unterstützt Sie bei all Ihren Anforderungen im Bereich der interventionellen Gefäßmedizin. Unser Angebot umfasst u.a. Hybrid-OP-Lösungen, die eine innovative Versorgungsumgebung für offene und minimal-invasive Eingriffe bieten.

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Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung
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Kompromisslose Benutzerfreundlichkeit zur Unterstützung der Entscheidungsfindung

Alle relevanten Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, können über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedient werden. Dies unterstützt die klinische Entscheidungsfindung im Untersuchungsraum; der sterile Bereich muss seltener verlassen werden.

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Alle relevanten Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, können über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedient werden. Dies unterstützt die klinische Entscheidungsfindung im Untersuchungsraum; der sterile Bereich muss seltener verlassen werden.

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Alle relevanten Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, können über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedient werden. Dies unterstützt die klinische Entscheidungsfindung im Untersuchungsraum; der sterile Bereich muss seltener verlassen werden.
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Alle relevanten Anwendungen, wie unsere Physiologie- und Bildgebungsplattform IntraSight, das Philips Interventional Hemodynamic System und interventionelle Werkzeuge von Philips, können über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch bedient werden. Dies unterstützt die klinische Entscheidungsfindung im Untersuchungsraum; der sterile Bereich muss seltener verlassen werden.
Innovative Bildgebungsmöglichkeiten
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Innovative Bildgebungsmöglichkeiten

Entdecken Sie die Möglichkeiten zur besseren Erkennung und Entscheidungsfindung bei anspruchsvollen Eingriffen mit dem Portfolio an innovativen Live Image Guidance Lösungen von Philips. Hierzu zählen unter anderem StentBoost, XperCT, unsere Navigationslösungen wie der HeartNavigator und viele mehr. Alle Lösungen sind nahtlos in das Azurion 7 integriert, um Sie beim klinischen Arbeitsablauf zu unterstützen.

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Entdecken Sie die Möglichkeiten zur besseren Erkennung und Entscheidungsfindung bei anspruchsvollen Eingriffen mit dem Portfolio an innovativen Live Image Guidance Lösungen von Philips. Hierzu zählen unter anderem StentBoost, XperCT, unsere Navigationslösungen wie der HeartNavigator und viele mehr. Alle Lösungen sind nahtlos in das Azurion 7 integriert, um Sie beim klinischen Arbeitsablauf zu unterstützen.

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Enthüllen verborgener pathologischer Befunde
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Ob Sie einen angeborenen Herzfehler oder Herzrhythmusstörungen behandeln, die individuellen anatomischen Gegebenheiten eines jeden Patienten können ihre eigenen Herausforderungen bei der Darstellung mit sich bringen. Mit dem einzigartigen Design des lateralen C-Bogens als Doppel-C-Bogen sind selbst extreme Projektionen kein Problem. Beide C-Bögen können unabhängig voneinander positioniert werden und ermöglichen vollständigen Zugang zum Patienten sowie, für Anästhesie/Echokardiographie, seitlichen Zugang zum Kopf des Patienten.

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Ob Sie einen angeborenen Herzfehler oder Herzrhythmusstörungen behandeln, die individuellen anatomischen Gegebenheiten eines jeden Patienten können ihre eigenen Herausforderungen bei der Darstellung mit sich bringen. Mit dem einzigartigen Design des lateralen C-Bogens als Doppel-C-Bogen sind selbst extreme Projektionen kein Problem. Beide C-Bögen können unabhängig voneinander positioniert werden und ermöglichen vollständigen Zugang zum Patienten sowie, für Anästhesie/Echokardiographie, seitlichen Zugang zum Kopf des Patienten.

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Ob Sie einen angeborenen Herzfehler oder Herzrhythmusstörungen behandeln, die individuellen anatomischen Gegebenheiten eines jeden Patienten können ihre eigenen Herausforderungen bei der Darstellung mit sich bringen. Mit dem einzigartigen Design des lateralen C-Bogens als Doppel-C-Bogen sind selbst extreme Projektionen kein Problem. Beide C-Bögen können unabhängig voneinander positioniert werden und ermöglichen vollständigen Zugang zum Patienten sowie, für Anästhesie/Echokardiographie, seitlichen Zugang zum Kopf des Patienten.
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Mehr Performance dank erhöhter Flexibilität
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Das Personal im Untersuchungs- bzw. im Kontrollraum kann mehrere Aktivitäten parallel und ohne Beeinflussung des Teams im jeweils anderen Raum ausführen. Schon während einer laufenden Durchleuchtung/Untersuchung können im Kontrollraum frühere Patientenbilder befundet und nachverarbeitet werden, die Patientendokumentation für ein vorheriges Verfahren abgeschlossen oder die nächste Untersuchung vorbereitet werden.

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Automatische Systemeinrichtung und einfachere Systembedienung
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ProcedureCards standardisieren die Systemeinrichtung für eine effiziente Vorbereitung und ermöglichen einen reibungslosen Arbeitsablauf während des Eingriffs. So wählt das System automatisch die relevante(n) ProcedureCard(s) mit den jeweils hinterlegten Systemeinstellungen auf Basis des RIS/HIS/CIS-Codes für das geplante Verfahren aus.

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Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten
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Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle. Diese integrierte Lösung umfasst einen oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale: 68,6 cm) und wird über eine gemeinsame Maus und Tastatur bedient. Von hier aus können Sie mehrere externe Quellen steuern, Bildschirmanordnungen im Kontroll- und im Untersuchungsraum einrichten und auf alle verfügbaren Anwendungen zugreifen. Bei Bedarf können Sie weitere FlexSpots ergänzen.

Arbeitsabläufe reibungsloser gestalten

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Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle. Diese integrierte Lösung umfasst einen oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale: 68,6 cm) und wird über eine gemeinsame Maus und Tastatur bedient. Von hier aus können Sie mehrere externe Quellen steuern, Bildschirmanordnungen im Kontroll- und im Untersuchungsraum einrichten und auf alle verfügbaren Anwendungen zugreifen. Bei Bedarf können Sie weitere FlexSpots ergänzen.

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Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle. Diese integrierte Lösung umfasst einen oder zwei 27"-Wide-Screen-Monitore (Diagonale: 68,6 cm) und wird über eine gemeinsame Maus und Tastatur bedient. Von hier aus können Sie mehrere externe Quellen steuern, Bildschirmanordnungen im Kontroll- und im Untersuchungsraum einrichten und auf alle verfügbaren Anwendungen zugreifen. Bei Bedarf können Sie weitere FlexSpots ergänzen.
Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität
Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität

Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität

Die ClarityIQ-Technologie reduziert die Strahlenexposition von Patient*innen[1] und Personal[2] im Interventionslabor, indem sie branchenführende Bildqualität bei einem Bruchteil der Dosis bietet. Unsere einzigartige ClarityIQ-Technologie macht diesen Quantensprung bei der Dosisreduzierung möglich. Sie reduziert die Strahlendosis bei gleichbleibender Bildqualität[3].

Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität

Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität
Die ClarityIQ-Technologie reduziert die Strahlenexposition von Patient*innen[1] und Personal[2] im Interventionslabor, indem sie branchenführende Bildqualität bei einem Bruchteil der Dosis bietet. Unsere einzigartige ClarityIQ-Technologie macht diesen Quantensprung bei der Dosisreduzierung möglich. Sie reduziert die Strahlendosis bei gleichbleibender Bildqualität[3].

Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität

Die ClarityIQ-Technologie reduziert die Strahlenexposition von Patient*innen[1] und Personal[2] im Interventionslabor, indem sie branchenführende Bildqualität bei einem Bruchteil der Dosis bietet. Unsere einzigartige ClarityIQ-Technologie macht diesen Quantensprung bei der Dosisreduzierung möglich. Sie reduziert die Strahlendosis bei gleichbleibender Bildqualität[3].
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Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität
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Niedrigdosis-Bildgebungstechnologie in hoher Qualität

Die ClarityIQ-Technologie reduziert die Strahlenexposition von Patient*innen[1] und Personal[2] im Interventionslabor, indem sie branchenführende Bildqualität bei einem Bruchteil der Dosis bietet. Unsere einzigartige ClarityIQ-Technologie macht diesen Quantensprung bei der Dosisreduzierung möglich. Sie reduziert die Strahlendosis bei gleichbleibender Bildqualität[3].
Die Möglichkeit, einen Patienten mehr pro Tag zu behandeln
Die Möglichkeit, einen Patienten mehr pro Tag zu behandeln video

Die Möglichkeit, einen Patienten mehr pro Tag zu behandeln

Dies ist nur eine von vielen Verbesserungen der Laborleistung, die die Abteilung für interventionelle Gefäßchirurgie am St.-Antonius-Krankenhaus nach der Installation des Azurion Systems erzielte. Das St.-Antonius-Krankenhaus verzeichnete eine kürzere Patientenvorbereitungszeit (12%), Behandlungszeit (17%) und Nachbearbeitungszeit (28%). So kann pro Tag eine Person zusätzlich behandelt werden[4].

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Dies ist nur eine von vielen Verbesserungen der Laborleistung, die die Abteilung für interventionelle Gefäßchirurgie am St.-Antonius-Krankenhaus nach der Installation des Azurion Systems erzielte. Das St.-Antonius-Krankenhaus verzeichnete eine kürzere Patientenvorbereitungszeit (12%), Behandlungszeit (17%) und Nachbearbeitungszeit (28%). So kann pro Tag eine Person zusätzlich behandelt werden[4].

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Dies ist nur eine von vielen Verbesserungen der Laborleistung, die die Abteilung für interventionelle Gefäßchirurgie am St.-Antonius-Krankenhaus nach der Installation des Azurion Systems erzielte. Das St.-Antonius-Krankenhaus verzeichnete eine kürzere Patientenvorbereitungszeit (12%), Behandlungszeit (17%) und Nachbearbeitungszeit (28%). So kann pro Tag eine Person zusätzlich behandelt werden[4].
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Dies ist nur eine von vielen Verbesserungen der Laborleistung, die die Abteilung für interventionelle Gefäßchirurgie am St.-Antonius-Krankenhaus nach der Installation des Azurion Systems erzielte. Das St.-Antonius-Krankenhaus verzeichnete eine kürzere Patientenvorbereitungszeit (12%), Behandlungszeit (17%) und Nachbearbeitungszeit (28%). So kann pro Tag eine Person zusätzlich behandelt werden[4].
Lebenslange Vorteile

Lebenslange Vorteile

Die Azurion Infrastruktur basiert auf dem Konzept der kontinuierlichen Aufrüstung und Erweiterung. Diese standardisierte Hardware- und Software-Plattform ermöglicht den Zugriff auf vernetzte medizinische Anwendungen und Technologien der jüngsten Generation. Sobald sich Ihre Aufgaben ändern oder neue Anforderungen zu erfüllen sind, können Sie problemlos weitere Funktionen und kompatible Anwendungen anderer Anbieter integrieren.

Lebenslange Vorteile

Die Azurion Infrastruktur basiert auf dem Konzept der kontinuierlichen Aufrüstung und Erweiterung. Diese standardisierte Hardware- und Software-Plattform ermöglicht den Zugriff auf vernetzte medizinische Anwendungen und Technologien der jüngsten Generation. Sobald sich Ihre Aufgaben ändern oder neue Anforderungen zu erfüllen sind, können Sie problemlos weitere Funktionen und kompatible Anwendungen anderer Anbieter integrieren.

Lebenslange Vorteile

Die Azurion Infrastruktur basiert auf dem Konzept der kontinuierlichen Aufrüstung und Erweiterung. Diese standardisierte Hardware- und Software-Plattform ermöglicht den Zugriff auf vernetzte medizinische Anwendungen und Technologien der jüngsten Generation. Sobald sich Ihre Aufgaben ändern oder neue Anforderungen zu erfüllen sind, können Sie problemlos weitere Funktionen und kompatible Anwendungen anderer Anbieter integrieren.

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  •  
    IntraSight

    IntraSight

    • Hochklassige Tools für Bildgebung, Physiologie und Koregistrierung (bei IntraSight 7 Konfiguration)
    • Moderne, intuitive Benutzeroberfläche vereinfacht Lernkurven und erhöht Vertrauen in Arbeitsablauf
    • Leistungsverbesserung durch Datenmanagement, Remote-Service-Diagnostik und Schutz vor Cyberangriffen

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  •  
    Azurion 7 M12

    Azurion 7 M12

    • Boden- oder deckenmontierte Lösung für die bildgeführte Therapie mit 12″-Flachdetektor (30,5 cm)
    • Bildgebung mit besonders hoher Auflösung und großem Field of View für kardiologische Eingriffe
    • Bedienen Sie alle relevanten Anwendungen über das zentrale Touchscreen-Modul am Untersuchungstisch
    • Parallele Aktivitäten an einem oder mehreren Arbeitsplätzen im Kontroll- und Untersuchungsraum

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  •  
    Azurion 7 B20/12

    Azurion 7 B20/12

    • Biplanares System für bildgeführte Therapie mit 20" (Diagonale 50,8 cm) und 12"-Flachdetektor (Diagonale: 30,5 cm)
    • Präzise Navigation selbst bei anspruchsvollen Herz- und Gefäßeingriffen
    • Nahtlose Integration fortschrittlicher interventioneller Funktionen in den klinischen Arbeitsablauf

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  • Neu
    FlexSpot

    FlexSpot

    • Alle relevanten Anwendungen an einem Arbeitsplatz für Effizienz und Übersicht im Kontrollraum
    • Mit einem oder zwei Breitbildmonitoren, einer Maus und einer Tastatur für uneingeschränkte Bedienung
    • Die Teammitglieder können alle relevanten Aufgaben an einem flexiblen Arbeitsplatz unabhängig voneinander erledigen.
    • Unbegrenzte Anzahl an Bildschirmlayouts für alle Verfahren und/oder klinischen Anwender

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  •  
    SmartCT Angio

    SmartCT Angio

    • 3D-Visualisierung von Knochen und Gefäßen aus einer einzigen rotationsangiographischen Röntgenaufnahme
    • Verbesserte Sichtbarkeit von Knochen und Gefäßen bei zerebralen, abdominalen und peripheren Anatomien
    • 3D-Bildgebung und Bildanpassung am Untersuchungstisch
    • Mittels 3D-Bildgebung lassen sich Informationen anzeigen, die auf DSA-Bildern nicht erkennbar sind

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  • Neu
    Touch screen module pro

    Touch screen module pro

    • Bequeme Anpassung der Bildgebungsparameter am Tisch, ohne den sterilen Bereich verlassen zu müssen
    • Fingersteuerung für klinische Bilder und einfache Navigation dank Röntgen- und Roadmap-Bildzoom
    • Aufruf und Bedienung von Anwendungen, interventionellen Tools und Analyseprogrammen
    • Großer Live-Bild-Mauszeiger im Untersuchungs- und im Kontrollraum verfügbar

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  •  
    Dynamic Coronary Roadmap

    Dynamic Coronary Roadmap

    • Automatische, bewegungskompensierte Echtzeit-Koronarbildgebung für die Bildführung
    • Effiziente und zuverlässige Navigation für Koronararterien
    • Nahtlose Integration in Standardabläufe und die tägliche klinische Praxis

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  •  
    IntraSight

    IntraSight

    IntraSight ist eine Anwendungsplattform, in der durch das Zusammenspiel von Bildgebung, Physiologie, Koregistrierung* und Software koronare Herzkrankheiten und periphere arterielle Verschlusskrankheiten eindeutig identifiziert und besser abgestimmte Behandlungspläne erstellt werden können. IntraSight ist auf einer neuen Basisplattform aufgebaut, die darauf ausgelegt ist, nicht nur heute, sondern auch in Zukunft die sich entwickelnden Anforderungen Ihres Labors zu erfüllen.

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  •  
    Azurion 7 M12

    Azurion 7 M12

    Erleben Sie die leistungsstarken kardiologischen und vaskulären Interventionen mit der Azurion 7 Serie mit 12″-Flachdetektor (Diagonale: 30,5 cm). Diese innovative Lösung für die bildgeführte Therapie wurde entwickelt, um Ihnen effizientere Arbeitsabläufe und eine hervorragende Patientenversorgung zu ermöglichen. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.

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  •  
    Azurion 7 B20/12

    Azurion 7 B20/12

    Mit dem biplanaren Azurion 7 System mit frontalem 20"- (Diagonale: 50,8 cm) und lateralem 12"-Detektor (Diagonale: 30,5 cm) können Sie eine Vielzahl kardiologischer und vaskulärer Maßnahmen mit bemerkenswerter Präzision und Leichtigkeit durchführen. Diese fortschrittliche Plattform für die bildgeführte Therapie bietet Ihnen die Möglichkeit, Eingriffe auf einfache Weise und mit mehr Sicherheit durchzuführen. Mit ihrer einzigartigen Benutzererfahrung trägt sie dazu bei, die Leistungsfähigkeit Ihres Labors zu erhöhen und die medizinische Versorgung der Patient*innen zu verbessern. Alle relevanten Anwendungen lassen sich am Untersuchungstisch über einen einzigen Touchscreen bedienen – ein wichtiger Beitrag zum Treffen schneller, fundierter Entscheidungen in einem sterilen Umfeld.

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  • Neu
    FlexSpot

    FlexSpot

    Aufgrund der ansteigenden Anzahl und der zunehmenden Komplexität von Verfahren in Ihrem Labor ist möglichst effizientes Arbeiten wichtiger als jemals zuvor. Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle. Teammitglieder können verschiedene Aufgaben separat ausführen, ohne einander zu unterbrechen, um Lücken zwischen den Fällen zu minimieren.

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  •  
    SmartCT Angio

    SmartCT Angio

    Mit SmartCT Angio steht Ihnen ein 3DRA-Erfassungsprotokoll (3D-Rotationsangiographie) zur Verfügung, das eine umfangreiche 3D-Darstellung von Knochen und Gefäßen anhand einer einzigen kontrastmittelverstärkten Rotationsangiographie ermöglicht. Die hochauflösenden 3D-Rekonstruktionen liefern kritische Informationen zur Tiefe sowie zur Beziehung zwischen Gefäßen für eine besonders exakte Beurteilung von Knochen und Gefäßsystem.

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  • Neu
    Touch screen module pro

    Touch screen module pro

    Alle kompatiblen Anwendungen lassen sich über das TSM Pro bedienen, ganz ohne Kabelgewirr am Tisch. So haben Sie immer schnellen und einfachen Zugriff auf Physiologie-, IVUS-, Hämodynamik- und Bildgebungsparameter sowie interventionelle Tools.

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  •  
    Dynamic Coronary Roadmap

    Dynamic Coronary Roadmap

    Dynamic Coronary Roadmap erzeugt eine bewegungskompensierte Echtzeit-Ansicht der Koronararterien. Dabei wird ein farbig hervorgehobenes Koronarangiogramm über ein 2D-Live-Durchleuchtungsbild gelegt. Diese farbige Roadmap passt sich automatisch an und liefert ein kontinuierliches visuelles Feedback zur Position von Drähten und Kathetern bei perkutanen koronaren Interventionen.

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    • 1, In 39 Einzelvergleichsstudien wurde Philips ClarityIQ mit Reduktionen in der Strahlungsexposition der Patienten assoziiert.
    • 2. In 3 Einzelvergleichsstudien wurde ein Zusammenhang zwischen Philips ClarityIQ und einer Reduktion der Personal- oder Streustrahlenexposition [Dekker et al. (2013), van den Haak (2015)] oder der Streustrahlenexposition [van Strijen et al. (2015)] assoziiert.
    • 3. 8 Vergleichsstudien zeigten explizit eine gleichwertige Bildqualität. [Eloot et al. (2015), Kohlbrenner et al. (2015), Lauterbach et al. (2016), Schernthaner et al. (2015), Söderman et al., (2013), ten Cate (2015), van Strijen (2015), Wen (2015)].
    • 4, Dies ist ein spezifisches Ergebnis für diese Einrichtung. Erzielbare Ergebnisse in anderen Einrichtungen können abweichen.

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