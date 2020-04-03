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Azurion 7 B20/15

Biplanares System für die bildgeführte Therapie

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Das Philips Azurion System mit SmartCT ermöglicht die einfache und zuverlässige Durchführung der verschiedensten routinemäßigen und komplexen interventionellen Verfahren bei höchster Anwenderfreundlichkeit. Fortschrittliche Funktionalität in Kombination mit einer innovativen Systemgeometrie unterstützen einen verbesserten Arbeitsablauf und helfen Ihnen dabei, die Leistungsfähigkeit Ihres Labors zu optimieren und Ihren Patient*innen eine erstklassige Versorgung zu bieten.

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Eigenschaften
Schnelles und sicheres Parken
Schnelles und sicheres Parken video

Schnelles und sicheres Parken

Schnelles und sicheres Parken der lateralen Gantry ermöglicht ein reibungsloses Umschalten zwischen 2D- und 3D-Bilderfassung.

Schnelles und sicheres Parken

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Schnelles und sicheres Parken der lateralen Gantry ermöglicht ein reibungsloses Umschalten zwischen 2D- und 3D-Bilderfassung.
Einfache Erfassung patientenorientierter Bilder aus jedem Winkel
Einfache Erfassung patientenorientierter Bilder aus jedem Winkel video

Einfache Erfassung patientenorientierter Bilder aus jedem Winkel

Die Funktion Image Beam Rotation gewährleistet patientenorientierte Bilder bei jeder Winkel- und Drehbewegung, so dass der Tisch nicht mehr gedreht oder die Patientin bzw. der Patient neu positioniert werden muss. Die Funktion ermöglicht den einfachen radialen Zugang, da das Bild immer an der anatomischen Struktur ausgerichtet ist, auch bei diagonaler Positionierung. Es ist nicht erforderlich, den Tisch zu schwenken oder die Patientin bzw. den Patienten neu zu positionieren.

Einfache Erfassung patientenorientierter Bilder aus jedem Winkel

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Die Funktion Image Beam Rotation gewährleistet patientenorientierte Bilder bei jeder Winkel- und Drehbewegung, so dass der Tisch nicht mehr gedreht oder die Patientin bzw. der Patient neu positioniert werden muss. Die Funktion ermöglicht den einfachen radialen Zugang, da das Bild immer an der anatomischen Struktur ausgerichtet ist, auch bei diagonaler Positionierung. Es ist nicht erforderlich, den Tisch zu schwenken oder die Patientin bzw. den Patienten neu zu positionieren.

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Die Funktion Image Beam Rotation gewährleistet patientenorientierte Bilder bei jeder Winkel- und Drehbewegung, so dass der Tisch nicht mehr gedreht oder die Patientin bzw. der Patient neu positioniert werden muss. Die Funktion ermöglicht den einfachen radialen Zugang, da das Bild immer an der anatomischen Struktur ausgerichtet ist, auch bei diagonaler Positionierung. Es ist nicht erforderlich, den Tisch zu schwenken oder die Patientin bzw. den Patienten neu zu positionieren.
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Die Funktion Image Beam Rotation gewährleistet patientenorientierte Bilder bei jeder Winkel- und Drehbewegung, so dass der Tisch nicht mehr gedreht oder die Patientin bzw. der Patient neu positioniert werden muss. Die Funktion ermöglicht den einfachen radialen Zugang, da das Bild immer an der anatomischen Struktur ausgerichtet ist, auch bei diagonaler Positionierung. Es ist nicht erforderlich, den Tisch zu schwenken oder die Patientin bzw. den Patienten neu zu positionieren.
Ganzkörperbildgebung​
Ganzkörperbildgebung​ video

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Die Systemgeometrie vereint Geschwindigkeit und ein raffiniertes Konzept, sodass der gesamte Körper abgebildet werden kann – unser bisher flexibelstes biplanares Philips Azurion System.

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Die Systemgeometrie vereint Geschwindigkeit und ein raffiniertes Konzept, sodass der gesamte Körper abgebildet werden kann – unser bisher flexibelstes biplanares Philips Azurion System.

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Die Systemgeometrie vereint Geschwindigkeit und ein raffiniertes Konzept, sodass der gesamte Körper abgebildet werden kann – unser bisher flexibelstes biplanares Philips Azurion System.
Optimaler Zugang zu Ihren Patient*innen
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Die Positionierung des Frontalbogens in einem Winkel von 135 Grad ermöglicht einen optimalen Zugang zur Patientin bzw. zum Patienten vom Kopfende aus sowie ideale Arbeitspositionen. Anästhesist*innen finden Platz am Kopfende und andere medizinische Geräte (z.B. Ultraschall) lassen sich optimal positionieren.

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Die Positionierung des Frontalbogens in einem Winkel von 135 Grad ermöglicht einen optimalen Zugang zur Patientin bzw. zum Patienten vom Kopfende aus sowie ideale Arbeitspositionen. Anästhesist*innen finden Platz am Kopfende und andere medizinische Geräte (z.B. Ultraschall) lassen sich optimal positionieren.

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Die Positionierung des Frontalbogens in einem Winkel von 135 Grad ermöglicht einen optimalen Zugang zur Patientin bzw. zum Patienten vom Kopfende aus sowie ideale Arbeitspositionen. Anästhesist*innen finden Platz am Kopfende und andere medizinische Geräte (z.B. Ultraschall) lassen sich optimal positionieren.
Fusionieren Sie 3D-Datensätze für die Führung während des Verfahrens mit dem SmartCT Dual Viewer*
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SmartCT Dual Viewer bietet 3D-Fusionsbildgebung von 3D-RA- und CBCT-Datensätzen während des Verfahrens zur Unterstützung der Beurteilung und Diagnose. Laden Sie zwei beliebige Volumina aus Azurion und vergleichen Sie sie tischseitig, ohne die Sterilität zu beeinträchtigen oder Anwendungen zu wechseln.

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SmartCT Dual Viewer bietet 3D-Fusionsbildgebung von 3D-RA- und CBCT-Datensätzen während des Verfahrens zur Unterstützung der Beurteilung und Diagnose. Laden Sie zwei beliebige Volumina aus Azurion und vergleichen Sie sie tischseitig, ohne die Sterilität zu beeinträchtigen oder Anwendungen zu wechseln.
SmartCT Soft Tissue Helical*

SmartCT Soft Tissue Helical*

Verbessert Neuro-CBCT-Bilder, um Weichgewebeveränderungen in der Angio Suite zu identifizieren. Ein erweitertes Protokoll mit zweiachsiger Erfassungsbahn und optimierter Rekonstruktionssoftware sorgt für eine bessere Bilddarstellung im Vergleich zu herkömmlichen CBCT-Erfassungsverfahren.

SmartCT Soft Tissue Helical*

Verbessert Neuro-CBCT-Bilder, um Weichgewebeveränderungen in der Angio Suite zu identifizieren. Ein erweitertes Protokoll mit zweiachsiger Erfassungsbahn und optimierter Rekonstruktionssoftware sorgt für eine bessere Bilddarstellung im Vergleich zu herkömmlichen CBCT-Erfassungsverfahren.

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Verbessert Neuro-CBCT-Bilder, um Weichgewebeveränderungen in der Angio Suite zu identifizieren. Ein erweitertes Protokoll mit zweiachsiger Erfassungsbahn und optimierter Rekonstruktionssoftware sorgt für eine bessere Bilddarstellung im Vergleich zu herkömmlichen CBCT-Erfassungsverfahren.
  • Schnelles und sicheres Parken
  • Einfache Erfassung patientenorientierter Bilder aus jedem Winkel
  • Ganzkörperbildgebung​
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Einfache Erfassung patientenorientierter Bilder aus jedem Winkel
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Die Funktion Image Beam Rotation gewährleistet patientenorientierte Bilder bei jeder Winkel- und Drehbewegung, so dass der Tisch nicht mehr gedreht oder die Patientin bzw. der Patient neu positioniert werden muss. Die Funktion ermöglicht den einfachen radialen Zugang, da das Bild immer an der anatomischen Struktur ausgerichtet ist, auch bei diagonaler Positionierung. Es ist nicht erforderlich, den Tisch zu schwenken oder die Patientin bzw. den Patienten neu zu positionieren.

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Ganzkörperbildgebung​
Ganzkörperbildgebung​ video

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Die Systemgeometrie vereint Geschwindigkeit und ein raffiniertes Konzept, sodass der gesamte Körper abgebildet werden kann – unser bisher flexibelstes biplanares Philips Azurion System.

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Optimaler Zugang zu Ihren Patient*innen
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  • * SmartCT R3 und Azurion R3 unterliegen der behördlichen Zulassung und sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Vertriebsteam.

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