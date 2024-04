Zenition 30 Arceau mobile à capteur plan

Offrez à vos équipes chirurgicales une imagerie simple et plus flexible pour une prise de décision rapide et éclairée grâce au système d’arceau mobile 3000 pour l’imagerie interventionnelle Philips – Zenition 30. La technologie à capteur plan ainsi que les algorithmes d’imagerie avancés et la fonction de qualité d’image personnalisée offrent une qualité d’image et une efficacité de dose uniques. La commande unique du chirurgien et le module d’écran tactile permettent aux utilisateurs finaux de mieux contrôler leur système, tandis que les freins électromagnétiques réduisent les efforts manuels.