Termes recherchés

FR
DE

CT Brain Perfusion

Déterminer les zones de débit sanguin cérébral réduit par rapport à l’hémisphère controlatéral

Trouver des produits similaires

Génère des informations qualitatives et quantitatives sur les changements d’intensité de l’image au fil du temps. Permet l’identification des zones d’hypoperfusion en cas d’accident vasculaire cérébral aigu grâce à des cartographies couleur quantitatives. Les cartes de perfusion et de résumé peuvent être générées automatiquement et envoyées au système PACS pour faciliter l’examen, et être envoyées par e-mail à une liste prédéfinie de destinataires, en moins de 2 minutes(4)(5). Des indicateurs de qualité inspirés des feux de signalisation mettent en évidence les éventuelles inexactitudes d’acquisition susceptibles d’affecter la fiabilité des résultats. Avec des examens d’une durée de balayage suffisante, une analyse de la perméabilité aide à évaluer la pénétration de la barrière hématoencéphalique par l’agent de contraste. L’application permet la détection automatique de l’artère, de la veine, de la ligne de réflexion et du masque cérébral de référence, ainsi que la correction des mouvements en 3D.

Contactez nous
  • Amélioré dans ISP 12.1.6 (2) Les réglages de configuration permettent désormais de sélectionner TTP ou Tmax pour le calcul des cartes résumées. (3) Les cartes résumées sont calculées en fonction de seuils par défaut. Permet à l’utilisateur de configurer les paramètres calculés. (4) Le contenu envoyé par e-mail n’est pas destiné à un usage diagnostique.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.