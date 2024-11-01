Termes recherchés

FR
DE

CT Spectral Comprehensive Cardiac Analysis

Examen et évaluation des images TDM cardiovasculaires acquises sur les scanners Philips Spectral CT

Trouver des produits similaires

Permet d’exécuter la segmentation cardiaque à différents niveaux d’énergie, de comparer les courbes des vaisseaux avec divers types de données spectrales et d’améliorer l’évaluation visuelle de la perméabilité des vaisseaux coronaires.​ Inclut les fonctionnalités de base de l’application CT Comprehensive Cardiac Analysis, optimisées pour les ensembles de données spectrales.

Contactez nous
  • Composant additionnel en option pour CCA.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site Web officiel de Royal Philips (« Philips »). Tous les liens vers des sites Web tiers pouvant apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucun cas une affiliation ou une approbation des informations fournies sur ces sites Web liés. Philips ne fait aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte concernant les sites Web tiers ou les informations qu'ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.