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Das Philips Azurion System mit SmartCT ermöglicht die einfache und zuverlässige Durchführung der verschiedensten routinemäßigen und komplexen interventionellen Verfahren bei höchster Anwenderfreundlichkeit. Fortschrittliche Funktionalität in Kombination mit einer innovativen Systemgeometrie unterstützen einen verbesserten Arbeitsablauf und helfen Ihnen dabei, die Leistungsfähigkeit Ihres Labors zu optimieren und Ihren Patient*innen eine erstklassige Versorgung zu bieten.
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SmartCT Soft Tissue Helical*
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SmartCT Soft Tissue Helical*
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Die klinische Anwendungssoftware Philips SmartCT für bildgeführte Verfahren erweitert unsere umfassenden interventionellen 3D-Werkzeuge um eine klare Benutzerführung, die Hindernisse beim Erfassen von 3D-Bildern im Interventionslabor beseitigt. Nach der Erfassung werden die 3D-Bilder in Sekundenschnelle automatisch auf dem Touchscreen-Modul im entsprechenden Rendering-Modus angezeigt. Hier haben Anwender auch Zugang zu Tools für erweiterte 3D-Visualisierungen und -Messungen. SmartCT gibt Ihnen Zugriff auf fortschrittliche Messungen und Visualisierungen für eine hohe Bildqualität, die Ihre Diagnose unterstützt[1–3] und bessere Behandlungsergebnisse erlaubt[4–6].
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Aufgrund der ansteigenden Anzahl und der zunehmenden Komplexität von Verfahren in Ihrem Labor ist möglichst effizientes Arbeiten wichtiger als jemals zuvor. Das FlexSpot Setup vereinfacht den Laborbetrieb, denn damit haben Sie alle verbundenen Anwendungen von einem einzigen Arbeitsplatz aus unter vollständiger Kontrolle. Teammitglieder können verschiedene Aufgaben separat ausführen, ohne einander zu unterbrechen, um Lücken zwischen den Fällen zu minimieren.
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SmartCT Soft Tissue Helical erstellt CBCT-Bilder, um Weichgewebeveränderungen in der Angio Suite besser zu erkennen. Das neue Protokoll mit zweiachsiger Erfassungsbahn und optimierter Rekonstruktionssoftware erzeugt Bilder mit einer besseren Bilddarstellung im Vergleich zu herkömmlichen Cone-Beam-Erfassungsverfahren. SmartCT Soft Tissue Helical ist unser verbessertes CBCT-Protokoll für die neurovaskuläre Versorgung mit einer schnellen 8s-Erfassungsbahn sowie Algorithmen zur Metallartefaktreduktion und Bewegungskompensation für eine weitere Verbesserung der Bildqualität.
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