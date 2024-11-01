Facilite l’analyse myocardique des données cardiaques résolues dynamiquement (série multicoupes, images dynamiques) et permet la comparaison des examens au repos et des épreuves d’effort. Les résultats sont présentés sous forme de vues planaires adaptées ou standard conformément aux normes de l’AHA. Le progiciel inclut un algorithme de correction et des outils manuels pour corriger, image par image, les déplacements cardiaques dus à la respiration.
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