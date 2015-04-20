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48HFL5010T/12
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Mit diesem energieeffizienten Hotel-Fernseher genießen Sie alle Vorteile moderner Konnektivität und interaktiver Hotelinformationsseiten, während Installation und Verwaltung per Fernzugriff niedrige Betriebskosten sicherstellen.Alle Vorteile ansehen
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Professional LED TV
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Mit SmartInstall ist die Installation und Wartung Ihrer Fernseher mühelos. Mit einem benutzerfreundlichen Web-Tool können Sie Ihre Fernseher jetzt per Fernzugriff konfigurieren und installieren, ohne das jeweilige Zimmer zu betreten! Dies spart Zeit und stellt sicher, dass Ihre Gäste nicht gestört werden. Egal ob Sie die Hotelinformationsseiten aktualisieren oder neue Sender installieren – mit SmartInstall ist alles möglich.
SmartInfo ermöglicht es Ihnen, Ihren Gästen Informationen zum Hotel oder zur Stadt zu bieten. Ihre Gäste haben Zugriff auf diese interaktive Hotel-Website, auch wenn der Fernseher nicht an Ihr Intranet oder Internet angeschlossen ist. Die Informationen können regelmäßig und einfach geändert werden, damit Ihre Gäste jederzeit die aktuellsten Informationen zu Ihrem Hotel erhalten.
Unsere Geräte geben Ihren Kunden die Freiheit, ihre Inhalte auf dem großen Fernseher kabellos und ohne Schwierigkeiten zu genießen. Mit unserem offenen Systemansatz kommen wir iOS- und Android-Benutzern entgegen, und wir erweitern ständig unsere Kompatibilität. Unsere sichere Freigabe schützt Ihre Gäste. Über Miracast & DirectShare können Bilder, Filme und Musik auf dem Fernseher freigegeben und genossen werden!
MyChoice bietet einen einfachen und günstigen Weg, mit dem Sie Ihren Gästen Premium-Fernsehsender anbieten können. Gleichzeitig ermöglicht es eine zusätzliche Einnahmequelle, durch die Sie Ihre anfänglichen Investitionen in die Fernseher ausgleichen können.
Die Bildqualität macht den Unterschied. Normale HDTVs liefern Qualität, aber Sie erwarten mehr. Stellen Sie sich gestochen scharfe Details in Kombination mit hoher Helligkeit, unglaublichem Kontrast und realistische Farben für ein lebensechtes Bild vor.
Philips Smart TV-Apps bieten eine wachsende Auswahl an Apps, von YouTube bis hin zu Apps für soziale Netzwerke und mehr. Diese Version ist maßgeschneidert für den Hotelbetrieb und hat viele zusätzliche Vorteile, zum Beispiel, dass Informationen der Gäste nach dem Gebrauch sicher gelöscht werden. Außerdem verhindert sie, dass illegale Inhalte Ihrem Betrieb schaden können. Durch unser Provisionsmodell können Sie die durch die Breitbandnutzung Ihrer Gäste entstandenen Kosten wieder kompensieren.
Über AppControl können Sie Ihren Gästen die Fernsehanwendungen ihrer Träume zur Verfügung stellen. Sie können alle Apps so hinzufügen, löschen und sortieren, wie Sie es möchten. Und noch besser: Sie können diese Einstellungen jetzt sogar auf andere Fernseher kopieren, ohne sie auf dem anderen Fernseher erneut einrichten zu müssen! Außerdem haben Sie die Möglichkeit, problemlos verschiedene Profile zu erstellen und Änderung vorzunehmen. Möchten Sie in Ihren Suiten die Video- Apps mit hoher Bandbreite und in Ihren anderen Zimmern die Anwendungen mit niedriger Bandbreite bereitstellen? Kein Problem! AppControl garantiert Ihnen und Ihren Gästen ein komfortables Erlebnis.
Spart Kosten und reduziert Kabelgewirr. Mit unseren neuen Smart TVs können Sie Ihr Hotelsystem direkt in den Fernseher integrieren. Interaktive Kanäle, Video-on-Demand, interaktive Hotelmenüs und -informationen sowie Online-Bestellsysteme sind ohne externe Box am Fernseher verfügbar. Neben Übertragung des Inhalts über Koaxial-Fernsehkabel können Sie jetzt auch Ihr Internetnetzwerk verwenden, um Sender und VOD-Dienste direkt auf den Fernseher zu übertragen. Unser Partnernetzwerk sorgt dafür, dass Sie das gewünschte maßgeschneiderte Portal erhalten.
Mit integriertem WiFi in Ihrem Philips Smart TV können Sie drahtlos auf vielfältige Programmwelten zugreifen.
Über das Serial Xpress Protocol (SXP) kann der Fernseher an externe Decoder und Set-Top-Boxen aller gängigen Anbieter interaktiver Systeme angeschlossen werden.
Dank unserer neuen Uhranzeige auf dem Bildschirm können Gäste ganz leicht die aktuelle Uhrzeit ablesen. Mit einem Tastendruck wird die Uhr auf dem Fernsehbildschirm angezeigt. Dabei werden bessere Lesbarkeit und geringerer Stromverbrauch miteinander kombiniert.
Fernseher von Philips sind für geringstmöglichen Stromverbrauch konzipiert. Dadurch wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch die Betriebskosten verringert.
Bild/Anzeige
Tuner/Empfang/Übertragung
Eigenschaften
Funktionen für Hotels
Funktionen für Krankenhäuser
Multimedia
Audio
Leistung
Zubehör
Kabellose Verbindung
Seitliche Anschlüsse
Rückseitige Anschlüsse
bessere Anschlussmöglichkeiten
Design
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