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CT Lung Nodule Assessment

Évaluation des nodules pulmonaires dans le temps

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Conçu pour la visualisation et l’analyse des images TDM thoraciques, permettant la segmentation, la quantification et la caractérisation des nodules pulmonaires indiqués par le médecin dans une étude unique ou au cours de plusieurs études thoraciques prélues. L’application peut être utilisée à la fois dans les évaluations de diagnostic et de dépistage, et prend en charge le dépistage du cancer du poumon par TDM à faible dose(1). Intègre un outil prédictif de calcul des risques(2)(3) basé sur les caractéristiques du patient et du nodule, capable d’estimer la probabilité que les nodules pulmonaires détectés lors du dépistage TDM à faible dose initial soient malins. Les fonctionnalités de partage des résultats séparés(4) permettent de transférer automatiquement les résultats structurels entre Workspace et les solutions de création de rapports pour accélérer et optimiser le processus de création de rapports AV.

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  • (1) Le dépistage doit être effectué conformément aux critères d’inclusion établis par les programmes/protocoles approuvés et publiés par un organisme gouvernemental ou une société médicale professionnelle. Pour plus d’informations, veuillez consulter la documentation clinique, ainsi que les résultats du National Lung Screening Trial (N Engl J Med 2011 ; 365:395-409) et les publications ultérieures.(2) Proposé en tant que composant additionnel commercial séparé. (3) Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles sur tous les territoires. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips à ce sujet. (4) La solution est intégrable par le biais des services IBE ou de solutions développées en interne par le client.

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