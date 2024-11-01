Propose un processus de travail dédié pour faciliter l’évaluation des maladies hépatiques à partir de biomarqueurs IRM tels que la fraction de matières grasses (FF) ou T2*/R2*. L’application fournit une segmentation automatique par IA de l’ensemble du foie sur des images pondérées en T1, ainsi qu’une quantification volumétrique et paramétrique 3D des segments hépatiques et des régions d’intérêt définies par l’utilisateur.
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