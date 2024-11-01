Permet la visualisation des structures cartilagineuses intégrées aux cartographies T2 avec codage couleur. Le repérage des couches des régions d’intérêts cartilagineuses permet d’évaluer la variation des valeurs T2 sur la profondeur du cartilage pour en déterminer la dégradation. L’application MR Cartilage Assessment inclut un processus de travail guidé par les tâches pour l’analyse quantitative du temps de relaxation T2 pour prendre en charge l’évaluation du cartilage et l’état de la maladie. Elle fournit des outils de segmentation permettant de mesurer les couches et les segments de cartilage.
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