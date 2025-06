Direkte Bildkontrolle mit erweiterter 3D-Visualisierung am Tisch

Nach der Erfassung wird das 3D-Bild automatisch am Touchscreen-Modul im geeigneten Rendering-Modus zur direkten Überprüfung am Tisch angezeigt. So lässt sich das Bild scrollen, zoomen, schwenken und drehen, die Slab-Dicke anpassen und die multiplanare Rekonstruktion am Touchscreen einsetzen.