L’application MR Echo Accumulation permet d’effectuer des accumulations d’écho pixellisées pour les séries d’imagerie avec plusieurs échos. Elle permet de calculer de nouvelles images en fonction de la somme sélectionnée des temps d’écho d’une série avec plusieurs échos. Le traitement fournit une mise à jour interactive des résultats.
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