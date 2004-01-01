Dynamic Coronary Roadmap Voir clairement pour guider en toute confiance

Dynamic Coronary Roadmap est une technologie qui crée une vue en temps réel des artères coronaires avec compensation des mouvements, en superposant une angiographie coronaire mise en évidence sur une image fluoroscopique 2D en direct. Cette cartographie colorée s’ajuste automatiquement et fournit un retour visuel continu sur le positionnement des guides et des cathéters pendant les interventions coronariennes percutanées. Elle a démontré une réduction de 28,8 % de l’utilisation de produit de contraste.