Permet d’exécuter la segmentation cardiaque à différents niveaux d’énergie, de comparer les courbes des vaisseaux avec divers types de données spectrales et d’améliorer l’évaluation visuelle de la perméabilité des vaisseaux coronaires. Inclut les fonctionnalités de base de l’application CT Comprehensive Cardiac Analysis, optimisées pour les ensembles de données spectrales.
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