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MR Qflow

Visualisation et quantification des dynamiques de flux sanguin

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Prend en charge la visualisation et la quantification des dynamiques de débit sanguin, en facilitant l’examen des données de contraste en phase MR, sur les régions d’intérêt vasculaires segmentées manuellement ou semi-automatiquement. Prend également en charge l’analyse du flux sanguin cardiaque et l’analyse du liquide céphalo-rachidien (LCR). Permet de confirmer/exclure la présence d’ambiguïté dans la circulation dans les vaisseaux, les valves ou la moelle épinière/l’aqueduc. L’analyse QFlow est intégrée à MR Cardiac Suite, ce qui permet d’effectuer des analyses fonctionnelles et de flux dans une seule suite avec des rapports combinés.

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