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    • Hoch auflösendes Display für öffentliche Einrichtungen Hoch auflösendes Display für öffentliche Einrichtungen Hoch auflösendes Display für öffentliche Einrichtungen

      Plasma-Monitor

      BDH4251V/00

      Bewertung insgesamt / 5
      • Bewertungen Bewertungen

      Hoch auflösendes Display für öffentliche Einrichtungen

      Dieser technisch hochaktuelle und kosteneffiziente Plasma-Monitor wurde eigens für den Inneneinsatz in öffentlichen Einrichtungen entwickelt. Der hochwertige Deinterlacer, die fortschrittliche Videosignalverarbeitung und aktuellste Plasmatechnologie garantieren die optimale Anzeige Ihrer Informationen.

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      Plasma-Monitor

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      Plasma-Monitor
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      Plasma-Monitor

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      Hoch auflösendes Display für öffentliche Einrichtungen

      42" (107 cm) XGA-Plasma-Monitor

      • 107 cm (42")
      • XGA
      HDMI-Eingang für volldigitale High Definition mit nur einem Kabel

      HDMI-Eingang für volldigitale High Definition mit nur einem Kabel

      HDMI bietet eine dekomprimierte RGB-Verbindung von der Quelle zum Bildschirm. Durch das Wegfallen der Umwandlung in analoge Signale ermöglicht es eine makellose Übertragung. Das rauschfreie Signal verringert das Flimmern und macht das Bild klarer. HDMI garantiert durch intelligente Kommunikation mit dem Quellgerät die höchste Ausgabeauflösung. Der HDMI-Eingang ist vollständig rückwärtskompatibel, umfasst jedoch Digital Audio. HDMI verwendet den HDCP-Kopierschutz.

      Hohe Helligkeit (1500 cd/m²) & hoher Kontrast (15000:1)

      In öffentlichen Bereichen sind hohe Helligkeits- und Kontrastwerte besonders vorteilhaft, da die Lichtverhältnisse hier oft wechselhaft und nicht steuerbar sind.

      Bewegungsadaptives De-Interlacing für gestochen scharfe Bilder

      Dabei handelt es sich um einen intelligenten De-Interlacing-Algorithmus, der den Typ der Videoquelle (wie Still Picture, Motion Picture oder Film) erkennen kann und den De-Interlacing-Vorgang automatisch mithilfe der Modi "Spatial", "Temporal" oder "Film" optimiert, um jederzeit gestochen scharfe und stabile Bilder zu liefern.

      Der Monitor kann über Netzwerksteuerung fern verwaltet werden.

      Dank der Netzwerksteuerfunktion lässt sich der Monitor über das RS232-Protokoll fernbedienen und fern einstellen.

      VGA-Durchschleifbetrieb für Reihenschaltung mit anderen Monitoren

      Wenn mehrere Monitore das selbe Eingangssignal wiedergeben sollen, bietet ein VGA-Durchschleifbetrieb eine kosteneffiziente Lösung, bei der das VGA-Eingangssignal verstärkt und über einen VGA-Ausgang an den nächsten Monitor weitergeleitet wird.

      Verdeckte & arretierbare Bedienelemente

      Verdeckte Bedienelemente am Display verhindern einen sofortigen Zugriff auf Einstellungen. Der Fernbedienungssensor kann über RS232 deaktiviert werden, um ungewollte Einstellungsänderungen in öffentlichen Bereichen zu vermeiden.

      Erweiterte Funktion gegen Einbrennen von Geisterbildern

      Die Schutzfunktion "Pixel Shift" wurde implementiert. Ist der Schutzmechanismus aktiviert, werden die Pixelpositionen in der Bildschirmanzeige automatisch verschoben, um ein Einbrennen von Geisterbildern zu verhindern. Zudem steht eine Wiederherstellungsfunktion zur Verfügung: Durch die Anzeige eines weißen Bildschirms bzw. das Umkehren der angezeigten Bilder für eine bestimmte Zeit werden Geisterbilder wieder entfernt.

      Lange Lebensdauer von über 60.000 Stunden für Displays

      Anzeigeanwendungen in öffentlichen Bereichen erfordern oft den Betrieb rund um die Uhr. Selbst nach 60.000 Betriebsstunden liegt die Helligkeitsleistung der Anzeige noch bei mindestens 50 % über dem Anfangswert.

      Kompatibel mit RoHS-Normen zum Schutz der Umwelt

      Displays von Philips werden in Übereinstimmung mit der strengen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) zum Schutz der Umwelt entwickelt und hergestellt.

      Technische Daten

      • Bild/Anzeige

        Bildschirmgröße diagonal (cm)
        107  cm
        Bildschirmgröße diagonal (Zoll)
        42  Zoll
        Seitenverhältnis
        16:9
        Auflösung des Displays
        1024 x 768
        Helligkeit
        1500  cd/m²
        Display-Farben
        1,07 Milliarden Farben
        Kontrastverhältnis (Standard)
        15000:1
        Betrachtungswinkel (horizontal)
        >160  Grad
        Betrachtungswinkel (vertikal)
        >160  Grad
        Bildoptimierung
        • 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown
        • 3D-Kammfilter
        • Deinterlacing mit Bewegungsausgleich
        • 3D MA Deinterlacing
        • Picture by Picture
        • Bild im Bild
        • Progressive Scan
        • Automatische Hautfarbenkorrektur
        • Farbverbesserung
        • Rauschminderung
        Vertikale Abtastfrequenz
        50 bis 85 Hz
        Bildschirmtyp
        XGA-Plasmabildschirm

      • Anschlüsse

        Audio-Ausgang
        • 1 x Audio (L/R)
        • Anschluss für externen Lautsprecher
        PC
        • RS232 D-Sub9
        • VGA-in D-Sub 15HD
        • VGA-out D-Sub 15HD
        AV-Eingang
        • 1 x Component (YPbPr)
        • 1 x Audio (L/R) für YPbPr
        • 1 x Composite (FBAS)
        • 1 x Audio (L/R)
        • 1 x S-Video
        • 2 x SCART
        • 1 x HDMI
        AV-Ausgang
        • 1 x Composite (FBAS)
        • 1 x Audio (L/R)
        Weitere Anschlüsse
        SP-DIF-Ausgang (koaxial)
        Audio-Eingang für PC
        Audio Links/Rechts (2 x Cinch)

      • Komfort

        Positionierung
        • Hochformat
        • Querformat
        Bildschirmschonerfunktionen
        Pixel Shift, Bildumkehrung, niedrige Helligkeit
        Benutzerkomfort
        Bildschirmmenü
        Behördliche Zulassung
        • CE-Zeichen
        • RoHS
        Über das Netzwerk steuerbar
        RS232
        Bildschirmformat-Anpassung
        • 4:3
        • Untertitel-Zoom
        • Superwide
        • Breitbild
        • Zoom 14:9
        • Zoom 16:9

      • Ton

        Ausgangsleistung (RMS)
        2 x 10 W
        Sound System
        • Mono
        • Stereo

      • Leistung

        Stromversorgung
        100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
        Verbrauch (eingeschaltet)
        320 Watts (Betrieb)
        Standby-Stromverbrauch
        <1 W

      • Unterstützte Display-Auflösung

        Computerformate
        • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
        • 1.024 x 768, 60 Hz
        • 720 x 400 bei 70 Hz
        Videoformate
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p bei 50/60 Hz
        • 1.080i, 50, 60 Hz

      • Abmessungen

        Lebensdauer bei 50 % Helligkeit
        60000  Stunde(n)
        Verpackungstiefe
        330  mm
        Verpackungshöhe
        790  mm
        Verpackungsbreite
        1260  mm
        Gerätehöhe (inkl. Fuß)
        716  mm
        Gerätehöhe (inkl. Fuß) (Zoll)
        28.19  Zoll
        Gerätebreite
        1039  mm
        Produktgewicht
        30,4  kg
        Gerätetiefe (inkl. Fuß)
        280  mm
        Gerätehöhe
        628  mm
        Gerätetiefe
        88  mm
        Gerätetiefe (inkl. Fuß) (Zoll)
        11.02  Zoll
        Gerätebreite (Zoll)
        49,9  Zoll
        Gerätehöhe (Zoll)
        24.72  Zoll
        Gerätetiefe (Zoll)
        3,46  Zoll
        Verpackungstiefe (Zoll)
        13.0  Zoll
        Verpackungshöhe (Zoll)
        31.1  Zoll
        Verpackungsbreite (Zoll)
        49.6  Zoll
        Gerätegewicht (lb)
        67,02  lb
        Gewicht (inkl. Verpackung)
        37,85  kg
        Gewicht inkl. Verpackung (lb)
        83,44

      • Technische Daten

        Temperaturbereich (in Betrieb)
        0 -40  °C
        Relativer Luftfeuchtigkeitsbereich
        20 % bis 80 %

      • Tuner/Empfang/Übertragung

        Videowiedergabe
        • NTSC
        • PAL
        • Secam

      • Zubehör

        Mitgeliefertes Zubehör
        • Standfuß
        • VGA-Kabel
        • Fernbedienung
        • Netzkabel
        • Batterien für Fernbedienung
        • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
        Optionales Zubehör
        • Lautsprecher BAH4251S1
        • Deckenmontage BM04111&BM01111
        • Feste Wandhalterung BM02111
        • Bewegl. Wandhalterung BM04111&BM02212

      • Verschiedenes

        Rahmen
        Metallic Anthrazit

      Was ist in der Verpackung?

      Weitere enthaltene Artikel

      • Netzkabel
      • Batterien für Fernbedienung
      • Fernbedienung
      • Design Tischfuß
      • Bedienungsanleitung auf CD-ROM
      • VGA-Kabel
      Badge-D2C

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