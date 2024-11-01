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NM Emory Cardiac Toolbox (ECTb) HeartFusion

Évaluation de l’anatomie coronarienne fusionnée

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L’option Emory Cardiac Toolbox (ECTb) HeartFusion permet de générer une image fusionnée de l’arbre coronaire du patient à partir d’images d’angiographie cardiaque par TDM et d’imageries de perfusion d’IRM.

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  • Emory Cardiac Toolbox, ECTb, HeartFusion et SyncTool sont des marques déposées d’Emory University. Ces fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. Pour plus d’informations, contactez votre ingénieur commercial Philips.

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