Dynamic Coronary Roadmap

Klar visualisieren, zuverlässig führen

Dynamic Coronary Roadmap erzeugt eine bewegungskompensierte Echtzeit-Ansicht der Koronararterien. Dabei wird ein farbig hervorgehobenes Koronarangiogramm über ein 2D-Live-Durchleuchtungsbild gelegt. Diese farbige Roadmap passt sich automatisch an und liefert ein kontinuierliches visuelles Feedback zur Position von Drähten und Kathetern bei perkutanen koronaren Interventionen. Der Einsatz von Kontrastmittel konnte so nachweislich um 28,8% reduziert werden.

Dynamic Coronary Roadmap ermöglicht die automatische, bewegungskompensierte Echtzeit-Koronarbildgebung zur Live-Bildführung für Drähte und intrakoronare Geräte.

Dynamic Coronary Roadmap ermöglicht die automatische, bewegungskompensierte Echtzeit-Koronarbildgebung zur Live-Bildführung für Drähte und intrakoronare Geräte.

Dynamic Coronary Roadmap ermöglicht die automatische, bewegungskompensierte Echtzeit-Koronarbildgebung zur Live-Bildführung für Drähte und intrakoronare Geräte.
Dynamic Coronary Roadmap ermöglicht die automatische, bewegungskompensierte Echtzeit-Koronarbildgebung zur Live-Bildführung für Drähte und intrakoronare Geräte.
Effiziente und zuverlässige Navigation für Koronararterien. Dynamic Coronary Roadmap bietet einen vollständigen Überblick über die Koronararterien zur sicheren Positionierung von Geräten.

Effiziente und zuverlässige Navigation für Koronararterien. Dynamic Coronary Roadmap bietet einen vollständigen Überblick über die Koronararterien zur sicheren Positionierung von Geräten.

Effiziente und zuverlässige Navigation für Koronararterien. Dynamic Coronary Roadmap bietet einen vollständigen Überblick über die Koronararterien zur sicheren Positionierung von Geräten.
Effiziente und zuverlässige Navigation für Koronararterien. Dynamic Coronary Roadmap bietet einen vollständigen Überblick über die Koronararterien zur sicheren Positionierung von Geräten.
Dynamic Coronary Roadmap lässt sich nahtlos in die Standardabläufe zur Patientenversorgung und in die tägliche klinische Praxis integrieren. Es handelt sich um ein vollständig integriertes System mit automatischer Speicherung und einfacher erneuter Anzeige zuvor erfasster Roadmaps, um die Verfahrenseffizienz zu steigern, ohne den aktuellen Arbeitsablauf zu ändern.

Dynamic Coronary Roadmap lässt sich nahtlos in die Standardabläufe zur Patientenversorgung und in die tägliche klinische Praxis integrieren. Es handelt sich um ein vollständig integriertes System mit automatischer Speicherung und einfacher erneuter Anzeige zuvor erfasster Roadmaps, um die Verfahrenseffizienz zu steigern, ohne den aktuellen Arbeitsablauf zu ändern.

Dynamic Coronary Roadmap lässt sich nahtlos in die Standardabläufe zur Patientenversorgung und in die tägliche klinische Praxis integrieren. Es handelt sich um ein vollständig integriertes System mit automatischer Speicherung und einfacher erneuter Anzeige zuvor erfasster Roadmaps, um die Verfahrenseffizienz zu steigern, ohne den aktuellen Arbeitsablauf zu ändern.
Dynamic Coronary Roadmap lässt sich nahtlos in die Standardabläufe zur Patientenversorgung und in die tägliche klinische Praxis integrieren. Es handelt sich um ein vollständig integriertes System mit automatischer Speicherung und einfacher erneuter Anzeige zuvor erfasster Roadmaps, um die Verfahrenseffizienz zu steigern, ohne den aktuellen Arbeitsablauf zu ändern.
Dynamic Coronary Roadmap ermöglicht die automatische, bewegungskompensierte Echtzeit-Koronarbildgebung zur Live-Bildführung für Drähte und intrakoronare Geräte.

Dynamic Coronary Roadmap ermöglicht die automatische, bewegungskompensierte Echtzeit-Koronarbildgebung zur Live-Bildführung für Drähte und intrakoronare Geräte.

Dynamic Coronary Roadmap ermöglicht die automatische, bewegungskompensierte Echtzeit-Koronarbildgebung zur Live-Bildführung für Drähte und intrakoronare Geräte.
Dynamic Coronary Roadmap ermöglicht die automatische, bewegungskompensierte Echtzeit-Koronarbildgebung zur Live-Bildführung für Drähte und intrakoronare Geräte.
Effiziente und zuverlässige Navigation für Koronararterien. Dynamic Coronary Roadmap bietet einen vollständigen Überblick über die Koronararterien zur sicheren Positionierung von Geräten.

Effiziente und zuverlässige Navigation für Koronararterien. Dynamic Coronary Roadmap bietet einen vollständigen Überblick über die Koronararterien zur sicheren Positionierung von Geräten.

Effiziente und zuverlässige Navigation für Koronararterien. Dynamic Coronary Roadmap bietet einen vollständigen Überblick über die Koronararterien zur sicheren Positionierung von Geräten.
Effiziente und zuverlässige Navigation für Koronararterien. Dynamic Coronary Roadmap bietet einen vollständigen Überblick über die Koronararterien zur sicheren Positionierung von Geräten.
Dynamic Coronary Roadmap lässt sich nahtlos in die Standardabläufe zur Patientenversorgung und in die tägliche klinische Praxis integrieren. Es handelt sich um ein vollständig integriertes System mit automatischer Speicherung und einfacher erneuter Anzeige zuvor erfasster Roadmaps, um die Verfahrenseffizienz zu steigern, ohne den aktuellen Arbeitsablauf zu ändern.

Dynamic Coronary Roadmap lässt sich nahtlos in die Standardabläufe zur Patientenversorgung und in die tägliche klinische Praxis integrieren. Es handelt sich um ein vollständig integriertes System mit automatischer Speicherung und einfacher erneuter Anzeige zuvor erfasster Roadmaps, um die Verfahrenseffizienz zu steigern, ohne den aktuellen Arbeitsablauf zu ändern.

Dynamic Coronary Roadmap lässt sich nahtlos in die Standardabläufe zur Patientenversorgung und in die tägliche klinische Praxis integrieren. Es handelt sich um ein vollständig integriertes System mit automatischer Speicherung und einfacher erneuter Anzeige zuvor erfasster Roadmaps, um die Verfahrenseffizienz zu steigern, ohne den aktuellen Arbeitsablauf zu ändern.
Dynamic Coronary Roadmap lässt sich nahtlos in die Standardabläufe zur Patientenversorgung und in die tägliche klinische Praxis integrieren. Es handelt sich um ein vollständig integriertes System mit automatischer Speicherung und einfacher erneuter Anzeige zuvor erfasster Roadmaps, um die Verfahrenseffizienz zu steigern, ohne den aktuellen Arbeitsablauf zu ändern.

