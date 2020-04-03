Fusionieren Sie 3D-Datensätze für die Führung während des Verfahrens mit dem SmartCT Dual Viewer*

SmartCT Dual Viewer bietet 3D-Fusionsbildgebung von 3D-RA- und CBCT-Datensätzen während des Verfahrens zur Unterstützung der Beurteilung und Diagnose. Laden Sie zwei beliebige Volumina aus Azurion und vergleichen Sie sie tischseitig, ohne die Sterilität zu beeinträchtigen oder Anwendungen zu wechseln.