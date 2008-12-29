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BDH4251V/00
Hoch auflösendes Display für öffentliche Einrichtungen
Dieser technisch hochaktuelle und kosteneffiziente Plasma-Monitor wurde eigens für den Inneneinsatz in öffentlichen Einrichtungen entwickelt. Der hochwertige Deinterlacer, die fortschrittliche Videosignalverarbeitung und aktuellste Plasmatechnologie garantieren die optimale Anzeige Ihrer Informationen.Alle Vorteile ansehen
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Plasma-Monitor
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HDMI bietet eine dekomprimierte RGB-Verbindung von der Quelle zum Bildschirm. Durch das Wegfallen der Umwandlung in analoge Signale ermöglicht es eine makellose Übertragung. Das rauschfreie Signal verringert das Flimmern und macht das Bild klarer. HDMI garantiert durch intelligente Kommunikation mit dem Quellgerät die höchste Ausgabeauflösung. Der HDMI-Eingang ist vollständig rückwärtskompatibel, umfasst jedoch Digital Audio. HDMI verwendet den HDCP-Kopierschutz.
In öffentlichen Bereichen sind hohe Helligkeits- und Kontrastwerte besonders vorteilhaft, da die Lichtverhältnisse hier oft wechselhaft und nicht steuerbar sind.
Dabei handelt es sich um einen intelligenten De-Interlacing-Algorithmus, der den Typ der Videoquelle (wie Still Picture, Motion Picture oder Film) erkennen kann und den De-Interlacing-Vorgang automatisch mithilfe der Modi "Spatial", "Temporal" oder "Film" optimiert, um jederzeit gestochen scharfe und stabile Bilder zu liefern.
Dank der Netzwerksteuerfunktion lässt sich der Monitor über das RS232-Protokoll fernbedienen und fern einstellen.
Wenn mehrere Monitore das selbe Eingangssignal wiedergeben sollen, bietet ein VGA-Durchschleifbetrieb eine kosteneffiziente Lösung, bei der das VGA-Eingangssignal verstärkt und über einen VGA-Ausgang an den nächsten Monitor weitergeleitet wird.
Verdeckte Bedienelemente am Display verhindern einen sofortigen Zugriff auf Einstellungen. Der Fernbedienungssensor kann über RS232 deaktiviert werden, um ungewollte Einstellungsänderungen in öffentlichen Bereichen zu vermeiden.
Die Schutzfunktion "Pixel Shift" wurde implementiert. Ist der Schutzmechanismus aktiviert, werden die Pixelpositionen in der Bildschirmanzeige automatisch verschoben, um ein Einbrennen von Geisterbildern zu verhindern. Zudem steht eine Wiederherstellungsfunktion zur Verfügung: Durch die Anzeige eines weißen Bildschirms bzw. das Umkehren der angezeigten Bilder für eine bestimmte Zeit werden Geisterbilder wieder entfernt.
Anzeigeanwendungen in öffentlichen Bereichen erfordern oft den Betrieb rund um die Uhr. Selbst nach 60.000 Betriebsstunden liegt die Helligkeitsleistung der Anzeige noch bei mindestens 50 % über dem Anfangswert.
Displays von Philips werden in Übereinstimmung mit der strengen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) zum Schutz der Umwelt entwickelt und hergestellt.
Bild/Anzeige
Anschlüsse
Komfort
Ton
Leistung
Unterstützte Display-Auflösung
Abmessungen
Technische Daten
Tuner/Empfang/Übertragung
Zubehör
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