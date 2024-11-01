CT Brain Perfusion Déterminer les zones de débit sanguin cérébral réduit par rapport à l’hémisphère controlatéral

Génère des informations qualitatives et quantitatives sur les changements d’intensité de l’image au fil du temps. Permet l’identification des zones d’hypoperfusion en cas d’accident vasculaire cérébral aigu grâce à des cartographies couleur quantitatives. Les cartes de perfusion et de résumé peuvent être générées automatiquement et envoyées au système PACS pour faciliter l’examen, et être envoyées par e-mail à une liste prédéfinie de destinataires, en moins de 2 minutes(4)(5). Des indicateurs de qualité inspirés des feux de signalisation mettent en évidence les éventuelles inexactitudes d’acquisition susceptibles d’affecter la fiabilité des résultats. Avec des examens d’une durée de balayage suffisante, une analyse de la perméabilité aide à évaluer la pénétration de la barrière hématoencéphalique par l’agent de contraste. L’application permet la détection automatique de l’artère, de la veine, de la ligne de réflexion et du masque cérébral de référence, ainsi que la correction des mouvements en 3D.