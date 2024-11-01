Quantifie la déformation myocardique dans le ventricule gauche à l’aide d’images de séquence d’imagerie avec précession libre sur les grand et petit axes. La déformation décrit notamment le raccourcissement, l’épaississement et l’allongement du myocarde pendant le cycle cardiaque. Facilite le diagnostic et le suivi des patients atteints de cardiomyopathie dilatée (CMD), de cardiomyopathie hypertrophique (CMH) ou de cardiomyopathie restrictive (CMR), et des patients atteints de valvulopathie.
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