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MR Brain Function Analysis

Analyse de l’activité cérébrale

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Aide à identifier et visualiser les régions fonctionnelles du cerveau en s’appuyant sur les modifications métaboliques et hémodynamiques locales qui se produisent dans les zones cérébrales activées. L’outil applique un modèle de régression linéaire généralisé pour analyser les données d’état au repos et les paradigmes liés à des blocs ou à des événements. L’application prend en charge l’exportation des résultats fonctionnels via Multi Modality Viewer, y compris les images DICOM avec des cartes anatomiques et IRMf mises en correspondance.

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