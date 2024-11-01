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MR Cardiac Quantitative Mapping

Évaluer les caractérisations tissulaires du myocarde

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Permet à l’utilisateur de vérifier et de quantifier les cartographies paramétriques (T1 natives, T1 améliorées, T2 et T2*) fournies directement par le scanner. Cette application offre également des options de segmentation locale et régionale pour vérifier des régions définies par l’utilisateur et propose des tables de consultation personnalisables (barres de couleurs) permettant de se concentrer sur une plage normale définie par l’utilisateur pour les cartes à code couleur. Prend également en charge la correction manuelle ou automatique des mouvements en cas de mauvaise qualité, ainsi que le recalcul des cartes paramétriques.

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  • Nouveau processus de travail sur l’interface utilisateur basé sur les algorithmes de la version précédente

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