Mit diesem professionellen 46" (117 cm) LCD-Monitor bringen Sie Ihre Botschaft rüber. Ob Sie ihn in einem Netzwerk, einer geteilten Matrix oder als Einzeldisplay in öffentlichen Bereichen einsetzen, dieses Modell bietet verschiedene Funktionen selbst für die anspruchsvollsten Anwendungen.
Dieses Produkt ist für eine Umsatzsteuerermäßigung qualifiziert.
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Bestellen Sie im Set und sparen Sie Im Set bestellen und 1 Artikel kostenlos erhalten
Alle Ihre Bedürfnisse mit einem einzigen Kauf abgedeckt.
Setpreis
Überspringen
Wählen Sie eines der folgenden aus: Wählen Sie eines der folgenden Produkte aus:
Zubehör hinzufügen
Dieses Produkt
- {discount-value}
LCD-Monitor
Gesamtzeit
recurring payment
Beeindrucken Sie Ihr Publikum
46" (117 cm)
Multimedia
HDTV-Monitor
HDMI-Eingang für volldigitale High Definition mit nur einem Kabel
HDMI bietet eine dekomprimierte RGB-Verbindung von der Quelle zum Bildschirm. Durch das Wegfallen der Umwandlung in analoge Signale ermöglicht es eine makellose Übertragung. Das rauschfreie Signal verringert das Flimmern und macht das Bild klarer. HDMI garantiert durch intelligente Kommunikation mit dem Quellgerät die höchste Ausgabeauflösung. Der HDMI-Eingang ist vollständig rückwärtskompatibel, umfasst jedoch Digital Audio. HDMI verwendet den HDCP-Kopierschutz.
Full HD-LCD-Display 1.920 x 1.080 Pixel
Dieses Display verfügt über eine so genannte. "Full HD"-Auflösung. Diese moderne LCD-Bildschirmtechnologie bietet die höchste High-Definition-Breitbild-Auflösung von 1.080 Zeilen (progressive) mit jeweils 1.920 Pixel. Dies ermöglicht optimale Bildqualität für HD-Eingangssignale mit bis zu 1.080 Zeilen. Sie erhalten brillante, flimmerfreie Bilder in Progressive Scan-Qualität mit optimaler Helligkeit und hervorragenden Farben. Dank des lebendigen und scharfen Bilds kommen Sie in den Genuss eines optimierten Fernseherlebnisses.
Hochformatfunktion
Dieses Display kann auch sicher und verlässlich bei vertikaler Installation verwendet werden.
Verdeckte & arretierbare Bedienelemente
Verdeckte Bedienelemente am Display verhindern einen sofortigen Zugriff auf Einstellungen. Der Fernbedienungssensor kann über RS232 deaktiviert werden, um ungewollte Einstellungsänderungen in öffentlichen Bereichen zu vermeiden.
Der Monitor kann über Netzwerksteuerung fern verwaltet werden.
Dank der Netzwerksteuerfunktion lässt sich der Monitor über das RS232-Protokoll fernbedienen und fern einstellen.
VGA-Durchschleifbetrieb ermöglicht eine Reihenschaltung mit anderen Monitoren
Über die Reihenschaltung können Inhalte von einer Quelle effektiv an mehrere Monitore an verschiedenen Standorten in einem Gebäude verteilt und gesteuert werden.
Erweiterte Funktion gegen Geisterbilder
Statische Bilder, die für längere Zeit auf dem Bildschirm bleiben, können auf LCD-Bildschirmen ein "Geisterbild" hinterlassen. Obwohl diese Geisterbilder auf LCD-Bildschirmen nicht dauerhaft verbleiben, sind sie am Einsatzort, an denen ständig Inhalte angezeigt werden, unerwünscht.
Kompatibel mit RoHS-Normen zum Schutz der Umwelt
Displays von Philips werden in Übereinstimmung mit der strengen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) zum Schutz der Umwelt entwickelt und hergestellt.
Erweiterte Zoomfunktion unterstützt Anwendungen mit geteilter Matrix
Durch die interne Zoom-Funktion lässt sich auf einfache Weise ohne teure externe Geräte eine Videowandmatrix erstellen. Eine Vidiwall mit 25 Monitoren (je 5 horizontal und vertikal) ist möglich.