CBCT mit Spiralerfassung

Das CBCT-Protokoll für Weichgewebe mit Spiralbewegung verbessert die Bildqualität und die Darstellung im Vergleich zu herkömmlichen CBCT-Aufnahmetechniken, um Weichgewebeveränderungen in der Angio Suite zu erkennen. Die asymmetrische Bewegung des Arms während der Aufnahme vergrößert das Sichtfeld (FOV), Teile des Gehirns werden mehrfach erfasst. Dieses Mehr an Informationen resultiert in Verbindung mit der verbesserten Bildrekonstruktion in einer höheren Bildqualität. Die Scan-Geschwindigkeit wurde ebenfalls von 20 s auf 10 s erhöht, um die Auswirkungen von Bewegungen bei nicht sedierten Schlaganfallpatienten zu minimieren.