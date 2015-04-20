Suchbegriffe

DE
FR
0

Einkaufswagen

Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.

    • Anschließen und steuern Anschließen und steuern Anschließen und steuern

      Professional LED TV

      40HFL5010T/12

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen
      1 Auszeichnung

      Anschließen und steuern

      Mit diesem energieeffizienten Hotel-Fernseher genießen Sie alle Vorteile moderner Konnektivität und interaktiver Hotelinformationsseiten, während Installation und Verwaltung per Fernzugriff niedrige Betriebskosten sicherstellen.

      Alle Vorteile ansehen

      Dieser Produkt ist leider nicht mehr verfügbar

      Professional LED TV

      Ähnliche Produkte

      Alle anzeigen Nicht zugeordnet

      Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten

      Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.

      Setpreis

      Überspringen

      Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:

      Zubehör hinzufügen

      Dieses Produkt
      Professional LED TV
      - {discount-value}

      Professional LED TV

      Gesamtzeit

      recurring payment

      Anschließen und steuern

      für ein zukunftssicheres Gasterlebnis

      • 102 cm (40") MediaSuite
      • LED
      • DVB-T2/T/C und IPTV
      SmartInstall für eine einfache Installation und Wartung per Fernzugriff

      SmartInstall für eine einfache Installation und Wartung per Fernzugriff

      Mit SmartInstall ist die Installation und Wartung Ihrer Fernseher mühelos. Mit einem benutzerfreundlichen Web-Tool können Sie Ihre Fernseher jetzt per Fernzugriff konfigurieren und installieren, ohne das jeweilige Zimmer zu betreten! Dies spart Zeit und stellt sicher, dass Ihre Gäste nicht gestört werden. Egal ob Sie die Hotelinformationsseiten aktualisieren oder neue Sender installieren – mit SmartInstall ist alles möglich.

      SmartInfo für interaktive, individuell gestaltbare Hotelinformationsseiten

      SmartInfo für interaktive, individuell gestaltbare Hotelinformationsseiten

      SmartInfo ermöglicht es Ihnen, Ihren Gästen Informationen zum Hotel oder zur Stadt zu bieten. Ihre Gäste haben Zugriff auf diese interaktive Hotel-Website, auch wenn der Fernseher nicht an Ihr Intranet oder Internet angeschlossen ist. Die Informationen können regelmäßig und einfach geändert werden, damit Ihre Gäste jederzeit die aktuellsten Informationen zu Ihrem Hotel erhalten.

      Miracast & DirectShare zum Freigeben von Filmen und Musik auf dem Fernseher

      Miracast & DirectShare zum Freigeben von Filmen und Musik auf dem Fernseher

      Unsere Geräte geben Ihren Kunden die Freiheit, ihre Inhalte auf dem großen Fernseher kabellos und ohne Schwierigkeiten zu genießen. Mit unserem offenen Systemansatz kommen wir iOS- und Android-Benutzern entgegen, und wir erweitern ständig unsere Kompatibilität. Unsere sichere Freigabe schützt Ihre Gäste. Über Miracast & DirectShare können Bilder, Filme und Musik auf dem Fernseher freigegeben und genossen werden!

      MyChoice-Kompatibilität für wiederkehrende Einnahmen

      MyChoice-Kompatibilität für wiederkehrende Einnahmen

      MyChoice bietet einen einfachen und günstigen Weg, mit dem Sie Ihren Gästen Premium-Fernsehsender anbieten können. Gleichzeitig ermöglicht es eine zusätzliche Einnahmequelle, durch die Sie Ihre anfänglichen Investitionen in die Fernseher ausgleichen können.

      Full HD LED TV – brillante LED-Bilder mit beeindruckenden Kontrasten

      Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale HDTVs liefern Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistische Farben für ein lebensechtes Bild vor.

      Smart TV-Apps mit vielen Diensten speziell für den Hotelbetrieb

      Philips Smart TV-Apps bieten eine wachsende Auswahl an Apps, von YouTube bis hin zu Apps für soziale Netzwerke und mehr. Diese Version ist maßgeschneidert für den Hotelbetrieb und hat viele zusätzliche Vorteile, zum Beispiel, dass Informationen der Gäste nach dem Gebrauch sicher gelöscht werden. Außerdem verhindert sie, dass illegale Inhalte Ihrem Betrieb schaden können. Durch unser Provisionsmodell können Sie die durch die Breitbandnutzung Ihrer Gäste entstandenen Kosten wieder kompensieren.

      AppControl zum Hinzuzufügen, Sortieren und Löschen von Apps bei minimalem Aufwand

      Über AppControl können Sie Ihren Gästen die Fernsehanwendungen ihrer Träume zur Verfügung stellen. Sie können alle Apps so hinzufügen, löschen und sortieren, wie Sie es möchten. Und noch besser: Sie können diese Einstellungen jetzt sogar auf andere Fernseher kopieren, ohne sie auf dem anderen Fernseher erneut einrichten zu müssen! Außerdem haben Sie die Möglichkeit, problemlos verschiedene Profile zu erstellen und Änderung vorzunehmen. Möchten Sie in Ihren Suiten die Video- Apps mit hoher Bandbreite und in Ihren anderen Zimmern die Anwendungen mit niedriger Bandbreite bereitstellen? Kein Problem! AppControl garantiert Ihnen und Ihren Gästen ein komfortables Erlebnis.

      Integriertes IPTV-System für optimale individuelle Interaktivität

      Spart Kosten und reduziert Kabelgewirr. Mit unseren neuen Smart TVs können Sie Ihr Hotelsystem direkt in den Fernseher integrieren. Interaktive Kanäle, Video-on-Demand, interaktive Hotelmenüs und -informationen sowie Online-Bestellsysteme sind ohne externe Box am Fernseher verfügbar. Neben Übertragung des Inhalts über Koaxial-Fernsehkabel können Sie jetzt auch Ihr Internetnetzwerk verwenden, um Sender und VOD-Dienste direkt auf den Fernseher zu übertragen. Unser Partnernetzwerk sorgt dafür, dass Sie das gewünschte maßgeschneiderte Portal erhalten.

      Integriertes WiFi für die kabellose Verwendung von Smart TV

      Mit integriertem WiFi in Ihrem Philips Smart TV können Sie drahtlos auf vielfältige Programmwelten zugreifen.

      Serial Xpress Protokoll für interaktive Systeme

      Über das Serial Xpress Protocol (SXP) kann der Fernseher an externe Decoder und Set-Top-Boxen aller gängigen Anbieter interaktiver Systeme angeschlossen werden.

      Uhranzeige auf dem Bildschirm für optimalen Gästeservice

      Dank unserer neuen Uhranzeige auf dem Bildschirm können Gäste ganz leicht die aktuelle Uhrzeit ablesen. Mit einem Tastendruck wird die Uhr auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. Dabei werden bessere Lesbarkeit und geringerer Stromverbrauch miteinander kombiniert.

      Niedriger Stromverbrauch

      Fernseher von Philips sind für geringstmöglichen Stromverbrauch konzipiert. Dadurch wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch die Betriebskosten verringert.

      Technische Daten

      • Bild/Anzeige

        Seitenverhältnis
        16:9
        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        40  Zoll
        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        100  cm
        Anzeige
        Full HD, LED
        Auflösung des Displays
        1.920 x 1.080p
        Helligkeit
        350  cd/m²
        Bildoptimierung
        • 200 Hz Perfect Motion Rate
        • Pixel Plus HD
        Blickwinkel
        176 º (H)/176 º (V)

      • Tuner/Empfang/Übertragung

        Digitales Fernsehen
        DVB-T/T2/C
        Videowiedergabe
        • NTSC
        • PAL
        • Secam
        Analoges Fernsehen
        PAL
        IP Playback
        • Multicast
        • Unicast

      • Eigenschaften

        Benutzerfreundlichkeit
        • Bildeinstellung
        • Toneinstellung
        Digitale Dienste
        • 8d EPG
        • Now&Next
        • MHEG
        • Videotext
        • HbbTV
        Lokale Steuerung
        Joystick

      • Funktionen für Hotels

        Hotelmodus
        • Sperrung der Joystick-Steuerung
        • Menüsperre
        • Installationsmenüsperre
        • Lautstärkebegrenzung
        Gefängnismodus
        • Hochsicherheitsmodus
        • TXT/MHEG/USB/EPG/Untertitel-Sperre
        Timer
        • Sleep-Timer
        • Weckfunktion
        • Sender zum Wecken
        • Wecktöne
        Einschaltsteuerung
        • Sender
        • Funktion
        • Bildformat
        • Volumen
        Diebstahlsicherung
        • Diebstahlsicherung für die Batterien
        • Kensington-Sicherung
        Leistungsregelung
        • Automatisches Einschalten
        • Grün/Schnelle Inbetriebnahme
        • WoLAN
        Apps
        • AppControl
        • Cloud-basierte Apps
        Ihre Marke
        • SmartInfo
        • Willkommenslogo
        • Begrüßungsnachricht
        • Personalisierter Hintergrund für Smart TV
        • Anpassbares Armaturenbrett (HTML)
        • IPTV-System
        Uhr
        • Uhr im Standbymodus
        • Im Dunkeln leuchtende Fernbedienungstaste
        • Bildschirmuhr
        • Optionale externe Uhr
        SmartInfo
        • HTML5-Browser
        • Interaktive Vorlagen
        • Bild-Diashow
        Klonen und Firmware-Aktualisierung
        • Instant Initial Cloning
        • Über USB/RF/IP
        CMND & Control
        • Offline-Sender-Editor
        • Offline-Einstellungs-Editor
        • Fernseherstatus in Echtzeit (IP)
        • Fernsteuerung über IP/RF
        • CMND & Create
        • Fernseher-Gruppenverwaltung
        Steuerung
        • Sperren von automatischen Senderaktualisierungen
        • Serial Xpress Protocol
        • JSON-API für TV-Bedienung-JAPIT
        Interaktive DRM
        • VSecure
        • Gleichmäßige Wiedergabe mit PlayReady
        Einnahmequellen
        • AppRevenue
        • MyChoice
        Fernbedienung
        • Für Kabelbinder
        • Akkustatusanzeige
        • Akkuabdeckungssperre für Fernbedienung
        Programme
        Kombinierte Liste

      • Funktionen für Krankenhäuser

        Steuerung
        • Multi-Remote Control
        • Kompatibel mit Fernbedienung für medizinische Einrichtungen
        • Kompatibel mit Schwesternrufsystemen
        Komfort
        • Kopfhörerausgang
        • Unabhängige Stummschaltung der Hauptlautsprecher
        Sicherheit
        • Doppelte Isolierung (Klasse II)
        • Schwer entflammbar

      • Multimedia

        Unterstützte Video-Wiedergabe
        • Formate: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Dateien: AVI, MKV
        • 3GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • QuickTime
        • TS
        • WMV
        Unterstützte Musikformate
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 bis v9.2)
        Unterstützte Untertitelformate
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        Unterstützte Bildformate
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Unterstützte Videoauflösung bei USB
        Bis zu 1.920 x 1.080 bei 60 Hz
        Multimedia-Anschlüsse
        • USB
        • LAN

      • Audio

        Soundausgabeleistung
        20 (2 x 10)  W
        Lautsprecheranschluss für Badezimmer
        1,5 W Mono 8 Ohm
        Lautsprecher
        • 2.0
        • Nach unten gerichtet
        Audiofunktionen
        • AVL
        • Incredible Surround
        • Dynamischer Bass
        • Dolby MS10

      • Leistung

        Netzstrom
        220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
        Umgebungstemperatur
        0 °C bis 40 °C
        Standby-Stromverbrauch
        < 0,3 W
        Energieeffizienzklasse
        A+
        Stromversorgung mit EU-Energie-Label
        37  W
        Energiesparfunktionen
        Eco-Modus
        Jährlicher Energieverbrauch
        54  kWh

      • Zubehör

        Inklusive
        • Fernbedienung 22AV1409A/12
        • Drehbarer Tischfuß
        • 2 x AAA-Batterien
        • Garantiekarte
        • Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen
        • Netzkabel
        Optional
        • Externe Uhr 22AV1120C/00
        • Fernbedienung für medizinische Einrichtungen 22AV1109H/12
        • Konfiguration RC 22AV9573A

      • Kabellose Verbindung

        Wireless LAN
        802.11 b/g/n
        WiFi-Direct
        • DirectShare
        • Miracast

      • Seitliche Anschlüsse

        CI-Steckplatz
        CI+ 1.3
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Kopfhörerausgang
        Mini-Buchse
        USB1
        USB 2.0

      • Rückseitige Anschlüsse

        Scart
        • RGB
        • FBAS
        • SVHS
        Lautsprecheranschluss für Badezimmer
        Mini-Buchse
        Komponente
        YPbPr + L/R-Cinch
        AV-Eingang
        CVBS freigegeben mit YPbPr
        DVI Audio-Eingang
        Mini-Buchse
        Externe Stromversorgung
        • 12 V/15 W
        • Mini-Buchse
        Externe Steuerung
        RJ-48
        Antenne
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Digitaler Audio-Ausgang
        Optisch
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        VGA-Eingang
        D-Sub, 15-polig

      • bessere Anschlussmöglichkeiten

        RJ48
        • IR-Eingang/-Ausgang
        • Serial Xpress Benutzeroberfläche
        EasyLink (HDMI CEC)
        • System-Start
        • System-Standby
        • Weiterleitung von Fernbedienungssignalen
        • System-Audiosteuerung
        LAN
        Wake-up-On-LAN
        HDMI
        • ARC (alle Ports)
        • DVI (alle Ports)
        Scart
        Scart-Einschalttaste

      • Design

        Farbe
        Schwarz

      • Abmessungen

        Gerätebreite
        904  mm
        Gerätehöhe
        512  mm
        Gerätetiefe
        64/77  mm
        Produktgewicht
        7,7  kg
        Gerätebreite (inkl. Fuß)
        904  mm
        Gerätehöhe (inkl. Fuß)
        574  mm
        Gerätetiefe (inkl. Fuß)
        213  mm
        Produktgewicht (inkl. Standfuß)
        9.1  kg
        Kompatible Wandhalterung
        • M4
        • 200 x 200 mm

      Was ist in der Verpackung?

      Weitere enthaltene Artikel

      • Batterien für Fernbedienung
      • Fernbedienung
      • Garantiekarte
      • Netzkabel
      • Standfuß
      Badge-D2C

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

      Vorgeschlagene Produkte

      Kürzlich angesehene Produkte

      Auszeichnungen

      Bewertungen

      Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab

      • Die Verfügbarkeit der Funktionen ist von der durch den Systemintegrator gewählten Implementierung abhängig.
      • Durchschnittlicher Stromverbrauch bei Betrieb entsprechend IEC62087 Ed. 2. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
      • Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.
      Warranty icon

      Wir garantieren langanhaltende Zufriedenheit durch erstklassige Qualität

      Unsere Garantiebedingungen ansehen
      Refurbishment icon

      Wir geben Produkten ein zweites Leben mit Refurbishment *

      Besser-als-neu-Editionen kaufen
      Parts and accessories

      Wir helfen dir, einzelne Teile statt ganze Produkte zu ersetzen*

      Ersatzteile und Zubehör kaufen
      Sustainability icon

      Wir übernehmen Verantwortung für unser Handeln

      Unsere Nachhaltigkeitsziele lesen

      * Gilt nur für Körperpflege-, Mutter-Kind- und Haushaltsprodukte

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

      Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.