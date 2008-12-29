HDMI-Eingang für volldigitale High Definition mit nur einem Kabel

HDMI bietet eine dekomprimierte RGB-Verbindung von der Quelle zum Bildschirm. Durch das Wegfallen der Umwandlung in analoge Signale ermöglicht es eine makellose Übertragung. Das rauschfreie Signal verringert das Flimmern und macht das Bild klarer. HDMI garantiert durch intelligente Kommunikation mit dem Quellgerät die höchste Ausgabeauflösung. Der HDMI-Eingang ist vollständig rückwärtskompatibel, umfasst jedoch Digital Audio. HDMI verwendet den HDCP-Kopierschutz.