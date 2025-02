Spectral CT 7500

Das Philips Spectral CT 7500 liefert Ihnen Spektralergebnisse bei jedem Scan, so dass Sie bei jeder Untersuchung noch mehr Informationen erhalten und so den Weg zu einer präzisen Diagnostik ebnen, die für Ihre Patienten so wichtig ist. Spectral CT 7500 ist ein leistungsstarkes CT-System mit Spektraldetektor (SDCT), das Ihnen die Leistung bietet, die Sie in Bezug auf Bildqualität, Dosis und Arbeitsablauf benötigen. Technologie, fortschrittliche Tools und der Support sorgen dafür, dass Sie das Maximum aus Spektraluntersuchungen herausholen können.

