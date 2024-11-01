Termes recherchés

FR
DE

MR Cardiac Temporal Enhancement (Perfusion)

Aide à l’évaluation des améliorations temporelles du myocarde

Trouver des produits similaires

Facilite l’analyse myocardique des données cardiaques résolues dynamiquement (série multicoupes, images dynamiques) et permet la comparaison des examens au repos et des épreuves d’effort. Les résultats sont présentés sous forme de vues planaires adaptées ou standard conformément aux normes de l’AHA. Le progiciel inclut un algorithme de correction et des outils manuels pour corriger, image par image, les déplacements cardiaques dus à la respiration.

Contactez nous
  • Nouveau processus de travail sur l’interface utilisateur basé sur les algorithmes de la version précédente

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.