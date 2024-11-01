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Quantification de la déformation myocardique

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Quantifie la déformation myocardique dans le ventricule gauche à l’aide d’images de séquence d’imagerie avec précession libre sur les grand et petit axes. La déformation décrit notamment le raccourcissement, l’épaississement et l’allongement du myocarde pendant le cycle cardiaque. Facilite le diagnostic et le suivi des patients atteints de cardiomyopathie dilatée (CMD), de cardiomyopathie hypertrophique (CMH) ou de cardiomyopathie restrictive (CMR), et des patients atteints de valvulopathie.

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  • Caas est une marque commerciale de Pie Medical Inc. Actuellement non disponible aux États-Unis. Ces fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour en savoir plus.

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